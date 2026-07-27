조치원복숭아축제, 내년에는 또 어떻게 진화할까

큰사진보기 ▲축제 기간 준비된 복숭아 1만 8500여 상자가 모두 완판된 가운데, 26일 오후 3시경 판매장 앞에 당일 판매 종료를 알리는 안내판이 놓여 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲26일 오후 3시경 준비된 복숭아 완판 후 판매 부스에서 농협 관계자들과 현장 인력들이 잔여 자재를 정리하고 철수 작업을 진행하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쾌적하고 깨끗한 축제장을 만들기 위해 행사장 곳곳에서 묵묵히 환경 정화를 돕고 있는 세종시 자원봉사센터 봉사자들. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조치원복숭아축제 현장에서 안전 관리와 안내 봉사를 펼친 세종시 자율방재단 단원들 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 이튿날인 25일 조상호 시장이 세종북부소방서 대원들의 노고를 격려한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰 호응 속에 준비 물량이 조기 마감된 조치원복숭아축제장 내 '세종 고향사랑기부제 특별이벤트' 부스에서 방문객들이 기부 참여 안내를 받고 있다. 축제 이튿날인 25일 오전 부스 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 축제에서는 다회용기 시범 사업이 처음 도입돼 쓰레기 발생을 대폭 줄이는 등 지속 가능한 친환경 축제로서의 귀감이 됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲무더위 속 조치원복숭아축제장 푸드트럭 존을 찾은 방문객들이 양산을 쓴 채 음료 구매를 기다리고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조치원복숭아축제장 인근 도로에 방문객 차량들이 길게 줄을 서며 극심한 교통 혼잡을 겪고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

폭염 속에서도 11만여 명의 역대 최대 인파가 몰린 제24회 세종 조치원복숭아축제가 복숭아 1만 8000여 상자 완판과 안전 관리가 돋보인 '민·관·경 상생 축제'로 대단원의 막을 내렸다.세종시와 세종조치원복숭아연합회, NH농협이 주최·주관한 이번 행사는 지역 농가는 물론 시 공무원과 경찰·소방, 민간 자원봉사단체 및 기관, 25개 읍면동 지역 시민사회가 하나로 뭉쳐 만들어낸 결실이다. 다만, 행사 내내 이어진 극심한 주차난과 긴 이동 동선, 취식 공간 부족, 복숭아 품질·판매 방식 등은 향후 세종시 대표 여름 축제로 지속 진화하기 위해 시급히 풀어야 할 과제로 남았다.축제 마지막 날인 26일 역시 축제장의 열기는 식지 않았다. 아침 일찍부터 몰려든 방문객들로 주요 주차장이 일찍이 만차를 기록했으며, 연서면 항공대대 헬기 탑승 체험, 복숭아 수확 체험, 읍면동 주민자치 및 지역 예술인 공연, 어린이 물놀이장, 각종 체험 부스 및 이벤트 등 예정된 모든 프로그램이 관람객들의 큰 호응 속에 차질 없이 운영됐다.특히 가장 큰 관심을 모았던 복숭아 판매는 축제 기간 준비된 총 1만 8525상자가 차례로 완판되며 최종 마무리됐다. 폭발적인 수요 속에서 당초 기획하고 준비한 물량을 마지막 날까지 차근차근 전량 소화해 내며 역대 최고 판매 성과를 달성했다.장경일 조치원농협 조합장은 "올해는 폭염과 우천 등 기상 변수를 고려하면서도 작년보다 2천 상자 이상 늘린 준비 물량을 전량 완판하는 성과를 거뒀다"며 "역대 최대 방문객이 몰린 만큼 일부 시간대 품절 텀이 발생하는 등 현장 애로도 있었지만, 성황리에 판매를 마칠 수 있어 뜻깊다. 올해 현장의 기상 대응과 판매 경험을 바탕으로 내년에는 수급 조절을 더욱 정밀하게 다듬겠다"고 소감을 전했다.대규모 인파와 야간 '피치비어나잇' 등 주류 판매 행사까지 겹쳤음에도 이번 축제가 무사고 안전 축제로 치러질 수 있었던 일등 공신은 묵묵히 현장을 지킨 유관기관과 자원봉사자, 지역 사회단체, 그리고 성숙한 시민의식이었다.세종북부경찰서는 야간 행사에 가시적 순찰을 강화해 폭행이나 시비 등 불미스러운 사고를 사전 차단하며 안전을 확보했다.김기훈 세종북부경찰서 경비계장은 "여름 축제 현장의 가장 큰 난관이 무더위인데, 주최 측에 냉방 시설 확충 등 환경 개선을 지속 요청한 덕분에 전년보다 한층 쾌적한 여건이 조성됐다"며 "유명 연예인 공연과 맥주 행사가 이어졌음에도 성숙한 시민의식으로 질서정연하게 응원하고 축제를 즐겨주셔서 감사하다"고 전했다.폭염 속 소방당국의 발 빠른 응급 조치도 빛났다. 세종북부소방서는 현장 구급차 배치 및 소방차 출동로를 사전 확보해 축제 마지막 날인 26일 오후 1시 기준, 온열질환자 4명, 사고부상 47명, 질병환자 19명 등 총 70명의 환자(이송 2명, 현장 응급조치 68명) 발생 시 신속히 대응했다.이성휘 세종북부소방서 구조구급팀장은 "더운 날씨로 온열환자가 지속 발생했으나 철저한 대비로 적절한 현장 조치를 이어갔다"며 "앞으로도 시민들이 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이번 축제는 단순한 볼거리를 넘어 지역 경제를 살리고 친환경 가치를 실천하는 상생 모델로 한 단계 진화했다.특히 세종시가 축제 개막에 맞춰 마련한 '고향사랑기부제 특별이벤트' 부스는 방문객들의 폭발적인 관심 속에 큰 호응을 얻었다. 고향사랑기부제는 타 지역 주민이 세종시에 기부하면 10만 원까지 전액(100%) 세액공제를 받고, 기부액의 30%(3만 원 상당)를 지역 특산 답례품으로 돌려받는 제도다. 세종시는 이번 축제를 맞아 기존 답례품 대신 '복숭아 2상자'를 현장에서 즉시 증정하는 파격적인 특별이벤트를 기획해 외지 방문객들의 참여 열기를 대폭 끌어올렸다.세종시 자치행정국 시민소통과 고혜원 주무관은 "7월 1일부터 진행된 사전 신청 이벤트(69명)는 물론, 축제 현장에서 진행된 기부 이벤트(100명 한정)까지 축제 이튿날인 25일 낮 12시 경에 준비 물량이 전량 조기 마감됐다"며 "축제를 찾은 외지 방문객들이 세종시에 기부도 하고 지역 대표 특산물인 복숭아도 챙겨가는 일석이조의 기쁨을 누리셨다"고 전했다.아울러 지역 농산물을 활용한 먹거리존이 조성돼 방문객들에게 다채로운 먹거리를 제공했으며, 특히 이번 축제에서는 다회용기 시범 사업이 처음 도입돼 쓰레기 발생을 대폭 줄이는 등 지속 가능한 친환경 축제로서의 귀감이 됐다.다회용기 전문 업체 '더그리트' 직원 전재영씨는 "남녀노소 불문하고 '재활용되고 다시 쓰인다'는 취지에 공감하며 불만 없이 다회용기를 반납해 주신 덕분에 현장 세팅과 회수 작업도 한결 수월하게 진행됐다"고 성숙한 시민의식을 전했다.한편, 역대급 흥행 이면에는 내년 축제의 완성도를 높이기 위해 반드시 보완해야 할 현장의 냉정한 목소리도 이어졌다.조치원이 지역구인 정연희 세종시의원은 축제 기간 3일 내내 현장을 지키며 발전 가능성과 개선점을 짚었다. 정 의원은 "118년 역사의 조치원 복숭아를 알리고 지역 관광과 경제를 살리는 전국 단위 축제로 확장되길 기대한다"면서도 현장의 아쉬움을 함께 전했다. 정 의원은 "교통약자 이동 길과 주차장-행사장 간 동선이 길어 불편이 컸다"며 "특히 핵심인 복숭아 구매 대기 줄과 동선이 불편했던 만큼, 내년에는 복숭아 구매 편의성을 대폭 보완해야 한다"고 지적했다.축제에 참여한 박종기 시그너스 커피(푸드트럭) 대표 역시 "음식을 사도 먹을 테이블과 그늘이 턱없이 부족했다"며 차양막 추가 설치와 식음료 부스를 집중시킬 필요가 있다고 말했다.복숭아 판매 현장의 환경 개선에 대한 농협 측의 제언도 이어졌다. 장경일 조치원농협 조합장은 "판매장 환경이 열악하고 주차장까지의 거리가 멀어 방문객들이 복숭아 상자를 들고 이동하는 데 한계가 있었다"며 "드라이브 스루 방식 재도입 등 동선을 단축하는 방안이 검토돼야 한다"고 밝혔다. 이어 "매년 담당 공무원이 바뀌면서 현장 노하우가 연속성 있게 이어지지 못하는 점도 아쉽다"며 행정과 판매 현장 간의 지속적인 소통과 협의체 운영을 제안했다.또한 복숭아를 무겁게 들고 다니지 않도록 현장 배달 시스템이나 맞춤형 택배 서비스를 구축해달라는 소비자들의 목소리도 높았다. 이와 함께 핵심 특산물인 복숭아의 당도·품질 관리와 판매 방식에 대한 제언도 이어졌다.원래 농가별 개별 판매 방식이었던 복숭아 판매는 이번 축제에서 농가들의 편의를 도모하기 위해 조합 중심의 '일괄 판매 방식'으로 전환됐다. 하지만 규격화된 수량 맞추기식 물량 공급에 치중할 경우 농가별 당도나 알 크기의 편차가 발생해 브랜드 가치가 훼손될 수 있다는 우려도 공존했다. 이에 따라 농가별 상호를 걸고 자율 부스를 운영해 품질과 가격 경쟁을 유도하거나, 사전 당도 측정 및 엄격한 과상 선별 기준을 마련하는 등 '맛과 품질로 승부하는 축제 구조'로의 체질 개선도 병행돼야 한다는 의견이 나온다.매년 반복되는 만성적인 주차난 역시 시급히 해결해야 할 과제다. 행사 기간 내내 주요 주차장이 일찍부터 만차를 기록하며 진입 도로 일대가 극심한 교통 혼잡을 겪은 만큼, 셔틀버스 노선 대폭 확대와 임시 주차장 확보 등 종합적인 교통 대책 마련이 필수적이다.이처럼 무더위 속에서도 역대 최대 방문객을 기록하며 가능성과 숙제를 동시에 확인한 조치원복숭아축제. 매년 진화를 거듭해온 조치원복숭아축제가 내년에는 또 어떤 모습으로 세종의 여름을 달굴지 벌써부터 기대가 모아진다.