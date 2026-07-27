[사진] 폭염 속 가덕도 100년숲으로 향한 발걸음... '가덕본색4' 열려

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲체감온도 40도에 가까운 무더위 속에서 시민 40여 명이 부산 가덕도 국수봉 동백군락지와 백년숲 일원에서 열린 ‘가덕본색4’에 참여했다. 참가자들은 동백숲을 함께 걷고 시와 노래, 국악 공연과 시민신탁 선언을 이어가며 가덕도 100년숲의 존재와 의미를 되새겼다. 나뭇잎 사이로 쏟아진 햇빛은 어두운 숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝였다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

체감온도가 40도 가까이 치솟은 지난 25일 오전, 부산 강서구 가덕도 외양포전망대 주차장에 사람들이 하나둘 모여들었다. 바닷바람마저 후텁지근하고 잠시 서 있기만 해도 땀이 흘러내리는 날씨였다. 시민 40여 명은 물과 김밥을 챙겨 들고 국수봉 동백군락지를 향해 천천히 걸음을 옮겼다.숲에 들어서자 나뭇잎 사이를 비집고 들어온 강한 볕이 동백나무 줄기와 바닥 곳곳에 잘게 내려앉았다. 어두운 숲속에서 반짝이다 사라지기를 반복하는 빛은 한낮에 만난 반딧불처럼 보였다. 뜨거운 여름 햇살과 짙은 숲의 그늘이 교차하는 길을 따라 올해로 네 번째를 맞은 '가덕본색' 행사가 시작됐다.'가덕을 자유롭게 하라'를 주제로 '부산그린트러스트'가 주최하고, '가덕을 빛깔을 지키는 시민행동 가덕본색'이 주관하여 열린 '가덕본색4'는 가덕도가 본래의 모습과 빛깔을 간직하기를 바라는 시민들이 함께 걷고 노래하는 자리였다. 행사 팸플릿은 "가덕도가 그 모습 그 빛깔로 온전히 유지되기를 바라는 마음에서 시작된 가덕본색"이라고 행사의 취지를 밝혔다.이어 수리먼댕이로도 불리는 국수봉 아래 숲을 두고 "지난 100년간 사람의 손을 덜 탄 숲은 한국에서는 보기 드문 숲이며 생태등급 1등급 지역"이라고 소개했다. 또한 "가덕본색은 이 숲이 더 발달하여 1000년 숲으로 존속하기를 희망했습니다"라며 "100년숲의 존재를 기록해주시기 바랍니다"라고 참가자들에게 당부했다. 이날 자리는 단순히 공연을 관람하는 행사가 아니라 숲을 직접 걷고 바라보며 그 존재와 의미를 몸으로 느끼는 시간이었다.참가자들은 국수봉 동백군락지에서 시와 함께 다양한 문화공연을 함께했다. 부산작가회의 시인들은 숲과 생명, 가덕도를 주제로 쓴 시를 차례로 낭독했다. 고명자 시인은 <숲이 붉더니 동백이 피었네>에서 "가덕도는 강철보다 질긴 뿌리를 가졌다네"라며 "지금 이 자리 이대로 동백의 붉은 노래를 들려주시게"라고 읊었다.비주류사진관의 현장 기록을 비롯하여 포엠싱어 호홍진의 노래와 장산국악원 선우철준의 대금 연주, 감병만의 선검무, 박종철합창단의 합창도 숲속에 울려 퍼졌다. 공연 사이사이 바람이 불 때마다 나뭇잎이 흔들렸고, 그 틈으로 쏟아진 햇빛은 사람들의 얼굴과 악기, 시집 위를 짧게 스쳐 갔다. 숲속에 흩어진 빛의 조각들은 무더위 속에서도 한동안 자리를 지키게 하는 또 하나의 풍경이었다.공연을 마친 참가자들은 백년숲으로 이동해 오래된 느티나무 기둥에 '가덕 100년숲 자연환경 시민신탁 선언문'이 새겨진 나무판을 부착했다. 선언문에는 "우리가 할 수 있는 일은 너무도 제한적이다. 그럼에도 이 현장을 기록하고 나누는 것이 해야 할 일임을 직시한다"는 문장이 담겼다.이어 참가자들은 느티나무의 생명이 이어지는 동안 숲을 시민의 마음으로 함께 보살피겠다는 뜻을 나누고 선언문에 이름을 적었다. 이후 백년숲과 남산봉, 소사나무 군락지를 걸으며 오래된 나무와 숲의 모습을 살펴봤다. 누군가는 나무껍질에 손을 얹었고, 누군가는 가지 사이로 보이는 하늘을 오래 바라봤다. 사진을 찍는 사람뿐 아니라 시를 읽고 노래를 부른 사람, 말없이 숲길을 걸은 사람 모두 저마다의 방식으로 가덕도의 하루와 마주했다.오후가 깊어 외양포로 다시 내려왔을 때 참가자들의 옷은 땀으로 흠뻑 젖어 있었다. 그러나 이날 사람들의 기억에 남은 것은 폭염만이 아니었다. 빽빽한 동백숲 사이로 쏟아져 내리던 햇빛, 나무 아래서 울려 퍼진 시와 노래, 느티나무 앞에서 함께 읽은 선언문도 한여름의 풍경으로 남았다.행사 팸플릿에 적힌 "100년숲의 존재를 기록해주시기 바랍니다"라는 부탁처럼 참가자들은 걷고, 바라보고, 듣고, 노래하며 숲의 존재를 서로 나눴다. 어둑한 동백숲 곳곳에서 반딧불처럼 반짝이던 한낮의 빛과 함께, '가덕본색4'는 가덕도 100년숲을 가까이 만나고 그 의미를 되새긴 하루로 마무리됐다.