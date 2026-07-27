'사의' 시사한 정성호 "검찰개혁 큰 틀 완료, 새 술은 새 부대에"

▲민주당, 보완수사권 포함 검찰 직접수사 금지 당론추인더불어민주당 이주희 원내대변인과 김한규 원내정책수석부대표가 지난 24일 국회에서 검찰 보완수사권을 폐지하는 내용의 형사소송법 개정안을 논의하기 위해 비공개로 열린 의원총회 논의 내용을 설명하고 있다. 이 대변인은 이날 의총에서 보완수사권을 포함해 검찰의 직접수사 금지하는 형사소송법 개정안을 당론으로 추인했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기