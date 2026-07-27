브라질 도착한 이 대통령 "민항기도 같이 만들자"

큰사진보기 ▲브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰하고 있다. 2026.7.27 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"가능하면 앞으로 민항기도 같이 만들어봅시다."

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큰사진보기 ▲브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에서 브라질 엠브라에르로부터 구매한 우리 공군의 C-390 수송기를 시찰한 뒤 현지에서 교육받고 있는 공군 조종사 및 정비사 등과 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

브라질을 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질의 대형 수송기 C-390를 시찰하면서 한 말이다. C-390은 브라질 항공우주기업 엠브라에르사가 제작한 다목적 대형 수송기로, 올해 12월부터 내년 12월까지 총 3기가 한국 공군에 순차 납품될 예정이다.이 대통령은 이날 브라질 도착 직후 환영 행사장 인근에 대기 중이던 C-390의 재원 및 납품 계획 등을 브리핑 받고 현지에서 관련 교육을 받고 있는 공군 조종사와 정비사들을 격려했다. 특히 이를 계기로 한국·브라질 항공 및 방위산업 협력을 확대하자는 뜻도 밝혔다.참고로 지난 3일 열렸던 대통령 직속 국가우주위원회 1차 회의 당시 대한민국 우주항공 산업육성 전략 중 하나로 '글로벌 차세대 민항기 공동개발'이 보고된 바 있다.이와 관련 김종출 KAI(한국항공우주산업) 대표는 당시 "한국 항공 산업이 글로벌 일류 수준으로 도약하기 위해서 군수의 한계를 벗어나야 한다"면서 중형급 수준의 민항기 개발을 위해 브라질 등 항공 강국과의 공동 개발 추진을 건의했다.브리핑을 맡은 파비오 카파리카 엠브라에르 부사장도 양국 협력을 민간 항공에도 확장하자는 뜻을 밝혔다.그는 이 대통령의 제안에 "저희의 목표도 바로 그렇다"며 "이 기체(C-390)의 가장 큰 특징이 다목적 용도라는 것이다. 같은 플랫폼을 통해서 수송도 가능하고 인도적 목적으로도 사용 가능하다"고 설명했다.또한 "(C-390에는) 상업용 항공기와 마찬가지로 화장실이 구비돼 있다. 군사용이나 수송용으로 봤을 때는 독특한 우리만의 특징"이라며 "민간 항공 부문에 있어서도 저희가 우주항공청과도 매우 진취적인 논의를 하고 있다"고 밝혔다.이 대통령은 "우리도 브라질과의 국방협력의 첫 시작이라 의미가 크다"며 앞으로 더 많은 협력을 만들자고 했다.C-390 도입 사업 규모는 약 8830억 원이다. 기술 이전 및 부품 역수출 등 반대 급부를 받는 '절충 교역' 내역으로 계약이 타결돼 약 1870억 원 규모의 동체 및 부품 생산에 국내 방산 기업이 참여하는 것으로 알려졌다. 또한 이를 매개로 한국의 차세대 무기 체계를 남미 최대 방산 시장인 브라질에 역수출할 물꼬를 틔웠다는 평가도 나온다.한편, 이 대통령은 이날부터 29일까지 룰라 다시우바 대통령의 초청에 따른 브라질 국빈 방문 일정을 소화한다. 27일에는 브라질의 수도 브라질리아에서 룰라 대통령과의 정상회담 등이 예정돼 있다. 이후 상파울루로 이동해 동포 오찬간담회 및 한-브 비즈니스라운드 테이블 행사를 진행할 계획이다.