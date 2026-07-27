사천시의회 원 구성 20여 일 만에 마무리

큰사진보기 ▲파행을 겪던 10대 사천시의회 전반기 원 구성이 27일 마무리됐다. 사천시의회는 이날 제293회 임시회 1차 본회의를 열어 회기와 안건을 결정한 뒤, 의회운영위원장 선출을 진행했다. 개표 결과 국민의힘 초선 노숙자(비례) 의원이 5표를 얻어 의회운영위원장에 선출됐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

파행을 겪던 10대 경남 사천시의회 전반기 원 구성이 27일 마무리됐다. 사천시의회는 이날 제293회 임시회 1차 본회의를 열어 회기와 안건을 결정한 뒤, 마지막 남은 상임위원장 자리인 의회운영위원장 선출을 진행했다.이날 의회운영위원장 선출을 위한 선거 현장은 여야를 가리지 않고 어수선한 분위기를 연출했다. 국민의힘 재선인 김경숙 의원은 아예 불참했고, 같은 당 진배근 의원은 선거 직전 자리를 떴다. 민주당에서도 최동환·박병준·여지훈 의원이 투표 직전 퇴장하며 결국 무소속인 최용석 의장과 민주당 2명(정서연, 이정숙), 국민의힘 4명(김영애, 강석모, 박도희, 노숙자) 등 7명만 남아 표결이 이뤄졌다.개표 결과 국민의힘 초선 노숙자(비례) 의원이 5표를 얻어 의회운영위원장에 선출됐다. 민주당 2명은 기권표를 던졌다.전반기 원 구성 결과 사천시의회는 무소속 최용석 의장, 국민의힘 김영애 부의장, 의회운영위원장 노숙자, 행정관광위원장 박도희, 건설항공위원장 강석모 등이 의장단과 상임위원장을 맡았다. 6·3지방선거 이후 6대 6 동률로 출범해 협치의 실험대로 주목받았던 사천시의회는 한 달이 채 안 돼 국민의힘 우위 구도로 완전히 정리됐다.원 구성이 마무리됨에 따라 시의회는 이번 임시회에서 행정사무감사 계획서와 자료 제출 요구의 건, 사천공항 기능 확장과 광역 교통망 확충 대정부 건의안 등을 처리할 예정이다. 시의회는 상임위별로 오는 30일까지 사천시 실과소와 출자출연기관 등의 주요 업무보고를 받고, 31일 2차 본회의에서 상임위를 통과한 안건을 의결한다. 행정사무감사는 9월로 예정돼 있다.이와 관련해 최용석 의장은 "여러 일이 있었지만 전반기 원 구성이 마무리됐다"며 "이제는 모든 역량을 민생과 지역 현안 해결에 집중할 때"라고 짧게 소감을 밝혔다. 그는 "현장에서 답을 찾으며 시민에게 신뢰받는 의회가 되겠다"는 다짐도 덧붙였다.하지만 원 구성이 매듭지어졌다고 해서 지난 20여 일 쌓인 앙금까지 함께 정리된 것은 아니다. 탈당과 제명, 민주당과의 갈등이 남긴 신뢰의 문제는 여전히 그의 몫으로 남아 있다.한편, 시의회 원 구성을 둘러싼 충돌은 지난 1일 최 의장이 더불어민주당을 탈당한 뒤 이튿날 국민의힘 지지로 의장에 당선되면서 시작됐다. 최 의장의 탈당으로 시의회 구도는 7 대 5 구도로 개편됐다. 이후 민주당 시의원과 지역위원회, 시민사회단체의 규탄이 잇따랐고, 민주당 경남도당은 지난 9일 최 의장을 제명했다. 이후 민주당에서도 원 구성과 관련한 항의를 이어왔다. 민주당 시의원들은 지난 21일 상임위원장 자리를 하나도 받지 않겠다며 전면 거부 방침을 밝히기도 했다.