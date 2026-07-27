조동식 서산시의원 "초고령 사회 진입, 화장장 건립 시급"

큰사진보기 ▲27일 5분발언을 하고 있는 조동식 시의원. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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서산시의회 조동식 의원이 초고령사회 진입과 높은 화장률에 대응하기 위해 서산시 차원의 화장장 설치를 본격 논의해야 한다고 촉구했다.조 의원은 27일 열린 제314회 서산시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "전국 화장률이 94%에 달하고 서산시 역시 65세 이상 인구 비율이 22.75%로 초고령사회에 진입했다"며 "증가하는 화장 수요에 맞춰 서산시만의 자체 화장장 건립이 시급하다"고 강조했다.현재 서산시민이 주로 이용하는 홍성추모공원은 서산·당진·예산·태안·보령 등 충남 서북부 6개 시·군이 공동 이용하고 있다.조 의원에 따르면 2024년 통계청 사망자 수 기준 이들 지역의 연간 화장 수요는 약 6800건에 달한다. 하지만 홍성추모공원의 연간 처리 규모는 6200구 수준이다.이로 인해 서산시민들은 타 지역 화장장 예약 상황에 따라 장례 일정이 좌우되고 있으며, 사망자가 몰리는 계절에는 원정 화장을 가거나 부득이하게 4일장을 치르는 등 시간적·경제적·정신적 부담을 안고 있다.조동식 의원은 "화장장은 단순한 편의시설이 아니라 시민 누구나 이용하게 되는 필수 공공 인프라"라며 "최근 화장시설은 숲과 정원을 갖춘 공원형 복합시설로 변화하고 있는 만큼, 서산시가 객관적인 연구용역을 실시하고 중장기 계획 수립 및 공론화 절차에 나서야 한다"고 제안했다.