'법무장관 사의'에 민주당 "보완수사 탓 아냐"... 기자 질문에 정성호 답변은?

▲홍기원 더불어민주당 의원이 지난 14일 국회 소통관에서 사회적 약자 대상 범죄와 민생범죄 등에 한해 검사의 보완수사권을 제한적으로 허용하는 형사소송법 개정안 대표발의 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기