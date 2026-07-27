'사의' 시사한 정성호 "검찰개혁 큰 틀 완료, 새 술은 새 부대에"

박지원 더불어민주당 의원: "이재명 대통령이 귀국하면 대통령께 사의표명을 하실 생각인가."
정성호 법무부 장관: "큰 틀에 있어서 검찰개혁이 대부분 완료됐기 때문에 이제 '새 술은 새 부대에 담아야 되지 않겠나' 이런 생각을, (김민석) 전 총리가 보완수사권 폐지 입장을 발표하기 전부터 실은 생각을 해왔다."
정성호 법무부 장관이 27일 국회 법제사법위원회 전체회의에 참석해 박 의원 질의에 답하며 자신의 거취와 관련해 이같이 밝혔다. 청와대 측이 "사의가 공식 확인된 바 없다"고 한 가운데, 사퇴 의사를 완곡히 표한 것으로 해석된다. 그는 "대통령이 국익을 위해 해외에서 새로운 전기를 마련하는데, 이런 기간에 법무부 장관의 사의 문제가 관심이 되는 건 적절치 않다"면서도 이같이 답했다.
앞서 24일 민주당이 보완수사권 전면 폐지 입장을 당론으로 추인한 직후 정 장관의 사의 표명 관련 내용이 언론에 보도되면서 '사의가 민주당 당론 때문 아니냐'는 논란이 일었다(관련 기사: '법무장관 사의'에 민주당 "보완수사 탓 아냐"... 기자 질문에 정성호 답변은 https://omn.kr/2j77v
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그러나 이날 법사위 회의에 온 정 장관은 관련해 검찰개혁에 찬성한다고 밝히는 한편, 최근 "언론에 제 거취 관련 기사가 나온 게 상당히 뜻밖이었다"고 밝히며 지나친 해석에는 선을 그었다.
그는 이날 "제가 법무장관 취임할 때 가장 큰 과제가 검찰개혁 문제였다. 또 검찰이 과거 권력을 너무 오용하고 남용했기 때문에 검찰에 대한 국민적 불신이 굉장히 크다"며 "그 대책으로 존경하는 의원님들이 국민적 뜻을 받아서 수사-분리 기소 대원칙을 선언했고 그 결과 검사수사권을 최종 박탈했다. 그로써 이미 검찰개혁이 한 95%는 달성됐다고 본다"라고 말했다.
이어 정 장관은 사의 표명이 당과의 갈등보다는 건강 탓이라고 설명했다. 그는 "개인적 얘기지만 제 건강상태가 매우 좋지 않다. 수개월 동안 상당히 심각한 수면장애가 있어, 그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들과 (사의를) 의논해오던 차였다"라고 밝혔다. 즉 자신의 사의 표명은 민주당과의 견해 차이보다는 건강 탓이란 취지다.
이에 박지원 의원이 재차 "공소청(기소·공소유지 전담)-중수청(중대범죄 수사 전담)이 자동으로 출범하는 게 아니다. 건강이 안 좋더라도 올해 말까지 견뎌서 죽더라도 대통령을 성공시키고 죽는, 두 기관을 모두 출범시키고 나가달라"고 당부했으나, 정 장관은 이에 답변하며 사의 뜻을 다시 한 번 완곡히 알렸다.
정 장관은 이에 "제가 제 젊은 시절부터 39년 이상을 대통령과 가깝게 지내며 정치적 행보와 뜻을 함께 해왔다"며 "지금도 생각은 같다. 다만 (검찰개혁이) 큰 틀에서 결론이 나 있고 나머진 기술적 문제라, 그런 면에서 새로운 입장도 필요한 게 아닌가 생각한다"고 말했다.
국힘 의원들 추궁에도... "장관으로 다른 입장 내는 건 부적절"
정 장관은 이후 '새 술은 새 부대에 담아야 한다'는 발언 관련, '대통령이 돌아오면 사퇴 의사를 전하겠다는 거냐'란 윤상현 국민의힘 의원의 추가 질의에도 "장관의 거취라고 하는 것이 장관 임의대로 할 수 없는 게 아니겠나. 어쨌든 정부 안에서 책임도 있고 하기 때문에 제가 여러 가지 많은 고민을 하고 있다"라고 말했다.
이날 국민의힘 의원들은 "민주당의 보완수사권 폐지에 대해 정 장관이 더 국회를 강하게 설득해야 하는 것 아닌가(윤상현 의원)", "민주당 전당대회 때문에 보완수사권이 일방 폐지되는 것으로 결론난다면, 정 장관이 대통령께 재의요구, 즉 거부권 행사를 건의하셔야 되는 책임이 있지 않나(곽규택 의원)"이라며 그를 몰아붙였다.
이에 정 장관은 "보완수사권 폐지가 민주당 전당대회용이라고 생각하지 않는다. 애초 공소청 중수청 설립이 의결됐을 때 형사소송법(개정)도 같이 진행되는 게 순서였으나, 쟁점 탓에 미뤄졌던 것"이라고 답했다.
그는 "이미 총리실에서 검찰개혁단이 만들어져 여러 의견 교환이 있었고 법무부도 의견을 충분히 전달했다. 입법권을 지닌 국회에서 결정하면 좋겠다고 이미 결론을 냈기 때문에, 이제 와서 제가 장관으로서 다른 말씀을 드리는 것은 적절치 않아 보인다"라고 말했다.