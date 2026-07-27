이 대통령 "AI 기본사회 공론화 필요, 양극화 완화의 길 찾아야"

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 현지에서 화상으로 주재한 수석보좌관회의에서 'AI 기본사회'에 대한 공론화가 필요하다고 짚었다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 이 대통령이 지난 25일 미국 샌프란시스코에서 만났던 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와의 대화 등을 예로 들면서 이를 언급했다고 밝혔다.
샘 알트먼은 당시 'AI 시대의 부의 분배 방식'에 대한 견해를 묻는 이 대통령의 질문에 단순한 현금 지원보다 기업의 성과를 국민이 함께 공유하는 지분 기반 모델이 더 바람직할 수 있다는 견해를 밝힌 바 있다.
강 대변인에 따르면, 이 대통령은 'AI 기본사회' 공론화를 언급하면서 "보다 많은 사람들이 보편적 AI 교육을 받을 수 있는 기회에 대해 고민해봐야 한다"고 했다.
또한 "새로운 성장의 성과를 통해 소득 양극화라는 고질적 문제를 해결할 수 있는 방안을 찾을 수 있다"면서 "새로운 성장 영역 안에서 새로운 공유의 기회를 만들어 양극화 완화의 길을 찾는 것이 억강부약(抑强扶弱), 하후상박(下厚上薄) 정책 실현의 길이기도 하다"고 강조했다.
참고로 이 대통령은 '샌프란 AI 선언'을 통해 "AI의 혜택이 특정 계층에 머물지 않고 사회 전체로 확산될 수 있도록 새로운 분배 모델을 고민하고 있다"며 "대한민국은 AI 시대에도 모든 국민이 교육과 의료 등 기본적인 권리를 더욱 두텁게 보장받고, 중소기업과 소상공인, 취약계층까지 누구도 소외되지 않는 사회(AI 기본사회)를 만들겠다"고 한 바 있다(관련기사 : 공급·수요·연결·책임.. 이 대통령 '샌프란 AI 선언'의 열쇠말 https://omn.kr/2j6m1
).
"개정 정보통신망법 시행 초기에 허위조작정보 여론 왜곡 사례 단호히 대응해야"
한편 이 대통령은 이날 각 수석실로부터 주요 현안에 대한 보고를 받고 토의를 진행하는 방식으로 회의를 주재했다.
특히 이 대통령은 이날 허위조작정보 대응 관련 개정 정보통신망법 시행 및 주요 경과에 대한 홍보수석의 보고를 받고 "시행 초기인 만큼 허위조작정보로 여론을 왜곡하는 사례에 대해 관계 기관이 단호한 대응을 보여줄 필요가 있다"고 주문했다.
민정수석으로부터는 중대범죄수사청 개정 준비 상황을 보고받고 만전을 기할 것을 당부했다. 또한 공직사회의 공사 구분과 선공후사 원칙이 잘 지켜지는 것이 중요하다면서 민정수석실이 각 부처의 자정적인 감시 기능이 제대로 작동하는 지 확인할 것을 지시했다.
이 대통령은 이날 "청와대 참모진은 각 부처의 일을 점검하는 것이 아니라 부처가 제대로 일을 할 수 있도록 환경을 만들고 이미 부처 기능 안에 내재돼 있는 감시 능력이 제대로 작동하는지 살펴보는 게 주 업무"라고도 했다.
특히 "청와대 참모진들은 통상적 시스템에서 해낼 수 없는 새로운 일들의 구상에 매진해야 한다"라며 "집행이 부처의 몫이라면 청와대는 두뇌의 일을 해야 한다"고 강조했다.
이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 정부 초기에는 흐트러진 일들을 바로잡는 게 주 업무였다면 이젠 자리를 잡았기에 이러한 일들에 대한 권한과 책임은 국무총리가 더 가져가야 하는 게 올바른 방향이며 청와대는 업무가 제대로 잘 되고 있는지 점검하고 기획하는 게 주 업무임을 다시 강조했다"고 설명했다.