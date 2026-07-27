'물의도시' 쑤저우에서 인파 뚫고 꼭 봐야 할 것들

(이전 기사 : 동양의 베네치아 쑤저우, 운하와 미식으로 첫날을 열다
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중국 쑤저우는 물의 도시라는 별칭 답게 도시 곳곳에서 수로를 볼 수 있다. 산탕지에, 핑장로 주변이 대표적인 물길인데, 핑장로를 따라 올라가면 만날 수 있는 대표적인 관광지는 세 곳이다. 중국 4대 정원 중 하나라는 졸정위안(졸정원)과 스즈린(사자림), 그리고 쑤저우 박물관을 둘러볼 계획을 세웠다.
중국으로 출발하기 전 미리 필요한 예약들을 했다. 졸정위안과 스즈린은 인터넷 사이트를 통해서 했다. 중국의 기차표나 대부분의 티켓 예약엔 아무래도 제일 먼저 들여다보게 되는 곳이었는데, 이번에 새로운 사실 하나를 알게 되었다. 남편은 1963년생이니 아직 우리나라에서 경로 우대에 해당하는 나이는 아니다. 그런데 성인 2명으로 예약했더니 메시지가 날아오길 한 명은 경로우대 혜택을 받을 수 있어 반값이라는 것이다.
다시 지침을 확인해 보니 경로우대 혜택을 받을 수 있었는데, 신기한 것은 경로우대가 2단계로 나뉘어 있다는 것이다. 60세 이상 70세 미만은 반액 할인, 70세 이상은 무료였다. 생각지도 않은 반액 할인에 괜히 횡재한 느낌도 잠시, 이런 시스템은 우리나라에도 적용해 보면 어떨까 하는 생각이 들었다. 역시 여행을 하다보면 관광지만 접하는 건 아니다. 이런 새로움을 배우게 된다.
졸정위안(졸정원)을 다녀온 이들의 리뷰엔 대륙의 인파를 실감할 수 있다고 하는 말이 많았다. 그래서 우리는 아예 제일 이른 시간 예약을 했다. 아침 6시 45분부터 입장 가능한데, 그 시간에 관광지를 연다는 것이 신기할 정도였다. 기차표도 그랬지만, 관광지 입장 역시 중국인들은 신분증을 태그하고 자동 출입 기계를 이용하지만, 외국인은 그럴 수 없으니 매번 직원에게 여권을 내밀어야 한다.
졸정위안(졸정원)은 쑤저우에서 가장 클 뿐 아니라 중국 정원문화의 진수라는 평을 듣고 있는 곳으로 중국 4대 명원 중 하나라고 하는데, 역시 상상보다도 더 넓고, 구석구석 아름답지 않은 곳이 없다. 새벽 시간인 6시 45분에 문을 열자마자 들어갔지만 금세 그 넓은 곳은 사람들로 북적북적해졌다.
졸정위안(졸정원)에서 나와 간 곳은 스즈린(사자림)이다. 남편도 나도 사진을 거의 찍지 않는지라 우리는 남들보다 꽤 빨리 둘러보는 편이다. 예약한 시간보다 꽤 일찍 스즈린에 왔는데 과연 들여 보내줄까 싶어 슬쩍 여권을 내밀었더니 통과시켜 준다.
스즈린(사자림)은 원나라 때의 대표작인 원림이다. 역시 입구에서부터 요상하게 생긴 기암괴석들이 흔하다. 졸정위안(졸정원)이 나무와 화초들로 아름다운 곳이었다면, 스즈린(사자림)은 돌로 꾸민 재미까지 있는 곳이다. 사람들의 취향이 모두 다르니 저마다 다른 평가를 하겠지만 나는 스즈린이 더 좋았다. 돌로 만든 아기자기하게 계단부터 미로처럼 꾸며 놓은 곳도 있고, 탁자도 군데군데 돌로 조각해 놓은 것들이 놓여있어 나도 모르게 옛 시절이 이랬을까 상상을 해보게 된다.
스즈린(사자림)과 졸정위안(졸정원), 그리고 쑤저우 박물관은 쑤저우 여행에선 빠질 수 없는 곳들인데, 이 세 곳은 한데 몰려있다 보니 동선이 제법 좋다. 다른 두 곳과 달리 쑤저우 박물관은 직접 홈페이지에서 예약해야 하는데 위챗 미니 프로그램으로만 가능하다. 한국에서도 위챗 미니가 열려서 예약할 수 있었다. 관람료는 무료이지만 예약 없이는 아예 관람이 불가 하다. 단, 스즈린(사자림)과 달리 예약 시간 30분 전부터만 입장이 가능했다.
쑤저우 박물관이 유명한 것은 내부의 유물보다는 그 건물 자체인 듯했다. 외관은 굉장히 간결하고 단정해서 흔히 빨간색의 금색 글씨, 하늘로 치솟은 처마 등으로 연상 되는 중국풍의 건물이 아니다. 건물을 바라보고 있으면 흰 옷을 입고 붓을 들었을 법한 학자의 모습이 연상 되기도 하는데, 왜 낯설지 않을까 싶었더니 바로 쑤저우의 오래된 건물들이 그랬다. 흰 외벽에 검은 기와, 우리가 묵었던 쑤저우의 올드타운을 가로지르는 수로변의 건물들이 그런 느낌이었던 것이다.
그 쑤저우 박물관을 설계한 것은 파리의 루브르 박물관 유리 피라미드 건축가인 아이 엠 페이의 작품이라고 한다. 그래서인지 지하엔 한 층을 할애해서 아이 엠 페이에 관한 전시실을 만들어 놓았을 정도. 내부 뿐 아니라 외부도 자갈과 흰 벽면 등을 활용해 인상적인 공간을 만들어 냈다. 인파는 넘쳐났지만, 그 인파를 뚫고도 충분히 볼만했다.
세 곳의 관광지를 모두 돌아보고 나오면 바로 핑장로로 이어진다. 핑장로에는 저녁이 되면서 사람들이 바글바글해지기 시작했다. 한껏 분장한 왕홍들이 넘쳐나고, 요즘 중국은 어딜 가나 짧은 동영상 등을 찍어 올리는 것이 유행이라더니 혼자서 삼각대를 놓고 촬영에 여념 없는 사람도 흔하게 보였다. 왕홍 분장을 한 이들도 자기들끼리 재미 삼아 찍는 이들도 있겠지만, 대부분은 전문 스냅 작가들이 따라다니는 것 같았다. 그 체험을 위해 분장과 착장을 전문으로 하는 업체들도 많았다.
여행지의 이런저런 풍경은 사진으로도, 책으로도, 혹은 영상으로도 볼 수 있다. 하지만 역시 다른 이들이 보여주는 쑤저우가 아닌, 내가 직접 만나는 쑤저우를 볼 수 있어서 퍽 좋았다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.