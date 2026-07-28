갑작스럽게 대규모 회고전이 된 전시

큰사진보기 ▲제3전시실(3층) 전경관람객들이 '사진책 90선' 공간에서 전시대에 꽂힌 사진책을 꺼내 읽고 있다. 마틴 파가 출판한 사진책은 150여 권에 달한다. 사진미술관은 그중 90권을 엄선해 이번 전시에 내놓았다. 뒷편으로 '상식' 연작이 보인다. ⓒ 전영선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4층 포토라이브러리미술관 4층에 위치한 도서관에서도 마틴 파의 사진책을 만날 수 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲미술관 3층 제4전시실남한(왼쪽)과 북한(오른쪽) 관련 사진을 볼 수 있다. ⓒ 전영선 관련사진보기

"지루한 것에는 의외로 흥미로운 구석이 있다."

큰사진보기 ▲2층 제2전시실노란 벽면에 '지루한 것에는 의외로 흥미로운 구석이 있다."라는 문구가 적혀 있다. 이 문구는 '더 가디언'과 진행한 생전 인터뷰 기사 제목에서 따왔다. ⓒ 전영선 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시립 사진미술관 전경사진미술관 바로 옆으로 보이는 돔 형태의 건물은 서울로봇인공지능과학관이다. ⓒ 전영선 관련사진보기

넓은 전시실 한가운데 놓인 붉은 전시대. 그 전시대를 둘러싸고 기다랗게 놓인 소파. 그곳에 앉아 전시대에 꽂힌 책을 꺼내 펼쳐 읽는 사람들. 지난 23일 서울시립 사진미술관(도봉구 창동 소재)을 찾았다가 마주한 풍경이다.지금 서울시립 사진미술관에서는 개관(2025년 5월) 이후 첫 개인전이 열리고 있다. 바로 영국의 사진작가 마틴 파의 아시아 최초 회고전이다.마틴 파는 현대인의 일상을 유머와 아이러니로 포착해 다큐멘터리 사진의 표현 영역을 확장했다는 평가를 받는 작가로, 이번 전시에 '회고전'이라는 타이틀이 붙은 데에는 우여곡절이 숨어 있다. 바로 작업 중이던 작가가 갑작스레 사망한 것.손현정 학예연구사에 따르면(<모두의 마틴 파> 영상 참고), 사진미술관은 2024년 말부터 마틴 파와 소통하며 새로운 커미션 작업을 할 계획을 세웠다고 한다. 그러나 지난해 12월, 마틴 파가 갑자기 작고하면서 대규모 회고전으로 방향을 크게 틀게 되었다고 한다. 이에 따라 전시는 마틴 파의 새로운 작품을 선보이는 전시가 아니라 초기부터 말년까지의 사진과 사진책을 통해 50여 년에 걸친 작가의 작업 세계를 드러내는 전시로 성격이 바뀌었다.전시는 빨강, 파랑, 노랑, 검정, 연두 빛깔로 치장한 4개의 전시실에서 총 16개의 주제(작은 세계, 이스태블리시먼트, 마지막 휴양지, 삶의 비용, 모두의 마틴 파, 사진책 90선, 무료한 커플, 상식, 비국교인들, 궂은날, 다 함께 춤을 춥시다, 죽음의 셀피, 멕시코, 북한, 남한, 자화상)로 나뉘어 마련되었다.이 중 유난히 발길을 붙드는 공간은 3층에 마련된 두 전시실(제3전시실, 제4전시실)이다. 제3전시실에서는 '사진책 90선'과 '상식'을, 제4전시실에서는 '남한'과 '북한'을 눈여겨볼 만하다.마틴 파의 사진책은 150여 권에 달한다. 그중 1982년부터 2026년까지 제작된 90권을 '사진책 90선' 공간에서 만날 수 있다. 미술관이 사진책 공간을 넓게 할애한 데에는 마틴 파가 사진책이 지닌 가능성을 명확히 이해하고 발행과 수집, 큐레이션을 통해 사진가들의 활동 영역과 실천 방식을 확장해 온 드문 작가라고 보았기 때문이다.미술관은 이 공간에서 관람객이 작가의 열정과 성실의 산물인 사진책을 단순한 관람을 넘어 직접 손으로 만지고 들여다볼 수 있기를 바랐다. 덕분에 관람객은 이곳에서 평소에는 접하기 힘든 사진책을 마음껏 만끽하는 행운을 누린다.'상식'은 한쪽 벽면을 거대하게 점령하고 있는 작품이다. 멀리서 보면 퍼즐 조각처럼 보이는 이 작품은 가까이에서 들여다보면 인스턴트 음식과 각종 기념품, 마네킹, 동물, 의류, 신체의 일부 등을 클로즈업해 찍은 사진 270점으로 이루어져 있다.이 작품은 마틴 파가 1994년부터 1999년까지에 걸쳐 촬영한 컬러 필름 연작으로, 현대 사회의 과도한 소비 양상을 기록한 프로젝트라고 한다. 그런데 이 작품은 사물이나 상황을 유난히 잘게 조각 내 찍어 그런지 가만히 보고 있자면 "삶은 멀리서 보면 희극, 가까이서 보면 비극"이라는 찰리 채플린의 명언을 떠오르게 한다.'북한'과 '남한'은 한반도의 풍경을 담은 시리즈를 전시한 공간이다. 마틴 파는 1997년 패키지여행으로 북한의 평양을 찾아 사진을 찍었다. 남한은 1998년부터 2007년까지 수차례 방문해 사진을 찍었다.패키지여행에서 찍은 사진이라 그런지 북한의 사진은 TV 화면에서 흔히 보는 선전물 풍경과 별반 다르지 않다. 그에 반해 남한의 사진은 전혀 다른 풍경을 연출한다. 가판대의 붕어빵이나 분유통, 할인상품을 진열한 매대를 기웃거리는 손님, 카트에 앉아 과자를 뒤적이는 아이, 아기를 안은 채 음료를 마시는 여자, 우비를 급하게 챙겨 입는 관광객 등 일상의 풍경에 조리개를 들이대었다.마틴 파의 사진들은 흑백의 초기작들을 빼고는 지극히 평범하고 어떤 것은 조악하기까지 하다. 그래서 2022년 예술의 전당에서 열린 프랑스 사진가 앙리 카르티에 브레송(1908∼2004)의 <결정적 순간> 전시를 맛본 관람객이라면 적잖이 실망할 수도 있을 듯하다. 하지만 커다란 글씨로 벽면이 꽉 차도록 쓰인 다음의 문구를 접한다면 조금은 다른 시각으로 전시를 대하게 되지 않을까 싶다.마틴 파는 지난해 8월 영국의 '더 가디언'과 진행한 생전 인터뷰에서 "주유소 같은 평범하고 매력 없는 대상을 촬영하는 것을 두고 당시에는 '미친 짓'이라 여겼다. 하지만, 40년이 지난 지금은 주유기, 옷차림, 자동차 등이 모두 변해 당시의 소비주의를 보여주는 흥미로운 기록이 된다"며 평범하고 지루한 소재가 지닌 특별함에 대해 말한 바 있다.어쩌면 이번 전시는 우리가 지루하다고 생각하고 무심히 흘려보내는 많은 풍경에 좀 더 애정을 가져보길 바라는 손짓일지도 모르겠다.전시는 10월 18일까지 열린다. 관람료는 무료이며, 관람 시간은 월요일을 제외한 주중은 오전 10~오후 8시, 주말과 공휴일은 오전 10~오후 7시까지이다. 사진미술관 바로 옆에는 로봇인공지능과학관이 있으므로 자녀와 함께 미술관을 찾은 관람객이라면 더불어 찾아보는 것도 좋겠다.