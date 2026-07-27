국힘, '멱살 소동' 권영진 정조준 "가장 강력한 조치 취한다"

국민의힘 최고위원회가 최근 정점식 원내대표의 멱살을 잡고 욕설을 한 권영진 의원(재선, 대구 달서구병)을 정조준했다. 최고위는 27일 중 권 의원에게 탈당을 권유한다는 방침이다. 한편 권 의원 등이 제소된 당 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)에선 위원 일부가 사퇴하거나 위원장을 향한 불만을 쏟아내고 나섰다. 관련해 당은 "적절치 않다"는 입장도 밝혔다.
박성훈 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위 회의 직후 취재진과 만나 "비공개 회의에선 권 의원의 일탈 행위에 대한 징계 이야기가 주를 이뤘다. 많은 최고위원들이 '치욕스러운 상황'이라고 표현했고, '낯부끄러운 언사와 폭언을 절대 그냥 넘어갈 수 없다'는 경고도 했다"며 "할 수 있는 가장 강력한 조치를 취하겠다"고 알렸다.
대변인 "최고위서 권영진에 '최고 수준 징계' 공감대"
박 수석대변인은 이어 "권 의원이 원내대표의 멱살을 잡고 입에 담을 수 없는 폭언을 행사한 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 잘못된 행동"이라면서 "보수의 품격과 당 리더십을 훼손한 매우 부적절한 처사다. 우리 당 구성원의 일탈로 국민 여러분께 큰 심려를 끼친 점에 대해서 다시 한번 당을 대신해 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.
또 "(최고위원들 사이에선) 구체적으로 권 의원에 대해 자진 탈당을 권유하자는 의견과, 이 의견이 받아들여지지 않을 경우 윤리위를 소집해서 가능한 가장 최고 수준의 징계 조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다"며 "특히 제명을 포함해 최고 수준의 징계가 필요하다는 데 참석한 모든 지도부 위원이 공감대를 이뤘다"라고 했다.
그러면서 "이번 사안은 단순히 본인 사과로 넘어갈 수 있는 사안이 아니다. (권 의원의) 대국민 사과도 필요하다고 많은 위원이 말했다"며 "2021년(송언석 의원이 당직자 폭행 후 자진 탈당한 사례) 등 과거 사례들과의 비례성과 앞으로 다시는 당에서 이런 일이 반복되지 않아야 한다는 엄벌 필요성을 종합적으로 감안해 당헌·당규가 규정한 가장 강력한 수준(의 처벌이) 따라야 한다는 데 지도부 누구도 이견을 갖지 않았다"라고 강조했다.
한편 '멱살 소동' 피해자인 정 원내대표는 최고위 회의 전 취재진과 만나 "지난주 일은 제 개인의 문제가 아니라 보수 대표 정당 국민의힘의 문제"라며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표로서 역할을 다해가겠다"고 밝혔다. 또 "이번 일이 보수의 품격과 당 질서를 바로잡는 계기가 돼야 한다"며 "지난 사감은 모두 잊고 원내대표로서 책무를 다하겠다"고 밝힌 바 있다.
관련해 박 수석대변인은 '정 원내대표가 권 의원을 징계해야 한다고 명시적으로 말하지는 않았다. 최고위원들 사이에서 정 원내대표의 뜻을 알아봐야 한다는 의견이 있었는가?'라는 물음에 "그런 의견은 없었다"고 답했다. 그러면서 "이번 사안은 당 운영의 시금석이 될 수 있다"며 "유야무야 넘어가거나 경징계로 그칠 경우 사태 재발에 대한 강한 우려가 있었다"고 전했다.
'멱살 소동' 당사자인 권 의원은 이날 오전 11시께 정 원내대표의 집무실을 찾고 사과했다. 직후 취재진과 만난 권 의원은 "지난 목요일 제가 원내대표를 찾아와 했던 언행은 이유 여하를 불문하고 제 부족함이고 잘못된 것이라는 말을 전했다"며 "저도 너무나 마음이 아프고 후회됐다"고 전했다.
권 의원은 이어 "정 원내대표도 사과를 흔쾌히 받아주셨다"며 "원내대표와 당원 동지, 그리고 좋은 정치를 바라는 국민께 정말 죄송하다. 이번 일을 계기로 많이 반성하고 성찰하며 국민이 바라는 좋은 정치를 할 수 있도록 더 매진하겠다"고 했다. 다만 권 의원은 '자진 탈당'과 관련한 질문엔 "전혀 들은 바가 없다"면서도 "저도 한번 생각해 보겠다"고 답했다.
내분 앓는 윤리위, 오늘 권영진 등 징계 결론 낼까
한편 권 의원 등이 제소된 윤리위는 이날 오후 2시 비공개 전체 회의를 진행한다. 윤리위는 이날 또 한 명의 윤리위원이 신원 노출 등을 이유로 사퇴해 5인 체제가 됐는데, 의결정족수가 재적 위원 과반 출석과 출석 위원 과반의 찬성이기에 3인 출석만으로도 징계 의결이 가능한 상황이 됐다.
앞서 윤리위는 6.3 지방선거 이후 두 차례 회의를 진행했으나, 일부 윤리위원이 내부 갈등과 신원 노출 등을 이유로 사퇴하면서 징계 논의가 공전하고 있다. 최근 윤리위 소속 우종환 부위원장과 황경성 위원이 "장동혁 충성용 징계 기준이 윤리위 내홍의 시발점"이라는 취지의 성명서를 내며 갈등이 극에 달한 상태다.
관련해 박 수석대변인은 "윤리위 내부에서 다양한 목소리가 나오는 것은 매우 자연스러운 상황"이라면서도 "(우종환) 부위원장 등의 지적은 적절치 않다. 윤리위는 당대표를 위한 기구가 아닌 준사법적 자율 기구다. 조속한 시일 내에 (윤리위가) 정상화될 것으로 생각한다"라고 말했다.
현재 윤리위 1호 징계 대상으로는 권 의원과 박덕흠 국회부의장 흠집 내기 논란을 빚은 조경태 의원, 무소속 한동훈 의원의 부산 북갑 보궐선거를 도운 친한동훈계 의원들이 거론된다.
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