국회 법사위로 쏟아지는 '장윤기 사건' 방지법

큰사진보기 ▲국수본 압수수색경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 21일 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색 중인 가운데 국수본 로비 앞에 경찰 관계자들이 지나가고 있다. 2026.7.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생(17)을 살해하고, 도우러 온 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)가 14일 오전 광주광역시 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

'광주 여고생 살해범' 장윤기(24) 범행 사건의 축소·은폐 수사 의혹을 둘러싸고, 정치권에서 뒤늦게 형법·형사소송법 개정안이 쏟아진다. 피의자의 가족인 수사기관 관계자가 사건에 부당하게 개입하거나 증거를 인멸한 행위를 처벌하고 사전 예방하는 데 초점을 맞추고 있다.27일 국회의안정보시스템을 보면, 장윤기 사건이 불거지자 여야는 형법, 형사소송법 일부개정안을 경쟁적으로 법제사법위원회에 제출했다. 현행법의 사각지대를 해소해 장윤기 사건을 반복해서는 안 된다는 취지를 담았는데, 더불어민주당·국민의힘이 낸 법안만 10여 개가 넘는다.현직 경찰관인 아버지가 아들의 범죄 관련 증거를 인멸했지만, 처벌이 쉽지 않다는 사실이 알려지면서 여야 의원들은 너나없이 개정안 발의에 뛰어들었다. 먼저 손 보려는 현행법은 형법 151조와 155조 등이다.범인 은닉과 증거인멸에도 '친족특례' 조항을 통해 처벌을 피하는 사례를 막겠다는 것으로, 그동안 살인·성범죄에서 비슷한 일이 불거질 때마다 면책 타당성이 논란거리였다. 광주 여고생인 이채원(19)양 살인 혐의를 받는 장윤기 사건은 여기에 기름을 붓는 계기가 됐다.장씨의 아버지 장아무개 경감이 성범죄 여부의 핵심 증거인 성인용품이나 케이블타이 등을 폐기했다는 사실이 뒤늦게 드러나면서다. 성폭행 살인죄는 최저 형량이 무기징역이어서, 경찰청 국가수사본부 특별수사단은 장 경감이 수사단계에서부터 이 혐의를 제외하기 위해 움직인 것으로 파악한다.그러나 장씨와 가족 관계인 만큼 증거인멸죄에 대한 형사처벌 가능성은 작다. 특별수사단은 국가공무원법, 경찰공무원상 징계 여부를 검토하겠단 입장이나 정치권은 이참에 법을 고쳐야 한다는 의지가 강하다.더불어민주당 이해민 의원, 국민의힘 이성권 의원 등이 각각 발의한 형법 일부개정안이 대표적 사례다. 친족 특례의 취지는 유지하되, 범죄수사·형사사법절차 수행 공무원이 관련 범행을 저지를 경우 별도의 처벌 조항을 신설했다. 이 의원은 "이 부분이 면죄부가 되어서는 안 된다"라고 강조했다.제척·기피 사유를 알고도 직무를 수행했을 때 죄를 물을 수 있는 근거 마련에도 나선다. 민주당 이상식 의원 등의 개정안은 형법 123조에 3을 신설해 사건 당사자와 사적 이해관계가 있는 수사관 등의 개입을 처벌(1년 이하 징역)하도록 했다.이 의원 등은 형사소송법상에도 피의자와 친족 사이이거나 이해관계가 얽혀있는 수사관들의 사건 제척·기피 의무 규정을 추가했다. 현 법관뿐만 아니라 검찰·경찰로 범위를 넓혀, 공권력을 더는 실추시켜선 안 된다는 목소리를 반영했다.박은정 조국혁신당 의원의 개정안은 형소법 196조에 10가지 사례를 추가해 아예 이해관계자를 직무집행에서 배제하도록 조처했다. 장윤기 사건에서 현직 경찰 아버지 등의 개입 논란으로 국민적 신뢰가 크게 훼손된 점을 지적한 박 의원은 "이런 과정을 통해 형사절차의 공정성을 확보할 필요가 있다"라고 말했다.