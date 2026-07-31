"물 걱정 끝난 것 아니다"... 만수 오봉저수지가 강릉에 던지는 경고

큰사진보기 ▲2026년 물이 가득찬 오봉저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년, 바닥을 드러낸 오봉저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 물부족을 알리는 현수막 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉은 2025년 재난상황으로 전국의 소방차가 동원되었다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물부족으로 강릉상수원에 물을 공급하는 소방관. ⓒ 진재중 관련사진보기

강원 강릉의 상수원인 오봉저수지가 다시 물로 가득 찼다. 지난해 극심한 가뭄으로 저수지 바닥이 드러나며 시민들의 불안을 키웠던 오봉저수지는 7월 31일 제방 아래까지 물이 차오르며 만수위를 회복했다.대관령과 삽당령의 짙은 녹음이 저수지를 감싸고, 잔잔한 수면 위로 주변 풍경이 비치면서 평온한 모습을 되찾았다. 불과 1년 전 물 부족으로 긴장감이 감돌던 모습과는 전혀 다른 풍경이다.하지만 오봉저수지의 만수는 단순한 풍경의 변화가 아니다. 지난해 강릉이 겪었던 물 위기의 기억을 떠올리게 하며, 기후변화 시대 수자원 관리의 중요성을 다시 보여주는 현장이 되고 있다.올해 오봉저수지는 지난해와 완전히 다른 모습을 보이고 있다. 계곡에서는 물줄기가 이어지고 저수지에는 풍부한 수량이 확보됐다. 시민들은 지난해와 같은 물 부족 사태가 다시 발생하지 않을 것이라는 안도감을 느끼고 있다. 하지만 만수위가 곧 물 걱정의 끝을 의미하는 것은 아니다.강릉시민 김경갑씨는 "올해는 저수지에 물이 가득 차 안심이 되지만, 지난해 여름 극심했던 가뭄을 생각하면 아직도 아찔하다"며 "언제 다시 가뭄이 찾아와 재난 상황이 발생할지 걱정된다"고 말했다. 지난해 경험한 물 부족의 기억은 시민들에게 물이 언제든 부족해질 수 있다는 현실을 남겼다.지난해 여름 강릉은 심각한 물 위기를 겪었다. 무더위가 이어지는 가운데 강수량 부족이 장기화되면서 오봉저수지의 저수율은 급격히 떨어졌다. 제한급수 가능성이 제기됐고, 시민들은 생활 속에서 물 절약을 실천해야 했다. 일부 가정에서는 하루 2ℓ 안팎의 물로 세면과 설거지, 청소 등 기본적인 생활을 유지해야 하는 상황까지 맞았다. 물 한 방울의 소중함을 체감하는 시간이 이어졌다.특히 여름철 관광객이 집중되는 강릉에서는 물 문제가 시민 생활뿐 아니라 지역 경제와 관광 산업에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 커졌다. 바다를 품은 관광도시지만, 도시의 지속가능성을 위해서는 안정적인 생활용수 확보가 무엇보다 중요하다는 사실을 확인한 순간이었다.윤중경 전 한국국민안전산업협회 회장은 7월 31일 전화 인터뷰에서 "강릉은 생활인구를 고려한 물 관리가 필요하다"며 "강릉시의 정주 인구와 맞먹는 관광객이 머물다 가는 만큼, 실제 물 사용량은 시민 하루 소비량보다 훨씬 많다. 이를 전제로 한 물 관리 계획이 시급하다"고 강조했다. 그는 특히 강릉의 도시 특성을 고려한 생활인구 중심의 물 관리가 필요하다고 강조했다.현재 오봉저수지가 만수를 기록한 배경에는 지난해와 다른 강수 상황이 있다. 하지만 전문가들은 풍부한 물이 확보된 지금이 오히려 미래를 준비해야 할 시기라고 지적한다.기후변화 시대의 특징은 단순히 비가 적게 오는 것이 아니다. 짧은 기간에 많은 비가 내리는 집중호우와 장기간 비가 내리지 않는 가뭄이 반복되는 불확실성이 커지고 있다. 많은 비가 내렸다고 해서 안정적인 물 공급이 보장되는 것은 아니다. 중요한 것은 필요한 시기에 사용할 수 있도록 물을 저장하고 관리하는 체계를 갖추는 것이다.유종현 서울대 환경대학원 교수는 7월 31일 전화통화에서 "현재 오봉저수지에 물이 가득 차 있다고 해서 안심할 단계는 아니다"며 "폭염이 이어지고 물 사용량이 증가하면 수위는 다시 낮아질 수 있다"고 말했다.이어 "지난해와 같은 물 부족 재난을 반복하지 않으려면 물이 충분할 때부터 대비해야 한다"며 "기후변화에 대응하는 장기적인 수자원 관리 체계 마련이 필요하다"고 강조했다.오봉저수지는 지금 풍부한 물을 담고 있다. 그러나 지난해 바닥을 드러냈던 저수지는 기후변화 앞에서 물 관리가 얼마나 중요한지를 보여줬다. 물 위기는 사라진 것이 아니라 잠시 모습을 감춘 것일 수 있다.만수를 이룬 오봉저수지는 강릉에 안도감을 주는 동시에, 다음 가뭄과 기후 재난에 대비해야 한다는 과제를 남기고 있다. 물을 확보하는 노력은 가뭄이 닥친 뒤가 아니라, 물이 충분한 지금부터 시작돼야 한다.