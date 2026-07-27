70대 후반이 된다는 것

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큰사진보기 ▲서울대공원 여름서울대공원 호수풍경 ⓒ 정일국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 대공원동물원과 맑고 푸른 하늘 ⓒ 정일국 관련사진보기

"운전면허 갱신하러 가서 치매 검사를 받았는데, 점수가 너무 낮게 나왔더라고. 아마 다음번에는 면허가 안 나올지도 모르겠어."

지난 22일 원고를 투고해 놓고 마음을 달래려 청계산으로 향했다. 배낭을 꾸릴 때부터 심상치 않았다. 물병을 꺼내놓고, 도시락을 꺼내놓고, 이것저것 챙기다가 전화가 와서 잠깐 받았을 뿐인데, 정작 배낭에는 물도 도시락도 넣지 않은 채 그대로 집을 나섰다.산 중턱에 앉아 목이 말라 배낭을 열어보고서야 알았다. 이런 일이 처음도 아니다. 지난번에도 물과 도시락을 식탁 위에 나란히 꺼내놓고, 정작 배낭에는 넣지 않은 채 집을 나섰다가 한참을 걸은 뒤에야 깨닫고 되짚어 돌아간 적이 있다.정상 부근 벤치에서 잠시 쉬며 전화기를 꺼내 사진 몇 장을 찍었다. 다시 걷기 시작한 지 얼마 안 되어 전화기가 없다는 걸 알았다. 벤치까지 되돌아가 찾아 들고 내려오는 길, 이번엔 지갑이 허전했다. 다시 벤치 근처를 살피며 걸어온 길을 되밟았다. 다행히 벤치 틈에 끼어 있는 걸 찾았다.요즘 나는 등산 배낭을 메고 집을 나섰다가도 옷이나 장갑, 모자를 산속 어디엔가 두고 오기 일쑤다. 아차 싶어 왔던 길을 되짚어 올라가 보면, 내가 깜빡하고 남겨둔 물건들은 변함없이 그 자리에 고이 놓여 있었다. 참 고마운 일이다. 남의 물건에 함부로 손대지 않는 고마운 세상이다. 하지만 되돌아오는 발걸음 끝에 밀려오는 스산함까지 지울 수는 없었다.요양보호사 공부를 할 때 배웠던 말 하나가 문득 떠올랐다. 경도인지장애. 치매는 아니지만, 치매로 가는 길목 어디쯤엔가 있다는 그 말. 혹시 나도 그 문턱 근처에 서 있는 건 아닐까. 내가 무언가를 산에 놓고 온 게 아니라, 나 자신으로부터 무언가가 조금씩 빠져나가고 있는 건 아닐까 하는 생각이 들었다.중복이 하루 지난 26일 아침, 70대 후반의 친구들이 다시 모였다. 서울대공원 둘레길에는 여름 숲의 짙은 향기가 가득했다. 비록 건강 문제로 두 친구가 숲길 산책에 함께하지 못해 마음 한구석이 허전했지만, 아스팔트위로 내리쬐는 뜨거운 햇볕을 받으며 걷는 길은 마음을 잠시 푸르렀던 청춘으로 돌려놓는 듯했다.그러나 이따금 나무 그늘 아래서 땀을 식히며 나누는 우리들의 화두는 예전의 혈기 왕성했던 시절과 사뭇 달랐다. 몸 어디가 아프다거나 어떤 약이 좋다거나 하는 노년의 일상적인 안부들이 숲길 따라 나지막하게 이어졌다.둘레길 산책을 마치고 미리 예약해 둔 식당으로 향했다. 식당 안쪽 자리에는 산책을 함께하지 못한 두 친구가 먼저 와 기다리고 있었다. 건강이 좋지 않아 몇 달 동안 모임에 나오지 못한 친구들이었다. 친구들 얼굴 한 번 더 보겠다고 먼저 와 기다려 준 그 마음이 고마웠다.주름진 얼굴 위로 하얗게 센 친구의 머리칼을 보는데, 세월이 야속하게 느껴졌다. 오랜만에 만난 친구의 야윈 손을 잡고 악수를 나누는 순간, 아무 말도 할 수 없었다. 훈훈한 김이 올라오던 식탁 위로, 한 친구가 무심한 듯 낮게 던진 한 마디에 분위기가 순간 얼어붙었다.그 말이 떨어지자 수저를 들던 친구들의 손길이 일제히 멈춰 섰다. 다들 아무런 말도 잇지 못하고 정적만이 식탁을 채웠다. 며칠 전 청계산에서 전화기와 지갑을 찾으러 되짚어 걸었던 그 길이 떠올랐다.뉴스나 매체에서 말로만 듣던 경도인지장애라는 낯선 그림자가 어느새 우리 곁에 바짝 다가와 있음을 실감하는 순간이었다. 단순한 나잇값이라 여겼던 내 건망증과 친구의 나지막한 고백이 하나의 서글픈 궤적으로 겹쳐졌다. 삶의 자리를 하나씩 반납해야 하는 나이가 되었다는 사실이 새삼스럽게 다가왔다.식당 옆 테이블에는 우리보다 5~6년은 앞서 걸어가고 계신 선배 어르신들이 계셨다. 떨리는 손으로 서로를 배려하며 천천히 음식을 씹으시는 그 묵묵한 모습이, 머지않아 도달할 나의 내일 같아 자꾸만 눈시울이 뜨거워졌다.70대 후반이 된다는 것은 끊임없이 비워내는 시기라지만, 내가 사랑했던 이들의 이름과 함께 나눈 소중한 추억마저 비워내야 한다는 것은 참으로 견디기 힘든 일이다. 기억이란 단순한 지나간 날의 잔상이 아니라, 내가 이 세상에 태어나 누군가를 뜨겁게 사랑했다는 유일한 증거이기 때문이다.그래서 나는 오늘 이 순간을 잊지 않기 위해 집으로 돌아오자마자 다시 자판 앞에 앉았다. 기억이 더 희미해지기 전에, 우리가 함께 흘린 땀방울과 눈물겨운 우정의 순간들을 글로 남겨두고 싶어서다. 언젠가 우리 모두 그 짙은 안개 속으로 걸어 들어가게 될 것이다. 다리가 마비되고, 기억이 차츰 흐려져 내가 누구인지, 내 곁의 친구가 누구인지조차 아득해지는 날이 올지도 모른다.하지만 몇 달 만에 친구 얼굴 보겠다고 식당 한쪽에서 우리를 기다려 주고 따뜻하게 맞잡아주던 손, 주량은 줄었어도 마다하지 않던 술잔, 이모님이 퍼준 오리백숙을 앞접시에 놓아주던 살가운 손길, 그리고 치매 점수에 씁쓸해 하던 친구의 그 쓸쓸한 미소만큼은 내 가슴 깊은 곳에 또렷이 각인되었다.세월 따라 기억은 흐려질지언정, 이렇게 써 내려간 기록은 남아 우리가 함께 존재했음을, 그리고 이 뜨거운 여름날 아름답게 살아냈음을 증명해 줄 것이라 믿는다.