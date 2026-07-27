"혐오, 개인의 일탈 아냐"… 세종 첫 '혐오대응 시민 집담회' 열려

큰사진보기 ▲(사)세종민주화운동계승사업회는 지난 25일(토) '혐오 없는 세종, 함께 묻고 함께 답하는 첫 공론장'을 주제로 시민 집담회를 개최했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲첫 번째 발언자로 나선 연서중학교 3학년 고한결 학생 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참석자들은 혐오와 차별을 개인의 일탈이 아닌 사회 구조의 문제로 바라봐야 한다는 데 뜻을 함께 했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 김갑년 세종민회 이사장과 김동호 세종시의원 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

5·18 민주화운동을 조롱하는 청소년들의 혐오 표현을 계기로 세종지역 시민사회가 처음으로 '혐오'를 주제로 한 공론장을 마련했다. 참가자들은 혐오를 일부 청소년의 일탈이 아닌 경쟁 중심 사회와 온라인 환경, 공동체 약화가 만들어낸 구조적 문제로 진단하며 역사교육과 민주시민교육, 공동체 회복을 위한 지속적인 사회적 실천이 필요하다고 입을 모았다(사)세종민주화운동계승사업회(이사장 김갑년)는 지난 25일(토) '7·25 세종민회 공동체의 날'을 맞아 민주사랑방에서 '혐오 없는 세종, 함께 묻고 함께 답하는 첫 공론장'을 주제로 시민 집담회를 개최했다.김갑년 세종민회 이사장은 모두 발언을 통해 "이번 자리는 특정 학교나 학생을 비난하거나 책임을 묻기 위한 자리가 아니라 혐오 표현이 우리 사회와 학교에 어떻게 스며들고 있는지 함께 성찰하고 대안을 찾기 위한 첫걸음"이라며 "5·18 민주화운동을 조롱하는 언어가 놀이처럼 소비되는 현실을 더 이상 외면할 수 없었다"고 밝혔다.이어 혐오 표현은 단순한 감정이나 농담이 아닌 사회적 행위라고 규정했다. 그는 "말은 사람을 위로하기도 하지만 상처를 주기도 한다"며 "혐오 표현은 특정 개인과 집단을 공동체 밖으로 밀어내고 존엄을 부정하는 언어"라고 설명했다. 이어 "중요한 것은 말한 사람의 의도가 아니라 그 표현이 어떤 역사적 맥락에서 사용됐고 사회에 어떤 영향을 미치는가"라며 "표현의 자유는 보장돼야 하지만 타인의 존엄을 훼손할 자유까지 포함하는 것은 아니다"라고 강조했다.이날 집담회에서는 5·18 민주화운동 조롱과 역사 왜곡, 청소년 혐오 표현, 온라인 알고리즘의 영향, 학교 역사교육과 민주시민교육 위축, 시민사회의 역할 등이 주요 의제로 논의됐다.첫 번째 발언자로 나선 연서중학교 3학년 고한결 학생은 학교 현장에서 혐오 표현이 일상화되고 있다고 진단했다. 그는 "혐오 표현은 특정 학교만의 문제가 아니라 여러 학교에서 일상처럼 사용되고 있다"며, 시험 위주의 교육과 유튜브·SNS 영향으로 역사와 인권 교육이 부족한 현실을 지적했다. 그는 "5·18도 단순한 연표와 숫자가 아니라 희생과 민주주의의 의미를 함께 배우도록 교육이 달라져야 한다"고 제안했다.전국교직원노동조합 세종지부 이상미 지부장은 학교 현장의 어려움을 전했다. 그는 "일부 학생들이 민주화운동 희생자를 조롱하거나 극단주의 상징을 사용하는 사례가 실제 학교에서 발생하고 있다"며 "교사가 이를 바로잡으려 하면 정치적 중립 위반이라는 민원에 직면하면서 교육활동이 크게 위축되고 있다"고 말했다. 이어 "AI 시대일수록 읽기와 쓰기, 말하기, 듣기, 공감 능력을 기르는 인간의 기본 역량이 더욱 중요하고 "학교가 논쟁적인 사회 문제를 안전하게 토론할 수 있는 공간이 되어야 하지만 현재는 교사들이 민원과 외부 압박을 우려해 사회적 쟁점을 다루기 어려운 상황"이라고 지적했다.청년생태연구소 문성남 연구자는 혐오를 세대 문제가 아닌 사회 전체의 문제로 바라봐야 한다고 강조했다. 그는 "청소년들의 혐오 표현은 우리 사회 전체를 비추는 거울"이라며 "경제적 지원이나 단기 정책만으로는 해결할 수 없으며, 공동체 안에서 서로 만나고 관계를 맺으며 신뢰를 쌓는 과정이 함께 이루어져야 한다"고 말했다.세종장애인차별철폐연대 이석준 공동대표는 자신의 경험을 통해 혐오와 차별이 일상에서 어떻게 작동하는지를 들려줬다. 그는 청소년 시절 장애를 이유로 차별을 겪었던 경험과 최근 대중교통을 이용하며 외면과 배제를 경험했던 사례를 소개한 뒤, "혐오와 차별을 줄이는 출발점은 타인에 대한 이해와 공감"이라며 장애인 인권교육의 중요성을 강조했다.자유토론에서는 혐오와 차별을 개인의 일탈이 아닌 사회 구조의 문제로 바라봐야 한다는 의견이 이어졌다. 참석자들은 과도한 경쟁 사회와 입시 중심 교육, 온라인 알고리즘, 공동체 문화의 약화가 혐오를 확산시키는 주요 원인이라고 진단했다. 또한 노인 차별과 여성·이주민 혐오, 역사 왜곡 문제를 함께 해결하기 위해서는 학교뿐 아니라 가정과 지역사회, 시민사회, 공공기관이 함께 대응해야 한다는 데 공감했다.세종시니어시민포럼 김준식 회장은 "노인에 대한 혐오는 결국 미래의 자신을 혐오하는 것"이라며 "노인이라는 단어가 이미 혐오 표현처럼 받아들여지고 있다"고 말했다. 그는 "전국에서 유일하게 노인복지관이 없는 도시가 세종시"라며 "노인 혐오는 현재의 노인이 아니라 미래의 우리 자신을 향한 차별이라는 점을 인식해야 한다"고 역설했다.세종여성플라자 홍만희 대표는 혐오를 특정 개인의 문제가 아니라 사회가 만들어 놓은 구조의 문제로 바라봐야 한다고 말했다. 그는 "아이들을 교육의 대상으로만 바라볼 것이 아니라, 기성세대가 만들어 온 사회 구조와 정책을 어떻게 바꿀 것인지 고민해야 한다"며, "평등과 평화, 존중의 가치는 공공서비스로 모든 시민에게 안정적으로 제공돼야 한다"고 강조했다.김동호 세종시의원(집현동, 더불어민주당)은 혐오 문제 해결을 위해 가정과 학교, 사회가 함께 변해야 한다고 말했다. 그는 "오늘날 혐오와 갈등은 어느 한 분야의 문제가 아니라 가정과 사회, 학교가 함께 만들어 낸 결과"라며 "가정에서부터 인권과 존중의 가치가 자연스럽게 자리 잡아야 한다"고 말했다. 이어 "민주주의를 이야기하면서도 혐오와 갈라치기를 일삼는 모습이 사회 곳곳에서 나타나고 있다"며 "정치인과 사회 지도층이 먼저 모범을 보이고 신뢰를 회복해야 한다"고 강조했다. 또 "가정교육과 사회교육, 학교교육이 함께 변화하는 '3위 일체 교육'이 이루어질 때 혐오와 차별도 줄어들 수 있다"고 제안했다.참석자들은 이날 공동체 활동과 민주시민교육 확대, 갈등을 민주적으로 해결하는 문화 조성, 디지털 문해력 교육 강화, 건강한 온라인 환경 조성 등을 주요 실천 과제로 제시했다. 또 혐오와 차별을 개인의 문제가 아닌 민주주의와 인권의 문제로 인식하고, 시민사회와 교육계, 공공기관이 지속적인 협력과 공론장을 통해 해결 방안을 마련해야 한다는 데 뜻을 함께 했다.이날 토론을 진행한 한준석 세종민회 민주청년위원장은 "오늘 논의된 다양한 의견을 바탕으로 혐오와 차별에 대응하기 위한 시민사회의 실천 기반을 마련해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 지속적인 공론장을 통해 구체적인 실천 방안을 만들어가겠다"고 밝혔다.집담회를 마무리하며 김갑년 세종민회 이사장은 "오늘 논의는 기대 이상으로 깊이 있는 토론이었다"며 "학교와 여성, 장애인, 청년 등 다양한 영역에서 원인과 해결 방안이 제시됐다"고 평가했다. 이어 "차별은 인류 역사에서 늘 존재해 왔지만 지금의 문제는 혐오와 조롱이 공론장에서 거리낌 없이 표출되고 있다는 점"이라며 "과거 약자의 언어였던 조롱과 혐오가 이제는 역사적 피해자와 사회적 약자를 향하고 있다는 사실을 주목해야 한다"고 말했다.또 "오늘 이 자리에서 결론을 내리기보다는 앞으로 시민사회가 무엇을 해야 할지 함께 고민하는 출발점이 됐으면 한다"며 "차별과 혐오는 민주주의와 인권의 문제인 만큼 세종민회가 지속적으로 후속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다.