큰사진보기 ▲중국 병원에 들어간 AI, 진료와 재활치료를 돕다중국 병원에서 의사가 AI가 분석한 뇌 영상을 검토하고, 의료진이 환자 상담과 아동 재활치료를 진행하는 모습을 표현 ⓒ 유형석(생성형 AI 활용 제작) 관련사진보기

이 병원 소아과 의사 우레이(吴蕾)는 <인민일보> 인터뷰에서 "사전 문진 내용을 진료기록으로 불러올 수 있어 환자와의 소통이 효율적으로 바뀌었다"고 설명했다.

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리쯔샤오(李子孝) 톈탄병원 부원장은 AI가 신경기능 평가를 지원하면 응급환자의 처치 시간을 줄일 수 있다고 밝혔다.

허난성 핑딩산 샹르쿠이재활기관(向日葵康复机构)의 책임자 쑹원타오(宋文涛)는 아동 한 명의 평가와 계획 수립에 걸리는 시간이 2~3일에서 2~3시간으로 줄었다고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 필자는 중국 베이징에 거주하며 중국 AI 정책과 기업, 산업현장의 변화를 한국 독자의 시각에서 살펴보고 있습니다. 이 글은 중국 AI가 실제 산업과 생활을 어떻게 바꾸는지 확인하는 '중국 AI 현장 리포트' 6회 연재의 세 번째 기사입니다.



ⓛ 중국 AI, 공장과 광산에서 얼마나 일하고 있나

② 춤추는 중국 휴머노이드, 정말 사람 대신 일할 수 있을까

③ 중국 병원에 들어간 AI, 의사와 치료사를 대신할까

④ 쇼핑부터 배달까지…중국인의 선택을 바꾸는 AI

⑤ AI가 일자리를 빼앗는다면, 어떤 일이 먼저 사라질까

⑥ 중국 AI가 밀려온다…한국 기업에는 위기일까, 기회일까

산둥성 지난시중심병원 동원구(济南市中心医院东院区)에서는 환자가 의사를 만나기 전 AI가 증상과 복용약, 상태의 호전·악화 여부를 묻는다. 답변은 문진보고서로 정리돼 담당 의사에게 전달된다.중국 국가위생건강위원회 등 3개 부처는 2024년 발표한 '인공지능 활용 지침'에서 사전 문진과 진료 안내, 보조진단, 치료 지원 등 84개 활용사례를 제시했다.<광저우일보> 보도에 따르면, 2024년 11월 기준 광저우 지역 33개 의료기관에서 100개가 넘는 AI 의료 서비스가 운영됐다. 광저우의과대학 부속 여성아동의료센터의 AI 진료 안내와 사전 문진 서비스는 하루 평균 2500회, 누적 280만 회 이상 이용됐다.의료영상 AI는 실제 병원과 지역 의료기관으로 빠르게 확산되고 있는데 베이징시 위생건강위원회가 2026년 3월 공개한 자료에 따르면, 베이징 퉁런병원의 AI 안저카메라는 지역 의료기관에서 누적 400만 회 활용돼 9만5000건이 넘는 만성질환 위험을 조기에 발견했다.베이징대 제1병원의 신장질환 AI 모델도 53개 지역 의료기관에 도입돼 만성콩팥병의 조기 경고율과 치료율을 각각 15%, 10% 높였다. 다만 이는 베이징 지역의 개별 사업 성과로, 중국 전체 병원의 AI 보급률을 의미하지는 않는다중국 의료 AI는 아직 독립적으로 진단하거나 치료하지는 않지만, 사전 문진부터 진료 판단과 치료계획까지 의료진을 지원하는 단계로 발전하고 있다.베이징 톈탄병원(北京天坛医院)은 급성 허혈성 뇌졸중 영상을 AI로 자동 분석한다. 이르면 3분 안에 평가를 끝내고 수술 전 판단 시간을 절반으로 줄였다는 것이 병원 측 설명이다.그러나 최종 진단과 수술 결정은 의사가 문진과 신체검사, 다른 검사 결과를 종합해 내린다.쓰촨대학 화시병원(四川大学华西医院)에서는 AI가 환자 추적관리에도 투입됐다.<인민일보> 보도에 따르면 2025년 11월 24일 기준 AI 추적관리 시스템은 43개 진료과에서 환자 50만 명에게 서비스를 제공했고, 79만3000건의 전화를 발신했다.이러한 수치는 AI가 의료인의 판단을 대체했다는 증거라기보다는 사전 문진, 영상의 1차 분석, 환자 추적과 같은 반복 업무를 대규모로 처리하기 시작했다는 의미에 가깝다.AI는 아동 재활기관에도 활용되 있다.중국의 아동발달 지원기업 다미허샤오미(大米和小米)가 개발한 'RICE AI'는 수업 중 축적된 행동자료를 분석하고 평가보고서와 다음 단계의 교육·재활계획을 제안한다. 최종 수업안은 치료사와 슈퍼바이저가 확인한다.개발사 측은 300여 기관이 등록했고 100여 기관이 상시 사용한다고 설명했다. 다만 이 수치와 65명의 아동을 대상으로 했다는 효과 분석은 개발사가 제공한 자료를 바탕으로 한 보도다.독립적인 대규모 임상시험 결과와는 구분해야 한다. 평가와 보고서 작성 시간이 줄었다는 것과 치료 효과가 의학적으로 입증됐다는 것은 같은 의미가 아니다.중국은 의료진의 절대수가 부족한 나라는 아니다.2024년 기준 인구 1000명당 의사 수는 3.61명이었다. 문제는 14억 인구와 넓은 국토에 비해 우수한 의료인력과 시설이 대도시와 대형병원에 집중돼 있다는 점이다.현·농촌과 기층 의료기관에서는 전문인력이 여전히 부족하다. 한정된 전문의의 경험을 더 많은 지역에 전달하려면 AI 보조진료는 선택이라기보다 현실적인 필요에 가깝다.중국 정부의 발표에 따르면 2027년까지 표준화된 고품질 보건의료 데이터셋과 안전한 의료데이터 연계·활용체계를 구축하고, 질환별·진료과별 특화 AI 모델과 임상 의사결정 지원시스템을 확대할 계획이다보안과 승인 절차 아래 병원별 데이터를 표준화하고, 특정 질환을 오래 진료한 전문의들의 진단 기준과 치료 경험을 모델 개발과 검증에 활용하려는 것이다.중국의 2022년 '인터넷 진료 감독관리 세칙'은 AI가 자동으로 처방전을 만드는 것을 금지한다.현재 AI의 법적 위치는 의사가 아니라 보조 도구다. 재활 분야의 'RICE AI'도 평가보고서와 수업안을 제안하지만 최종 내용은 치료사와 슈퍼바이저가 확인한다. 업무시간 단축과 치료 효과의 의학적 입증도 구분해야 한다.의료 AI는 답변 속도보다 놓친 질환과 잘못된 경고가 얼마나 되는지, 다른 지역·연령·성별의 환자에게도 같은 성능을 내는지로 평가해야 한다. 개인정보 보호와 사고 발생 시 책임체계도 함께 갖춰야 한다.한국도 2025년 '디지털의료제품법'을 시행했고, 2026년에는 병원 기반 실증지원센터 6곳을 통해 AI 의료기기의 임상시험과 실사용 평가를 지원하고 있다.서울아산병원도 최근 방광암 환자의 항암제 반응과 내성을 예측하는 AI 연구를 발표했다. 그러나 연구성과와 실제 진료에서 검증된 제품은 구분해야 한다.중국이 방대한 현장에서 데이터를 쌓는 동안 한국이 머뭇거린다면 격차는 기술보다 임상경험에서 먼저 벌어질 수 있다. 지금 필요한 것은 AI를 두려워하는 일도 맹신하는 일도 아니다. 의료진이 주도해 안전기준을 세우고 실제 환자를 통해 끊임없이 검증하는 일이다.