충남 국회의원, '발전공기업 통합본사 충남 유치' 한목소리

큰사진보기 ▲충남 지역 여야 국회의원들이 정파를 초월해 '발전공기업 통합본사'의 충남도 내 설치를 정부와 국회에 강력히 촉구하고 나섰다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남 지역 여야 국회의원들이 정파를 초월해 '발전공기업 통합본사'의 충남도 내 설치를 정부와 국회에 강력히 촉구하고 나섰다.강승규·문진석·복기왕·성일종·어기구·윤용근·이재관·이정문·장동혁·전은수·황명선 등 충남 지역 국회의원들이 27일 국회의원회관에서 열린 정책설명회에 앞서 '발전공기업 통합본사 충남 설치 촉구 성명'을 공동 발표했다.이날 성명 발표는 발전공기업 통합본사 유치를 위해 총력전에 나선 충남도와 뜻을 함께하며, 지역 정치권 전체가 초당적으로 세 결집을 이루었다는 점에서 주목받고 있다.여야 의원들은 성명서를 통해 "충남은 지난 40여 년간 국가 전력 공급이라는 대의를 위해 대기오염, 송전시설 건설, 해양 생태계 훼손 등 막대한 재산적·환경적 피해를 감내해 왔다"며 "전국 석탄화력발전소 52기 중 절반이 넘는 28기(53.8%)가 충남에 집중되어 있는 만큼, 통합본사의 최종 입지는 당연히 충남이어야 한다"고 강조했다.특히 의원들은 탈석탄 기조에 따라 도내 석탄화력발전소 중 21기가 향후 단계적으로 폐지될 예정인 점을 언급하며, "발전소 폐쇄로 지역경제와 도민 생존권이 송두리째 흔들리는 최대 위기에 직면한 만큼 지역 낙후도가 높고 피해가 집중된 충남에 통합본사가 들어서야 국가 균형발전이 실현된다"고 주장했다.이와 함께 여야 의원들은 정부를 향해 ▲발전공기업 통합본사 충남 설치 결정 외에도 ▲석탄화력발전소 노동자 및 폐지 지역 지원을 위한 특별법의 조속한 제정 ▲정의로운 에너지 전환 대책의 즉각적인 마련을 강력히 요구했다.한편 충남도 역시 최근 기후에너지환경위원회 등을 방문하며 유치 활동을 공식화한 가운데, 이번 지역 여야 국회의원들의 전폭적인 초당적 지원 사격이 더해지면서 발전공기업 통합본사 충남 유치전에 한층 힘이 실릴 전망이다.