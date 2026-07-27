김민석 "국회 '완전 이전'으로 행정수도 완성해야"

큰사진보기 ▲27일 더불어민주당 김민석 당대표 후보가 세종시청 브리핑실에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲27일 세종시를 방문한 더불어민주당 김민석 당대표 후보가 조상호 세종시장으로부터 전달받은 행정수도 특별법 제정 관련 자료를 들어 보이며 행정수도 완성에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

김민석 더불어민주당 당대표 후보가 전당대회 본선 레이스의 첫 출발지로 '행정수도 세종'을 선택하며 국가균형발전과 행정수도 완성을 향한 강한 의지를 피력했다.김 후보는 27일 오전 세종시청 및 세종시의회를 방문해 지역 언론과 가진 기자간담회에서 "충청권 경선이 전당대회의 문을 여는 중심인 만큼, 대한민국 미래 행정의 중심인 세종을 첫 아침에 찾았다"며 세종 행정수도 완성을 위한 구체적 구상과 정국 현안에 대한 입장을 밝혔다.이날 간담회에서 김 후보는 세종의사당 건립과 관련해 기존의 '부분 이전' 논의를 넘어선 '전면 이전'을 강조해 눈길을 끌었다. 자신의 지역구가 여의도임을 밝힌 김 후보는 과거 '세종-여의 비전포럼' 활동을 언급하며, "국회 상임위원회를 반씩 나누어 이전하는 것은 국회와 정부의 산분을 초래해 비효율만 늘어난다"고 지적했다.이어 "세종 국회의사당은 애초부터 전체 국회를 포괄할 수 있는 기능과 규모를 갖추어야 한다"며, "21세기 선진국 중 유일하게 국회를 신축하는 국가로서 전 세계의 모델이 될 만한 미래지향적 'AI 의사당'으로 조성해야 한다"고 제안했다.과거 헌법재판소의 관습헌법 판결과 관련해서는 "20년이 지난 지금, 행정복합도시 세종은 이미 대한민국의 새로운 관습으로 존재하고 발전했다"며 "변화된 시대 상황과 법리에 따라 헌재의 재판단 여지나 개헌, 공론화 과정 등을 통해 차근차근 법적·제도적 걸림돌을 풀어가겠다"고 설명했다.세종시와 시의회로부터 '행정수도 특별법' 제정 건의를 전달받은 김 후보는 "이재명 정부가 추진하는 충청·호남·영남 3대 메가 프로젝트와 세종 행정수도 건설은 동전의 양면과 같다"며, 당대표 출마자로서 당내 공론화를 거쳐 행정수도 특별법의 당론 채택 등을 적극 논의하겠다는 의지를 밝혔다.무엇보다 자신의 정치적 역량을 강조하며 "나는 기본적으로 말만 하는 것이 아니라 성과를 만들어내 온 정치인"이라며, "행정수도 특별법 역시 철저한 과정 관리와 지혜로운 방향 설정을 통해 반드시 실질적인 성과로 연결 짓는 당대표가 되겠다"고 약속했다.한편, 검찰개혁 현안인 보안수사권 폐지 법안과 관련해서는 "당론이 결정된 만큼 현 지도부가 야당과의 협의를 거쳐 8월 초까지 차질 없이 통과시킬 것으로 본다"고 밝혔다.김 후보는 "검찰 스스로가 신뢰를 무너뜨렸기에 수사·기소 분리는 불가피하게 자초된 과정"이라며 "8월 초 법안이 처리되어야 10월 초 중대범죄수사청(중수청)과 공소청 출범이 차질 없이 진행될 수 있으며, 제기되는 우려에 대해서는 축적된 보완책을 통해 충분히 메워나갈 것"이라고 강조했다.