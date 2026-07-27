소라젓갈 넣고 슥슥, '삼형제섬' 가면 맛보세요

큰사진보기 ▲신도평화대교를 건너 삼형제 섬으로 향하는 길. 평일 오전이라 생각보다 크게 붐비지 않았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼형제 섬의 위치와 여정을 한눈에 보여주는 관광 안내도. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"도시가 바로 눈앞인데도 분위기는 전혀 다르네."

"그러게. 다리 하나 건넜을 뿐인데 시간이 천천히 흐르는 것 같아."

"이곳에 왔으니 뭘 먹어야 잘 먹었다고 할까?"

"알아보니 소라비빔밥이 유명하다던데."

큰사진보기 ▲신도에서 맛본 정갈한 소라비빔밥 상차림. 바다 내음이 듬뿍 담긴 맛깔난 점심이었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"이거 소라젓갈이에요. 고추장 대신 넣어 비비면 맛이 달라져요."

큰사진보기 ▲신도 구봉산 오르는 길에 만난 성지약수터. 시원한 약수로 목을 축이고 나니 습한 날씨에 지쳤던 더위가 싹 달아났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구봉산 정상에 쌓여 있는 돌탑. 추억의 인증사진을 남기기 참 좋은 곳이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲고요하고 한적한 시도 수기해변. 본격적인 여름 피서객들을 맞을 준비가 되어 있었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲수기전망대에서 바라본 강화도 마니산. 하루빨리 삼형제 섬과 강화도가 다리로 이어지기를 바라본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여름 산길도 좋았지만 짠내 섞인 갯바람을 맞으며 걷는 길도 참 시원하구나."

"이 맛에 섬을 찾는 게 아닐까?"

큰사진보기 ▲모도 배미꾸미 조각공원에 바다와 어우러져 설치된 조각 작품들. 이일호 작가의 독창적인 예술 세계를 감상할 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"오늘 하루 참 알찼어."

"신도는 바다를, 시도는 추억을, 모도는 예술을 선물해 주었네."

큰사진보기 ▲모도 해안 산책로에서 서해의 시원한 바다 풍경을 감상하며 잠시 더위를 식혀본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

옛날에는 섬을 흔히 낙도라 불렀다. 배를 타야만 드나들 수 있었고, 식수와 교육, 의료 등 생활의 불편도 적지 않았다. 하지만 끝없이 펼쳐진 바다와 갓 잡은 해산물, 계절마다 달라지는 풍경은 육지에서는 쉽게 누릴 수 없는 섬만의 선물이었다.세월이 흘러 다리가 놓이면서 섬의 삶도 육지와 한층 가까워졌다. 내가 사는 강화도도 강화대교와 초지대교 덕분에 이제는 섬이라는 사실조차 잊고 지낼 만큼 가까워졌다. 인천 옹진군의 섬들도 변하고 있다. 영종도는 인천국제공항을 품으며 세계와 연결되었고, 무의도도 다리로 이어졌다. 그리고 지난 14일 신도평화대교가 개통되면서 신도·시도·모도 삼형제 섬도 한층 가까운 섬이 되었다.지난 24일, 지인들과 삼형제 섬을 찾았다. 개통 초기 주말에는 차량이 몰렸다는 이야기를 듣고 평일 출퇴근 시간을 피해 길을 나섰다. 영종도를 지나 신도평화대교 위에 오르자 서해가 시원하게 펼쳐졌다. 예전에는 배를 기다려야 했던 바다를 이제는 자동차로 몇 분 만에 건넌다는 사실이 새삼 신기했다.신도에 도착하니 어느덧 점심시간이 되었다. 금강산도 식후경이라, 일단 허기부터 채우기로 했다.점심은 소라비빔밥으로 정했다. 쫄깃한 소라와 싱싱한 채소가 어우러진 한 숟갈에는 서해의 맛이 담겨 있었다. 가지나물과 배추겉절이, 시원한 미역냉국까지 곁들여져 한 상이 정갈했다.​주인이 알려준 대로 소라젓갈을 넣고 비비니 감칠맛이 더해졌다. 어느새 숟가락질이 바빠졌다. 든든하게 배를 채운 우리는 시도교를 건너기 전 구봉산에 오르기로 했다. 구봉산을 오르는 길에는 참나리가 군데군데 피어 있었다. 짙은 향기는 없어도 은은한 그윽함이 전해진다. 꽃잎을 뒤로 활짝 젖힌 모습은 산속에서 만난 야생화답게 우아하고 기품이 있었다.한참을 오르니 성지약수터가 나타났다. 바위 틈에서 솟아나는 약수는 시원함을 넘어 차갑다.벌컥벌컥 들이켜니 온몸이 살아나는 듯하다. 허드렛물로 얼굴까지 씻고 나니 습한 날씨에 지쳤던 더위가 언제 그랬냐는 듯 달아났다.다시 발걸음을 옮기자 마침내 정상. 돌탑 위에 세워진 정상 표지석이 반갑게 맞아준다.바로 위 전망데크에 오르자 우거진 나무 사이로 푸른 바다와 건너편 시도, 모도가 모습을 드러낸다.시야가 시원하게 트이지 않는 점은 조금 아쉬웠지만, 산등성이를 스치는 바람이 땀을 말끔히 식혀준다. 그 바람만으로도 정상에 오른 수고를 충분히 보상받은 기분이었다.구봉산을 내려오며 다시 한번 바다를 바라보았다. 이제 또 다른 다리가 우리를 다음 섬으로 이끌고 있었다.구봉산을 내려온 우리는 시도교를 건넜다. 다리를 하나 건넜을 뿐인데 섬의 분위기는 또 달라졌다. 시도는 신도보다 한결 조용하고 느긋했다.가장 먼저 찾은 곳은 수기해변이었다. 잔잔한 파도와 넓은 갯벌, 소나무 숲이 어우러진 해변은 화려하지 않았지만 서해 섬마을 특유의 고요함을 품고 있었다.​바닷물이 들고 빠질 때마다 해변은 전혀 다른 풍경을 보여주었다. 아직은 한적했지만 여름이 깊어지면 가족 단위 피서객들의 웃음소리로 더욱 활기를 띨 것 같았다.우리는 해변을 걷다가 수기전망대에 오르기로 했다. '500미터만 걸으면 된다'는 이정표를 보니 발걸음이 한결 가벼워졌다.전망대에 서는 순간 탄성이 절로 나왔다. 내가 사는 강화도의 마니산이 손에 잡힐 듯 가깝다. 안내판에는 시도가 예부터 마니산에서 활을 쏠 때 과녁으로 삼았던 섬이라 하여 '살섬'이라 불렸다는 이야기가 적혀 있었다. 늘 바라보던 마니산을 바다 건너에서 마주하니 그 옛이야기가 더욱 실감 났다.내려오는 길은 해변 쪽으로 방향을 잡았다. 조금 전 거닐던 고운 모래사장을 떠올렸지만, 이곳은 울퉁불퉁한 바위가 이어진 해안길이었다. 같은 바다라도 전혀 다른 얼굴을 하고 있었다. 발걸음은 조심스러웠지만, 바위에 부딪혀 부서지는 파도 소리는 또 다른 즐거움을 선물했다.시도는 화려한 관광지가 아니었다. 하지만 작은 밭과 어촌 마을, 담장 너머 소박하게 피어난 꽃들을 바라보며 걷다 보니 어린 시절 고향 골목을 다시 만난 듯한 정겨움이 밀려왔다.마지막 목적지는 모도였다. 먼저 찾은 곳은 배미꾸미 조각공원이다. 바다를 배경으로 세워진 조각들은 자연과 어우러져 하나의 풍경이 되고 있었다. 사람과 가족, 사랑을 주제로 한 작품 사이를 걷다 보니 어느새 나도 작품 속 한 장면에 들어와 있는 듯했다.조각공원을 둘러본 뒤 해변 끝자락의 작은 계단길을 올랐다. 이름 있는 전망대는 아니었지만, 조금 올라서니 서해가 한눈에 펼쳐졌다. 끝없이 이어진 수평선을 바라보고 있으니 여행의 피로도 어느새 바닷바람에 실려 멀어졌다.어느덧 돌아갈 시간. 우리는 다시 신도평화대교를 향해 차를 몰았다.웃음을 나누는 사이 차는 서해 위를 부드럽게 가로질렀다.다리 위에 오르자 다시 드넓은 서해가 눈앞에 펼쳐졌다. 이 다리는 단순히 영종도와 신도를 잇는 길이 아니다. 서해남북평화도로의 시작점이며, 언젠가 강화도를 거쳐 더 먼 곳까지 이어지기를 바라는 희망의 길이기도 하다. 섬과 섬을 잇는 다리이면서 사람과 사람을 이어 주는 다리라는 생각이 들었다.연륙교는 섬과 육지의 물길을 이어 놓았지만, 삼형제 섬이 품은 느린 시간과 따뜻한 풍경은 오래도록 마음속에 남았다. 신도·시도·모도, 세 섬은 서로 다른 풍경을 품고 있었지만 하나의 이야기로 이어져 있었다. 바다를 건넌 것은 다리였지만, 마음을 건넌 것은 하루 동안 만난 풍경이었다. 다리가 놓이자 섬은 가까워졌고, 우리 마음도 그만큼 가까워졌다.