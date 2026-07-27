당대표·원내대표로 주목받는 울산 진보당 "선명한 야당 되겠다"

큰사진보기 ▲진보당 울산시당 4기 지도부가 27일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 집행 방향을 설명하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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진보당 울산시당 4기 지도부가 새롭게 출범했다. 특히 울산 동구청장을 지낸 김종훈 당대표와 윤종오(울산 북구) 원내대표가 4기 중앙당을 이끌게 되면서 울산 진보당이 더 주목받고 있다.울산시당 4기 지도부로 선출된 방석수 시당위원장, 박인경 부위원장, 국일선 남구지역위원장, 조성희 동구지역위원장, 권순정 북구지역위원장, 강귀전 울주군지역위원장, 정현희 중구지역위원장은 27일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "선명야당 강한진보로 울산시민의 삶을 지키는 든든한 진보당이 되겠다"는 포부를 밝혔다.이들은 "무엇보다 선명한 야당이 되겠다"며 "내란세력과는 단호히 싸워 나가겠지만, 범여권정당으로 불리는 것은 진보당이 나아갈 길이 아니다"며 선을 그었다. 그러면서 "선명야당으로 울산시민의 마음속에 자리잡도록 진보당의 길을 뚜벅 뚜벅 더 힘차게 가겠다"고 밝혔다.이어 "시민의 삶을 책임지는 민생정당의 역할을 더 하겠다"며 "청년, 자영업자, 소상공인, 일하는 여성 등 서민의 삶을 살피고 대변하는 활동을 더 하겠다"고 밝혔다. 활동에 대해 "매주 목요일은 '진보당 민생활동의 날'로 지정해서 당원들이 울산 곳곳에서 시민들을 만나고, 의견을 듣고, 함께 문제를 해결해 나가도록 하겠다"고 덧붙였다.이들은 또 "대안정당, 정책정당의 역할을 더 높이겠다"며 "정책연구, 시민사회, 전문가 단위와의 네트워크, 정기적인 정책토론회를 하면서 구체적 대안제시로 정책정당의 역할을 다하고, 새로운 울산의 비전을 제시하고 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.특히 "노동자의 일자리가 지켜지는 산업대전환이 되도록 하겠다"며 "일자리가 사라지는 산업대전환이 아닌, 일하는 노동자의 삶이 전환되는 산업대전환이 되도로 하겠다"고 강조했다.또한 "2028년 총선승리를 내실있게 준비 하겠다"며 " 2026년 지방선거에서 뿌리뽑히지 않은 내란세력이 2028년 총선에서 힘을 얻으면 민주주의는 사라지고, 다시 내란의 위험속에 살아가야 하기에 2028년 총선에서 승리할 수 있도록 후보준비, 정책준비, 조직준비를 빈틈없이 해 나가도록 하겠다"고 밝혔다.방석수 시당위원장은 "당원과 함께, 시민의 힘으로, 더 강한 진보당 진보정치를 더 키우고, 커져야 한다"며 "선명야당 강한진보가 되기 위해서는 진보당을 더 튼튼하고, 강한 정당으로 키워야 한다. 당원들이 당을 통해 성장하는 당, 진보정당 다운 활기와 힘이 넘치는 당이 되도록 하겠다"고 말했다.끝으로 진보당 울산시당 4기 지도부는 울산시민과 당원들을 향해 "노동자와 시민들, 당원들께서 진보정치의 길을 열어 주셨고 키워 주셨다"며 "진보정치의 성장을 통한 정치의 변화, 울산의 변화, 평등한 세상을 위해 마음과 힘을 모아 달라'고 당부했다.