오산 죽미령에서 영동 노근리까지, 지연전이 남긴 두 개의 기억

큰사진보기 ▲대전에 도착한 스미스 특수임무부대1950년 7월 5일, 이들은 북한군을 상대로 첫 지연전을 벌여 6시간 15분을 버티고 안성으로 물러났다. ⓒ 오산 유엔군초전기념관 전시 자료 관련사진보기

"어디로 가는 겁니까?"

"말해줘도 몰라. 하지만 우리는 세계 최강 미군이다. 어느 나라 군인이든 우리를 보면 무서워서 도망갈 거야."

큰사진보기 ▲미 제24보병사단장 윌리엄 F. 딘 소장딘 소장은 1950년 7월 20일 대전 철수 과정에서 부대와 떨어져 실종된 뒤 포로가 되었다. 한국전쟁에서 미군 최고위 포로였다. ⓒ 미 육군 공식 사진(공공저작물) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲피란민들이 걸었던 경부선 철길사진 가운데를 가로지르는 둑 위로 경부선 철길이 지난다. 1950년 7월 26일, 피란민들은 저 철길 위를 걸었다. 쌍굴다리는 이 지점에서 200여 미터 떨어져 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲76년이 지난 노근리 쌍굴다리(위) 평화공원 쪽에서 바라본 쌍굴다리. (가운데) 반대편에서 본 모습. (아래)1950년 7월 26일 밤, 남자들과 한 젊은 어머니가 달아났던 산 쪽 방향의 벽면. 흰 동그라미는 총탄 자국만 있는 곳, 네모는 불확실한 곳, 세모는 지금도 총알이 박혀 있다. ⓒ 김윤희,평화통일교육문화센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은용이 손으로 쓴 원고와 <그대, 우리의 아픔을 아는가>정은용은 노근리 사건을 실화소설로 썼다. 1994년에 출간된 이 책이 사건을 세상에 알리는 출발점이 되었다. 위쪽은 그가 직접 손으로 쓴 원고다. ⓒ 노근리평화기념관 전시 자료 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 25일 죽미령과 노근리7월 25일 죽미령 유엔군초전기념관에서 열린 '7·27 PEACE RACE'(왼쪽)와 노근리에서 열린 제76주기 희생자 합동 추모식(오른쪽). ⓒ 경기남부보훈지청,평화통일교육문화센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 기사는 정은용·정구도 『노근리 이야기』 1·2권과 T.R. 페렌바크 『이런 전쟁』을 참고해 썼습니다.

6·25전쟁이 발발하고 닷새째 되던 날, 일본 규슈에 주둔하던 미 24사단 제21연대 제1대대의 한 보병이 이동 명령을 받고 물었을 때 돌아온 대답이었다. 7월 5일 그 대대에서 차출된 스미스 특수임무부대 540명은 오산에 도착했다. 오산 죽미령은 6·25전쟁의 초반 지연전이 시작된 고개이자, 내가 6년째 관람객들에게 그날을 해설하는 곳이다. 그들은 소련제 T-34 전차를 앞세운 북한군을 상대로 6시간 15분을 버티고 안성으로 물러났다.죽미령 이후 미 24사단은 평택·천안·금강에서 연이어 밀렸다. 천안에서 연대장 로버트 마틴 대령(Robert R. Martin)이 직접 바주카포를 들고 전차를 막다 전사했고, 대전에서는 사단장 딘 소장(William F. Dean)이 실종되어 끝내 포로가 되는 초유의 일까지 벌어졌다. 그것이 미 24사단이 치른 열이레 지연전의 실상이었다.일본에 주둔하던 미 24사단은 점령군이었다. 병사 대부분은 열여덟에서 스무 살 남짓의 전투 경험도, 제대로 된 훈련도 받지 못한 청년들이었다. 무기 역시 2차대전 당시 장비를 그대로 사용했다.미 24사단을 더 혼란스럽게 만든 것은 피란민 속에 섞여 내려오는 침투조였다. 미군은 이미 대전 전투 등에서 피란민으로 가장한 인민군 유격대에 크게 당한 터였다. 미8군 사령부는 피란민 전체를 군사적 위협으로 다루기 시작했다.무너진 24사단의 자리에 투입된 부대는 간토에서 온 제1기병사단이었다. 이들 역시 점령군으로 생활하며 전쟁 직전까지 외출과 휴가를 고민하던 청년들이었다. 병사들은 7월 15일 도쿄만에서 배에 올라 사흘 뒤 포항에 내렸다. 그들이 처음 전해 들은 것은 앞선 부대가 어떻게 무너졌는지에 관한 이야기와 흰옷을 조심하라는 경고였다.대전이 함락되자 제1기병사단은 7월 22일부터 영동 정면의 방어를 맡았다. 미8군은 피란민이 낮 시간대에 정해진 경로로만 움직이도록 통제했고, 영동군 황간면의 마을들에는 피란을 떠나라는 명령이 내려졌다.7월 25일, 임계리와 주곡리 주민을 주축으로 약 500명으로 추정되는 피란민들이 경부국도를 따라 남쪽으로 향했다. 피란민들은 하가리 부근에서 밤을 보내고 이튿날 다시 길을 나섰다. 이들은 미군의 통제로 경부선 철길 위로 올라 짐 검사를 받던 중이었다. 정오 무렵, 갑자기 상공에 미 군용기가 나타났다.아이들은 자신들을 지키러 온 비행기인 줄 알고 손을 흔들었다. 그러나 사람들 위로 순식간에 폭탄과 총알이 쏟아졌다. 수많은 사람과 그들이 끌고 온 소들마저 철길 위에서 온전한 형태로 죽지 못했다. 살아남은 사람들은 철길 아래 쌍굴로 피했다. 미군은 굴 양쪽 입구에 기관총을 걸었다. 그리고 굴 안을 향한 사격이 시작됐고 박격포탄도 날아들었다.7월 26일 밤, 굴 안에 숨어 있던 몇몇 남자들은 흰옷을 벗고 밤을 틈타 산으로 도망쳤다. 한 젊은 어머니도 어린 아들과 함께 산으로 달아났다. 총알이 날아들어 아들이 그 자리에서 죽었고, 어머니도 옆구리에 총상을 입었다. 그런데 쓰러진 그녀를 발견한 것 또한 미군이었다. 그 병사는 죽은 아이를 땅에 묻어 주었고, 피 흘리는 어머니를 군 병원으로 데려갔다. 한쪽에서는 피란민을 향해 총을 쏘고, 다른 한쪽에서는 그 총에 맞은 사람을 구했다.탈출하지 못한 여성과 어린이, 노인들은 쌍굴다리 안에 갇혔다. 7월 26일부터 29일까지 사흘 밤낮 동안 이어진 무차별 사격으로 대다수가 목숨을 잃었다. 당시 전선은 노근리에서 14km 떨어진 영동읍에 형성되어 있었고, 쌍굴다리 앞에는 접근하는 인민군은 없었다. 기관총이 겨누고 있던 것은 굴 안의 피란민뿐이었다.7월 29일 미군이 노근리에서 철수했다. 그때까지 굴 안에서 버틴 사람은 스물다섯 명이었다. 한여름 더위에 시체를 쌓아 총알을 막고, 피비린내 나는 물을 마시며 일흔 시간을 견딘 사람들이었다. 대부분 자신을 희생해 아이들을 지킨 부모의 시체 아래 있던 아이들이었다.이후 전쟁은 멈췄고, 미국과 한국의 동맹 관계는 더욱 중요해졌다. 그런 나라에서 미국의 잘못을 말하는 것은 금기였다. 유족들은 가족을 잃은 이야기조차 입 밖에 낼 수 없었다.산길에서 아들을 잃고 쓰러졌던 그 젊은 어머니가 정은용의 아내였다. 부부는 그날 다섯 살 구필이와 두 살배기 구희를 잃었다. 그리고 전쟁이 끝난 뒤 아들 구도를 낳았다. 일흔을 넘긴 정은용은 감시의 눈을 피해 실화를 소설로 썼다. 박사과정을 밟고 있던 정구도는 우연히 아버지의 소설을 읽었다. 그날 이후 그는 아버지와 함께 노근리 이야기를 알리는 데 평생을 바치게 되었다.부자는 '노근리 미군 양민학살대책위원회'를 세웠다. 상대가 미군이라 피해자들은 나서길 꺼렸고, 참가자는 부자를 포함해 다섯 명뿐이었다. 1994년 아버지의 책 <그대, 우리의 아픔을 아는가>가 출판됐다. 부자는 국내와 미국의 대통령·상하원에 진정서를 보내 사과와 피해보상을 요구했다. 그러나 미군은 노근리에 있지도 않았고, 쏘라고 명령한 증거도 없다고 답했다.정구도는 국내외 언론사에 끊임없이 노근리의 진상을 알렸다. 1999년 AP통신이 마침내 이 사건을 심층 보도했다. 취재 과정에서 노근리에서 사격한 부대가 미 제1기병사단 제7기병연대 제2대대였음이 드러났다. 또 1950년 7월 24일 호바트 게이 소장(Hobart R. Gay)이 지휘하던 1기병사단 사령부가 예하 부대에 내린 "피란민이 전선을 넘지 못하게 하라. 선을 넘으려는 자는 모두 사격하라. 여성과 어린이의 경우는 재량을 발휘하라"라는 지시도 문서고에서 찾아냈다.이후 한미 공동조사가 시작됐고, 빌 클린턴 미국 대통령은 사건 발생 50여 년 만에 유감을 표명했다. 미국은 사과 대신 장학금과 추모사업을 제안했다. 그러나 유족들은 그보다 진실 규명과 책임 있는 사과를 원했다. 2004년 특별법이 제정되면서 희생자와 유족의 명예회복이 시작됐고, 2011년에는 노근리 평화공원이 문을 열었다.정은용·정구도 부자가 쓴 <노근리 이야기>에는 아기의 울음소리 때문에 총알이 날아오자 아버지가 자신의 손으로 아이를 물에 넣어 죽여야 했던 참상도 기록돼 있다. 그런데도 한 생존자는 총을 쏜 병사보다 그들을 전쟁터로 보내 그런 일을 시킨 정부가 더 밉다고 했다. 정은용의 아내 역시 자신에게 총을 쏜 군인을 용서하고 싶어 했다.참전 군인들은 50년 전의 일을 생생히 기억했다. 사격 뒤 머리를 감싸 쥐고 괴로워하는 병사들이 있었고, 사격을 주저하면 지휘관이 "쏘지 않으면 네가 죽는다, 다 죽여"라며 총을 들이댔다. 어떤 이는 미국 정부의 연금을 거부했고, 또 다른 이는 바람 부는 날이면 쌍굴다리에서 여자와 아이들의 울부짖음이 들리는 것 같다고 했다.생존자들은 발포를 명령한 지휘부와 정부의 사과를 원했다. 나아가 우리 정부가 미국 정부의 눈치를 보는 대신, 억울하게 스러져간 국민과 함께 울어주고 목소리를 높여주기를 바랐다. 그러나 그런 일은 끝내 일어나지 않았다. 그런데도 노근리의 피해자들은 세월이 흘러 초로의 노인이 된 가해자들의 손을 먼저 잡아주었다. 그 생존자들이 이제 스무 명 남았다.7월 27일은 정전협정이 맺어진 날이자 유엔군 참전의 날이다. 지난 25일, 우리 기념관에서 경기남부보훈지청과 오산시가 마련한 '7·27 PEACE RACE'가 열렸다. 시민들은 참전용사의 희생을 기리며 유엔군 초전기념비를 참배하고 평화의 숲길을 걸었다. 같은 날 오전, 영동 노근리 평화공원에서는 유족회가 주최한 제76주기 희생자 합동 추모식이 열렸다. 스물여덟 번째 추모식이었다.지연전의 시작이었던 오산 죽미령 전투의 6시간 15분을 기억한다면 노근리의 일흔 시간도 잊지 말아야 한다. 두 시간을 함께 기억할 때, 정전과 평화도 비로소 온전해진다.