입국 한 달 만에 이탈한 외국인노동자... 기숙사 방문엔 흉기 자국 선명

▲제보 영상 피해자가 지난 5월 찍은 영상. 영상에는 그는 "(관리자) 물청소 기계를 밖으로 통째로 버렸다. 유리병이 다 깨졌다. (관리자가) 기숙사로 들어 오면서 화장실 쪽부터 벽을 흉기로 찍었다. 필리핀 사람이 거주하던 방문도 흉기로 찍었다. 이 방은 원래 흉기의 흔적이 없이 깔끔했다"라고 말했다. 독자제공 관련영상보기