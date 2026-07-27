충남도의회, '탈권위·실용주의' 개혁 본격화

큰사진보기 ▲충남도의회가 형식적인 관행과 권위주의적 요소를 과감히 탈피하고, 실용주의에 기반한 ‘도민 체감형’ 의정활동에 본격 나선다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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충남도의회가 형식적인 관행과 권위주의적 요소를 과감히 탈피하고, 실용주의에 기반한 '도민 체감형' 의정활동에 본격 나선다.이와 관련 27일 조철기 의장은 "의회의 변화는 거창한 구호가 아니라 작은 관행을 바꾸는 구체적인 실천에서 시작된다. 권위주의의 옷을 벗고 예산 낭비를 막아 도민들께서 직접 체감할 수 있는 가시적인 변화와 바른 의정을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.이달 새로 출범한 제13대 충남도의회는 의장 전용 차량을 신규 구입하거나 교체하지 않고 기존 제12대 의회의 차량을 그대로 연장 사용하기로 결정했다.의장부터 솔선수범해 관행적인 예산 집행을 막고 검소한 의정 활동을 펼치겠다는 취지다.도민과의 소통 문턱도 대폭 낮춘다. 의장 집무실을 도민들에게 적극 개방해 현장의 목소리를 직접 수렴하는 공간으로 활용하는 한편, 지역사회의 다양한 기관·단체들과 연속 간담회를 개최해 집행부 정책을 넘어선 실질적인 대안 마련에 박차를 가할 계획이다.의회 내부의 권위주의적 분위기를 개선하고 예산을 절감하기 위한 실질적인 조치들도 시행된다. 기존 본회의장의 크고 위압적인 자개 명패를 축소된 탈부착식 명패로 교체했다. 이를 통해 의원 변동 시 명패 전체를 재제작할 필요 없이 영구 사용이 가능해져 장기적인 예산 절감 효과가 기대된다.또한, 기존의 종이 의안 인쇄물 배부 방식을 폐지하고 이메일 중심의 전자 배부 시스템으로 전면 전환했다. 종이 사용을 줄여 친환경 스마트 의정 환경을 조성함은 물론, 인쇄비와 우편료 등 연간 약 1억 5천만 원의 행정 비용을 줄일 수 있게 됐다.