보완수사권 노린 장윤기 수사? 경찰직협 "검찰, 진실 밝혀야"

장윤기 여고생 살인 사건의 증거 인멸 등 경찰 비위 의혹을 수사 중인 검찰을 향해 전국경찰직장협의회가 보완수사권을 노린 수사 착수가 아닌지 진실 규명을 촉구하고 나섰다.
전국경찰직장협의회는 27일 오전 전남광주 동구 광주지검 정문 앞에서 1인 시위와 기자회견을 열고 "검찰은 경찰에 대한 장윤기 살인 사건의 비위 의혹 수사가 보완수사권과 관련이 있는지, 그 진실을 국민 앞에 밝혀야 한다"고 말했다.
경찰직협은 "검찰은 경찰이 단순 살인으로 송치한 장윤기 사건을 보완수사로 강간살인죄를 밝혀냈다고 언론에 발표했다"며 "이 과정에서 일부 언론은 장윤기 아버지가 현직 경찰이라는 이유로, 경찰 수사팀이 증거를 은폐하거나 빠뜨려 강간살인 혐의를 적용하지 않았다는 취지로 보도했다"고 설명했다.
이어 "그러나 당시 수사팀이 성적 목적 범죄가 강하게 추정되나 피의자가 혐의를 완강히 부인하고 있고, 경찰 구속 기간인 10일 이내 자백이나 직접 증거 확보가 어려워 단순살인죄로 송치하되 강간살인 혐의에 대해 추가 수사가 필요하다는 취지의 내용을 적시해 송치했다는 내용이 공개됐다"고 말했다.
경찰직협은 "이 같은 내용이 사실이라면 국민은 당시 수사의 실체가 무엇이었는가를 정확히 알 권리가 있다"며 "사건 수사 과정에서 불법과 비위가 있었다면 그 누구라도 철저히 수사해 반드시 법적 책임을 물어야 한다. 하지만 책임자를 처벌하는 것과 조직 전체를 범죄집단으로 일반화하는 것은 전혀 다른 문제"라고 지적했다.
그러면서 "광산경찰서 수사팀이 강간살인 혐의를 검토하고 추가 수사가 필요하다는 수사보고서를 작성해 송치했는지, 해당 수사보고서가 존재했다면 검찰은 서류를 언제 확인했는지, 검찰이 언론을 통해 국민에게 설명한 내용 중 수사보고서 내용을 언급하지 않은 이유가 무엇인지를 국민 앞에 밝혀야 한다"고 촉구했다.
이번 사건을 이유로 정부가 추진 중인 경감 이하 현장 경찰관들의 강제순환근무에 대해서는 즉각적인 철회를 요구했다.
경찰직협은 "현장에서 묵묵히 국민의 생명과 안전을 지키고 있는 수많은 경찰관이 일부 경찰관의 비위 의혹 때문에 불이익을 받아서는 안 된다"며 "잘못이 있으면 책임자를 처벌하는 것이지 전국 경찰관 모두를 처벌하는 것은 동의받을 수 없다"고 강조했다.
이어 "장윤기 사건 사실관계는 아직 최종적으로 확정되지 않았고 책임의 범위 또한 수사를 통해 명확히 가려져야 한다"며 "그런데도 강제순환근무를 추진한다는 것은 원인과 책임에 대한 규명보다 결과를 먼저 정해 놓은 정책이라는 우려를 낳고 있다. 강제순환근무는 반드시 철회돼야 한다"고 말했다.
한편, 장윤기 사건을 수사했던 당시 광주 광산경찰서 수사팀은 지난 5월 14일 장윤기를 살인·살인미수·살인예비 혐의로 검찰에 송치하면서 ▲훼손된 리얼돌 채증 영상 ▲여고생 살인 사건 당시 현장 인근 블랙박스 분석 내용 ▲장윤기의 이주여성 성범죄 사건 분석 내용 등을 함께 제출했다.
경찰은 또 검찰에 제출한 수사 보고서에 ▲훼손된 리얼돌이 발견된 점 ▲공기계 휴대전화에서 여학생에 대한 불법 촬영물이 발견된 점 ▲살인 범행 전 이주여성을 강간한 점 ▲범행 당시 피해자를 여성으로 인식한 점 ▲피해자를 바로 살해하지 않고 목을 졸라 제압하려 한 점 등으로 보아 성적 목적 범행으로 추정되고, 이는 형법상 살인보다 법정형이 훨씬 높은 성폭법(강간살인)에 해당한다는 내용을 기재한 것으로 전해졌다.
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