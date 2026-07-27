김여정, '한반도 비핵화' ARF 의장성명에 반발... "핵능력 부단히 갱신될 것"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 노동당 총무부장이 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의 의장 성명에 담긴 '한반도의 완전한 비핵화' 표현에 반발하면서 "북한의 핵능력은 순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것"이라고 위협했다.김 부장은 27일 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 ARF 의장성명에 대해 "조선반도정세의 본질을 왜곡하고 그 무슨 '조선반도(한반도)의 완전한 비핵화'를 운운하는 한심하기 짝이 없는 의장 성명"이라고 비난하면서 이같이 밝혔다.그는 또 "조선민주주의인민공화국 헌법을 무시하고 그에 위배되게 미국이 선창하는 비핵화 타령에 동조한 연단의 노골적인 적대적 태도에 강한 불만을 표시하며 이를 가장 엄정한 수사적 표현으로 단호히 규탄·배격한다"고 밝혔다.이어 "국가 헌법에 의해 영구 고착된 핵보유국 지위를 법적 구속력이 전혀 없는 문서장 하나로 변경시켜 보려는 미국과 그 추종 세력들의 행위는 부질없는 짓"이라며 "그 어떤 외부 세력의 수사나 '희망'에 따라 현존 상황이 바뀌어지는 일은 절대로 없을 것"이라고 강조했다.김 부부장은 "핵억제력이 국가주권의 궁극적인 방패이며 국권수호의 최고의 담보로 된다는 우리의 입장은 단호하고 명백하다"라면서 "그 누가 뭐라고 해도 조선반도와 그 너머에서 힘의 균형을 보장하고 지정학적 안전성을 담보하는 책임적인 핵보유국으로서의 조선민주주의인민공화국의 위치와 존재 의의는 최종적이며 불가역적"이라고 주장했다.앞서 인도·태평양 지역 외교장관들은 지난 23일(현지시각) 필리핀 마닐라에서 외교장관회의를 열고 ARF 의장성명을 채택한 바 있다. ARF는 25일 공개된 성명에서 북한의 지속적인 핵무기·탄도 미사일 프로그램 개발을 우려하면서 유엔 안전보장이사회 결의의 완전한 이행과 '한반도의 완전한 비핵화'를 촉구했다.