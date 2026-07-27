울진 덕구계곡에서 산양 3마리 포착… "백두대간 생태계가 살아 있다는 증거"

큰사진보기 ▲울진 덕구계곡에서 포착된 산양덕구계곡에서 포착된 제217호 천년기념물, 멸종위기 야생동물 1급 '산양' ⓒ 이정실 관련사진보기

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"우선 산양을 발견하더라도 가까이 접근하거나 먹이를 주려는 행동은 피해야 한다. 갑작스러운 소음이나 드론 비행도 산양에게 큰 스트레스를 줄 수 있어 자제할 필요가 있다. 탐방로를 벗어난 출입을 줄이고 쓰레기를 버리지 않는 등 기본적인 자연보호 실천도 산양의 서식지를 지키는 데 중요한 역할을 한다. 또한 불법 올무나 밀렵 흔적, 부상 당한 개체를 발견할 경우에는 직접 구조하려 하기보다 관계 기관에 즉시 신고하는 것이 바람직하다."

▲울진 덕구계곡서 '산양' 포착 천년기념물, 멸종위기 야생동물 산양, 울진 덕구계곡서 포착 이정실 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

경북 울진군 덕구리 덕구온천에서 원탕으로 이어지는 계곡 중간 지점에서 멸종위기 야생생물인 산양 3마리가 카메라에 포착됐다.백두대간보전회는 지난 25일 실시한 생태 답사 과정에서 동식물 생태팀 이정실 팀장이 산양 3마리를 사진과 영상으로 촬영했다고 밝혔다. 이번에 촬영된 산양은 계곡 암반 지대를 자연스럽게 오가며 주변을 경계하는 모습을 보였다. 사람의 접근이 쉽지 않은 계곡 지형에서 모습을 드러낸 것은 이 일대가 여전히 건강한 산림 생태계를 유지하고 있음을 보여주는 중요한 기록으로 평가된다.산양은 우리나라를 대표하는 희귀 야생 동물이다. 제217호 천연기념물이자 환경부에 의해 멸종 위기 야생 생물 Ⅰ급으로 지정돼 있으며, 환경 변화와 서식지 훼손에 매우 민감한 종이다. 주로 백두대간의 험준한 암벽과 계곡 주변에서 생활하며, 깨끗한 숲과 안정된 생태 환경이 유지되어야만 살아갈 수 있다.이번 촬영은 백두대간이 다양한 생물이 함께 살아가는 생명의 축이라는 사실을 다시 확인 시켜 준 사례다. 특히 산양은 생태계 건강성을 보여주는 대표적인 지표 종으로 알려져 있어 보호 가치가 더욱 크다.백두대간보존회는 산양 보호를 위해 지역 주민과 탐방객의 역할이 중요하다고 강조한다.이날 답사에 동행한 백두대간보전회 최종복 회장은 "산양을 만났다는 것은 사람이 자연을 정복한 것이 아니라 자연이 우리를 잠시 받아들였다는 의미"라며 "이번 기록이 백두대간 생태계 보전의 중요성을 다시 생각하는 계기가 되기를 바란다"라고 했다.이번에 촬영된 산양 사진과 영상은 백두대간 생태 환경의 가치를 알리는 교육과 홍보 자료로도 활용될 예정이다.