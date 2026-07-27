보완수사권 노린 장윤기 수사? 경찰직협 "검찰, 진실 밝혀야"

▲27일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지검 앞에서 전국경찰직장협의회가 '장윤기 사건'으로 촉발된 경찰의 순환근무 제도에 반발하며 검찰에 보완수사권 수사 착수에 대한 진실을 촉구하는 1인 시위·기자회견을 하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기