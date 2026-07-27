"2인 1조라서, 만도라서 안전하다며..." 28세 아들 잃은 어머니의 오열

큰사진보기 ▲사고 직후 고용노동부 평택지청은 'MCT 설비 내부에서의 유지·보수 작업 일체'에 대한 중대재해 시 작업중지 명령서를 발부했다. 하지만 사측은 사고가 발생한 라인의 MCT 두 호기만 작업을 중단했다. 결국 24일 금속노조가 평택지청을 항의방문을 하고 나서야 MCT 15호기 전체의 작업을 중단했다. 왼쪽이 노동부가 보낸 작업중지 명령서, 오른쪽이 사고가 발생한 MCT. ⓒ 금속노조 만도지부 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 유족은 사측에 끝까지 책임을 묻겠다고 강조했다. 24일 노조와 노동부 평택지청장과 함께 사고 현장을 둘러본 고인의 아버지는 "아들이 만도에서 일하게 됐다고 좋아했는데, 어떻게 만도가 마찌꼬바(영세제조업체)보다도 못한 작업환경일 수 있느냐"라고 울분을 터트렸다. 사진은 24일 평택지청장과 노조, 유가족이 사고현장을 방문한 모습. ⓒ 금속노조 만도지부 제공 관련사진보기

자동차 부품 제조업체인 HL만도 평택공장에서 청년 하청노동자의 사망 사고가 발생한 가운데 유가족이 "장례를 무기한 연기하고 회사에 책임을 묻겠다"는 입장을 밝혔다. 유족으로부터 대응을 위임받은 금속노조 만도지부는 진상규명과 재발방지 대책 마련에 나설 계획이다.참극은 지난 22일 낮에 벌어졌다. HL만도 평택공장에서 머시닝센터(MCT) 정비를 위해 기계 내부에 들어간 하청노동자 고 김아무개씨는 기계에 끼인 채 발견되었고 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망했다. 98년 7월생으로 막 28번째 생일을 맞이한, 아직 입사한 지 9개월밖에 안 된 새내기 노동자였다.금속노조 만도지부에 따르면 고인은 원래 2인 1조로 진행되어야 했던 내부 정비 작업을 이번 주 내로 마무리하라는 원청의 지시 아래 혼자 진행했다. MCT 설비에는 기본적으로 인터록(안전장치)이 설치되어 있어 사람이 내부에 있으면 가동이 되지 않아야 했으나 해당 기계는 구형이라 인터록 장치가 완전하게 설치돼 있지 않았다는 게 노조 주장이다. 또 작업 절차서에는 해당 작업 시 메인 전원을 차단하도록 되었으나 실제 현장에선 절차가 제대로 지켜지지 않은 것으로 보인다.사고 직후 고용노동부 평택지청은 'MCT 설비 내부에서의 유지·보수 작업 일체'에 대한 중대재해 시 작업중지 명령서를 발부했다. 하지만 사측은 사고가 발생한 라인의 MCT 두 호기만 작업을 중단했다. 결국 24일 금속노조가 평택지청을 항의방문을 하고 나서야 MCT 15호기 전체의 작업을 중단됐다는 게 노조의 주장이다.작업이 중단된 날 평택고용노동지청 앞에서 기자회견을 연 노조는 "이번 사고는 HL만도 측이 제대로 된 안전장치가 설치되지 않은 기계에서 하청 근로자에게 급박하게 작업을 지시하면서 발생했다"라며 "HL만도의 명백한 기업살인"이라고 비판했다. 노조는 사고 공정인 MCT에 대한 전면 작업중지 실시와 특별근로감독 및 안전보건진단 실시를 노동부에 요구했고, 사측에는 사업장 내 적정 인력 충원과 유가족에 대한 즉각 사과 및 요구사항 적극 수용을 촉구했다.하지만 노조는 사측이 현재까지 제대로 된 대응을 하지 않고 있다고 주장했다. 노조는 사측이 현장에 부착한 사과문에 "임직원 여러분께서도 현장 안전 수칙과 작업 절차 준수에 더욱 더 노력해 주실 것을 당부드린다"라고 돼 있다며 '사고 원인을 은연중에 작업자 안전수칙 미준수로 돌리는 내용'이라고 지적했다.한편 유족은 사측에 끝까지 책임을 묻겠다고 강조했다. 24일 노조와 노동부 평택지청장과 함께 사고 현장을 둘러본 고인의 아버지는 "아들이 만도에서 일하게 됐다고 좋아했는데, 어떻게 만도가 마찌꼬바(영세제조업체)보다도 못한 작업환경일 수 있느냐"라고 울분을 터트렸다.이어 "아들 사고를 조용히 덮으려고 했다. 내 가슴속에 평생 묻어두려고 했는데, 사고 현장을 보고 마음이 바뀌었다. 어떻게 이런 환경을 방치할 수 있느냐, 만도에게 책임을 묻고 싶다"라며 장례절차를 무기한 미루고 일체의 대응을 노조에 위임했다.차마 현장을 가지 못하고 노조 사무실에 있던 어머니는 아버지에게 "안전하다고 했잖아. 2인 1조라서 안전하다며, 만도라서 안전하다며"라고 말하며 오열했다고 노조는 전했다.금속노조는 "금속노조와 유가족의 뜻은 명확하다. 하청업체 소속임을 핑계로 빠져나가려는 HL만도에게 제대로 책임을 묻는 것"이라며 "금속노조는 유가족이 내민 손을 잡은 채 HL만도에 제대로 된 책임을 묻기 위해 단호하게 싸워나갈 것"이라고 밝혔다. 아울러 27일 오후 사측과 산업안전보건위원회를 진행할 예정이며 진상규명과 재발방지 대책 마련을 위한 요구를 전달하겠다고 알렸다.한편 MBC 보도에 따르면, HL만도 측은 "유가족과 동료분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 드린다"면서 "조사에 성실히 협조해 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.