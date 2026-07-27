초등생 희망직업 1등 했던 '교사', 10년 새 4등 추락

큰사진보기 ▲학교급별 희망직업 상위 3위 변화. ⓒ 교육부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고교생의 졸업 후 진로계획 추이. ⓒ 교육부 관련사진보기

2015년 초등학생 희망직업 1등이었던 '교사'가 10년 만에 4등으로 밀린 것으로 나타났다.27일, 교육부와 한국교육개발원이 지난 26일 펴낸 '데이터로 읽는 우리교육'을 살펴봤더니, 교사가 2025년 초등학생의 희망직업 상위 3등 안에도 들어가지 못했다. 운동선수, 의사, 크리에이터 차례였다. 교육부와 한국직업능력연구원이 벌인 '2025년 초·중등 진로교육 현황조사'에는 전국 1200개 초중고 학생 2만2911명이 참여했다.하지만 10년 전인 2015년 조사에서는 교사가 1등을 차지했다. 이렇게 1등을 차지했던 교사는 2020년엔 3등으로 밀렸고, 다시 2025년엔 3순위 안에도 들지 못 하게 된 것. 2025년 조사에서 교사는 4등으로 밀려났다.이런 결과에 대해 강석조 초등교사노조 위원장은 <오마이뉴스>에 "초등학생은 교사의 일상과 감정을 교실에서 함께 느끼는 나이"라면서 "악성 민원과 생활지도의 어려움 속에서 초등교사가 지치고 위축되는 모습을 가장 가까이서 지켜본 초등학생들에게 교사는 더 이상 '행복한 직업'으로 다가가지 못하는 것"이라고 분석했다. 그러면서 "이런 결과는 교권이 무너진 초등학교 공교육의 위기를 보여주는 경고음"이라고도 했다.하지만 중학생과 고등학생의 경우는 2015년, 2020년, 2025년 조사에서 교사가 모두 1등이었다. 이에 대해 강 위원장은 "중학생과 고등학생은 초등학생보다 교사를 '안정성과 전문성'이라는 직업적 조건으로 더 많이 바라본 것으로 해석된다"라고 짚었다.한편, 같은 조사에서 고등학생의 '대학 진학' 희망 비율이 2015년 72.5%에서 2025년 64.9%로 7.6% 낮아졌다. 반면, '취업'을 계획한 학생 비율은 2015년 13.3%에서 2025년 15.6%로 2.3% 높아졌다. '창업'을 계획한 학생 비율도 2015년 1.0%에서 2025년 3.3%로 2.3% 높아졌다.이에 대해 교육부와 한국교육개발원은 "이러한 변화는 학생 주도형 진로·학업 설계를 강화해 온 정책 방향과도 맞닿아 있다"라면서 "이에 따라 학생들은 대학 진학만을 전제로 하기보다 진학, 취업, 창업 등 다양한 가능성을 비교하며 자신의 적성과 진로 목표에 맞는 경로를 주도적으로 설계하고 있다"라고 설명했다.