인천시교육청, '읽걷쓰AI' 8대 정책 100대 과제 발표

큰사진보기 ▲인천광역시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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인천시교육청(교육감 도성훈) 읽걷쓰AI학생성공 추진위원회(주민직선5기 인천광역시교육감직 준비위원회)는 27일 주민직선5기 인천광역시교육감 공약실천계획 보고회를 열고, '읽걷쓰AI로 학생성공시대 완성' 8대 정책 100대 과제를 발표했다.이번 발표회는 두 차례 언론브리핑으로 공개된 분과별 공약실천계획을 최종 종합해 안내하고, 공약과 관련해 교육공동체와 소통하고자 마련됐다.추진위원회는 개방·소통·참여 원칙 아래 8대 분과, 4대 특별위원회, 정책자문단으로 조직됐으며, 관리자·교사·학부모·교직원 단체 및 노조 등 교육공동체로 구성됐다. 추진위원회는 '준비위원회에 바란다' 게시판과 총 9633명이 참여한 설문조사로 현장의 목소리를 들었다.8대 정책 100대 과제를 관통하는 비전은 '읽걷쓰AI로 학생성공시대 완성'이다. 인공지능(AI)이 빠르게 답을 내놓는 시대일수록 스스로 질문하고, 깊이 읽고 경험하며, 성찰하고 책임 있게 판단하는 인간다움의 힘이 교육의 본질이라는 도성훈 교육감의 교육 철학에 기반했다.읽걷쓰 교육이 길러낸 '질문하고 사유하는 인문학적 힘' 위에 'AI를 현명하게 활용하는 힘'을 더해 인천 학생이 성장과 성공을 이룰 수 있도록 돕는다는 방침이다.8대 정책 중 읽걷쓰로 다지는 기본책임교육 분야에서는 △5~9세 조기독서 전면화 △기초학력완전책임제 운영 △예술·체육 교육 활성화를, 지속가능한 미래를 여는 'AI융합·생태·평화교육' 분야에서는 △읽걷쓰AI 리터러시 교육 추진 △AI융합교육센터 구축 △생태평화교육 실시 등을 추진한다.또한 올바른 성장을 돕는 '인성·민주시민교육'을 활성화하고자 △'민주평화 100길'을 통한 체험 중심 민주·평화교육 운영 △학생회 정·부회장 공약이행비 확대 등을 지원한다. 결대로 나답게 크는 '진로·진학·직업교육'을 위해 △진로·직업 멘토단 5000명 확대 △공·명·정·대 학생 맞춤형 진학 지원 △미래전략산업 맞춤형 직업계고 전환·설립 등을 추진할 계획이다.세계로 성장하는 글로컬(Glocal)교육 분야에서는 △인천 길 바로 알기 △인천세계로배움학교 연 1만명 운영 △이주배경학생 맞춤 지원 및 다문화교육 기반 확대를 계획하고 있다. 단 한 명도 소외되지 않는 포용교육 분야에서는 △공립유치원 근무 여건 개선 △과밀특수학급 제로화를 위한 학급당 학생 수 하향 조정 △평생학습 지원 확대 등을 추진한다.아울러 믿고 맡기는 건강하고 안전한 학교를 위해 △학교폭력·디지털폭력 대응 시스템 구축 △학생 몸·마음 건강 통합관리시스템 구축 △개인형 이동장치 등 교통안전교육 등을 추진한다. 지원과 균형으로 함께 성장하는 학교를 위해 △학교현장지원 과제 발굴 △교육균형발전대상교 예산 및 교육활동 지원 확대 △학생성공버스 지원 강화 등을 계획하고 있다.도성훈 교육감은 100대 과제 중에서 교육활동보호와 학교현장지원에 가장 중점을 두고 있다. 인천시교육청은 2024년 전국 최초로 교육활동보호담당관을 신설한 데 이어 이번 공약실천계획에 따라 △수사 착수 전 교육감 의견서 제출 △교원의 정당한 면책권 보장 등을 추진할 계획이다.도성훈 교육감은 "지난 4년, 인천교육 공약이행률 99.1%로 약속을 지키는 교육청임을 증명해 왔다"면서 "남은 임기를 구호가 아닌 실천으로, 약속이 아닌 결과로 증명하는 책임 있는 시간으로 만들겠다"고 밝혔다.