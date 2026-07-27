인제 여행 중 본 남편의 눈물에 내가 한 일

큰사진보기 ▲인제 합강 합류 지점합강의 합류지점 물빛 차이(내린천과 설악동에서 합류하는 물의 온도 차이로 인한 물 색깔) ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인제초등학교전경리모델링으로 예쁘게 단장한 인제초등학교 운동장과 교사 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲인제성당인제성당특징이 잘 드러난 건축물 국가등록문화유산 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲인제성당오베르 성당을 떠 올리게 하는 아름다운 외관 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲인제 자작나무강원도 인제 원대리 자작나무숲 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

그가 운다. 공납금을 내지 못해 쫓겨나 성당 담벼락에 기대어 쪼그리고 앉아 햇빛을 쬐고 있던 어린 시절 국민학생 꼬마. 그 아이를 데려와 그때 참 애썼다고 스스로를 위로하며 같이 눈물 흘리는 시간이다.지독히도 가난했다. 남편의 집은 인제에서 부자로 살다가 순식간에 기울어 끼니조차 잇기 힘들어졌다. 결국 성당 관사에 임시 거처를 얻어 생활해야만 했다. 이번에 찾은 인제 성당은 그의 아픈 기억을 한순간에 불러왔다.강원도 인제는 원대리 자작나무숲으로 워낙 유명하고, 강원도 특유의 맛과 여름에도 서늘한 기후 덕분에 피서지로 많이 찾는 곳이다. 하지만 이번 인제 여행은 남편의 오래된 아픔, 그 깊은 무의식 속에 남아 있는 어린 소년의 상처를 불러와 마음껏 울게 해 주고, 잘 떠나보내는 것이 목적이었다.첫 여정은 어린 소년이 하루 종일 물에서 수영하며 놀던 합강이었다. 인제읍 합강 2리에 자리한 인제 합강은 내린천과 설악동에서 내려오는 인북천이 만나 소양강을 이루는 지점이다.강폭이 넓고 물줄기가 합쳐지는 장관을 볼 수 있는 명승지인데, 양쪽에서 흘러온 물의 온도 차이로 물빛이 확연히 나뉜다. 마치 어린 시절의 그와 현재의 남편과의 색깔 차이 같다.지금은 합강정이라는 역사적 정자와 함께 매년 향토문화축제인 합강제가 열린다. 합강정 공원이 조성되어 있어 산책로와 휴게소가 잘 마련되어 있고, 번지점프대와 슬링샷 등 액티비티도 즐길 수 있다.우리가 방문한 지난 22일은 장마로 물이 불어 강폭이 꽤 넓었다. 장마철에는 대략 200~300m 이상으로 추정된다고 한다. 강 건너편으로는 넓은 모래톱과 바위, 복숭아밭이 자리 잡고 있었다. 수영하다가 배가 고프면 복숭아와 감자를 서리해 먹으며 어린 시절을 보낸 추억이 고스란히 깃들어 있는 곳이었다.다음 여정으로는 국민학교 시절 손수 돌을 날라 와서 꾸민 연못과 각자의 이름으로 장미 묘목을 받아 심고 졸업 때까지 가꾸었다는 꽃이 있던 인제초등학교를 방문했다.학교는 리모델링을 거쳐 깨끗하고 예쁘게 단장되어 있었다. 하지만 사업이 기울기 전 4학년까지의 행복했던 추억, 그리고 그 후의 가난으로 어린아이가 겪어야 했던 상처는 마치 드라마 속 아픈 이야기처럼 그대로 남아 있었다.이어서 인근에 위치한 인제 성당을 찾았을 때는 장맛비가 세차게 내리고 있었다. 안내에 의하면 인제 성당은 한국전쟁 이후 미군의 원조를 받아 38선 이북 강원 서북부에 설립된 최초의 성당이다.본당과 사제관을 하나의 건축물로 축조한 점이 가치를 인정받아 2019년 2월 14일에 국가등록문화유산으로 지정되었다. 주위에 향교와 개신교 교회, 절이 위치한 종교 중심지에 자리 잡고 있어 다양한 종교가 공존하는 상징적인 공간으로 평가받는다고 한다.전통적인 고딕 양식과 현대적 요소가 조화된 구조로, 벽돌조 건물에 첨탑과 스테인드글라스가 아름답게 어우러져 내부가 소박하면서도 따뜻한 분위기를 풍겼다. 고흐가 그린 오베르 쉬르 오아즈 마을의 조그만 오베르 성당 그림이 떠오르는 아름다운 풍경이다.﻿﻿그저 단순히 관광지나 여행지에서 바라보는 풍경이었다면 평화롭고 아름답다고만 느꼈을 것이다. 하지만 그곳에서 그는 빗소리에 숨어 소리 내어 울었다.인제의 마을 한가운데서 숲속 골짜기 끝까지 매일 얼어붙은 귀를 감싸며 신문을 돌리던 장남의 서러움. 그 모든 기억이 아프게 다가와 어린 그를 막막하게 만들었다. 60대 남자가 소리 내어 울 때, 안아주며 어깨를 토닥여 주어야 할지 자리를 피해 주어야 할지 결혼 37년 차에도 여전히 어렵다. 차에서 한참을 기다리다가, 어린 소년을 이제 잘 보내주라는 마음으로 소주 한 잔을 따라 주었다.그도 이렇게 한번은 과거와 마주하고 그때 상처 준 어른들을 용서해야겠다고 생각했다는 말, 이제 후련하고 다시는 과거에 얽매이지 않겠다는 말을 들으며 나도 마음이 많이 아팠다.지난해에 친구들과 인제를 방문했을 때는 자작나무숲이 너무나 아름다웠다. 강원도의 옥수수와 감자도 맛있었고, 이곳에서 유독 잘 자라는 콩으로 만들어 영국으로 수출까지 한다는 두부 요리와 막국수 등 먹거리도 좋아 인제는 늘 아름다운 마을로 기억에 남아 있었다.하지만 이곳에서 힘겹게 살았던 남편의 옛 시간을 알고 나니, 그저 풍경만 보는 여행은 진정한 여행이 아니었다는 생각이 들었다. 어디서나 사람이 살아간다는 것은 아픔과 기쁨이 공존하는 법이다. 직접 살아보지 않고는 다 안다고 말할 수 없는 것이 바로 여행인 듯하다.그래도 이번 인제 여행을 통해 남편이 아팠던 어린 소년을 잘 위로하고 떠나보내게 되어, 더 이상 인제를 아픈 곳으로만 기억하지 않게 된 점은 참 다행이다. 처음 계획했던 여행의 목적을 달성한 셈이다. 인제에서의 기억을 좋은 추억으로 다시 채워나갈 다음 여정이 기다리고 있다.