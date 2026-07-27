청와대 "정성호 장관 사의 표명, 공식 확인된 바 없어"

큰사진보기 ▲강유정 청와대 수석대변인이 15일 춘추관에서 환경미화원 임금 지급 실태 관련 브리핑을 하고 있다. 이재명 대통령은 지난 2월 열린 수석보좌관회의에서 지방정부가 환경미화원의 적정 임금 보장 규정을 이행하지 않는다는 문제 제기와 관련해 전수조사를 통해 실태를 파악하라고 지시한 바 있다. 2026.7.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 27일 "정성호 법무부장관의 사의 표명이 공식적으로 확인된 바는 없다"고 밝혔다.브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령을 수행 중인 강유정 청와대 수석대변인은 이날 현지 브리핑에서 정 장관의 사의 표명 여부 관련 질문에 "사실이 아니다"며 이러한 입장을 밝혔다.강 대변인은 "많은 보도들에서 이야기된 것들이 사실이 아니다"고 했다. 또 "개각은 아직 정해진 일정이나 예측된 상황이 없다"고 말했다.더불어민주당이 검찰 보완수사권을 전면 폐지하는 내용을 담은 형사소송법 개정안을 당론으로 처리하기로 한 데 대해서도 "(청와대는) 어떤 결정이든 존중할 것"이라고 했다.청와대가 이미 보완수사권 관련 논의의 결론을 당과 국회에 맡겼고 그를 수용하겠다는 입장을 밝힌 점을 다시 강조한 것. 그는 "중요한 것은 (형사소송법 개정안 처리) 이후 상황을 대비하는 것"이라며 "그 이후 문제에 대해서 대비하고 보완할 것"이라고 말했다.한편, 정 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 "큰 틀에서 검찰개혁이 대부분 완료됐기 때문에 제 개인적인 생각으로는 이젠 새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠느냐는 생각을 (김민석 전) 총리의 보완수사권 폐지 발표 전부터 해왔다"고 밝혔다.특히 "최근 건강 상태가 매우 좋지 않다"면서 "수개월 동안 상당히 심각한 수면장애가 있고, 다른 개인적인 문제도 있어 대통령 주변에 계신 분들과도 많이 의논해왔다"고 했다.다만 정 장관은 이 대통령 해외 순방 이후 사의를 표명할 예정이냐는 질문에는 "대통령께서 해외 출장 중인데 관련해 말씀드리는 것은 적절하지 않은 것 같다"며 구체적인 답변을 내놓지 않았다.