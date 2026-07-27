미끄러져서 뒤로 넘어졌어요, 그때 들린 말

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"많이 휘청거리시네요. 조심하세요. 그런 신발 신고 이런 바닥을 걸으시면 안 돼요. 보기에도 미끄러워 보이네요."

며칠 동안 컨디션이 좋지 않았다. 몸이 찌뿌둥하여 집 앞 광장에서 가볍게 산책이라도 해야겠다 싶어 문을 나선다. 장마철이라 광장 여기저기에 물웅덩이가 생겼다. 나는 그 부분을 피해 걸으며 고개를 들어 하늘도 보고 푸른빛이 더 짙어진 나무들을 눈으로 훑는다. 어쩜 저리 울창하고 푸르른지 보면 볼수록 자연의 색은 오묘하다 여기고 있는데 청아한 새소리까지 귀에 들어온다. 잠시도 쉬지 않고 호로롱거리는 소리가 발걸음을 더 가볍게 한다.나오길 잘했다고 생각하며 흐뭇해 하는 순간 갑자기 하늘이 뒤흔들린다. 마른 하늘에 날벼락이다. 뭔가가 무너졌다. 순간 나는 정신을 잃었던가 보다. 누군가의 목소리가 어렴풋이 멀리서 들린다. "괜찮으세요? 괜찮으세요?" 설마 저게 나에게 하는 말인가 싶어 고개를 돌리고 싶은데 고개는커녕 몸을 움직일 수가 없다. 나는 빗물이 고인 바닥에 대 자로 누워 있다. 발이 미끄러지며 뒤로 발라당 뻗어 버린 것이다.목소리가 다가와 내 팔꿈치를 잡고 일으켜준다. 그 팔에 의지해 가까스로 일어나 떨어진 모자를 주워 쓰고 벗겨진 운동화를 다시 신는다. 아픈 게 문제가 아니라 너무나 창피해 땅속으로 들어가고 싶은 심정이다. 모두들 아무렇지 않은 척, 모르는 척 광장을 돌고 있지만 그럴 리가 없다. 한 발을 내딛는데 옆에서 같은 목소리가 말한다.나는 차마 고개를 들지 못하고 수줍게 인사한다. "고맙습니다"라고 분명히 말했는데 목소리가 나오기는커녕 기어들어간다. "이제 들어가 봐야겠네요"라고 모기 소리만하게 말하고 몸을 돌린다. 목소리는 "네, 얼른 들어가 쉬세요, 계속 휘청거리시네요"라며 광장을 다시 돈다.집 앞까지 30초면 가는 거리를 5분은 걸려 걷는다. 구름 위를 걷는 건지 아니면 갑자기 술에라도 취한 건지 몸이 휘청거리고 머리가 흔들린다. 집에 들어와 샤워를 하는데 욕실 바닥이 꿈틀거린다. 지진이 났을 리는 없고 아무래도 몸이 이상한 듯하다. 미끄러지지 않게 조심하며 방으로 들어가 침대에 누워 안정을 취한다.어찌저찌 하다 보니 8시간이 지났는데 여전히 머리가 흔들린다. 머리의 뒷부분에 큰 혹이 났을 뿐 아니라 둔중한 무기로 맞은 듯이 묵직한 통증과 어지럼증, 구토에 정신을 차릴 수가 없다. 우선 급한대로 동네 신경외과에 갔더니 다행히 뇌출혈은 아니지만 48시간은 조심하며 추이를 지켜보라고 한다. 의사의 말에 그제야 안심을 하고 숨을 돌린다.집으로 가는 길에 광장을 지나치는데 나도 모르게 다시 그 안으로 들어가 운동하고 있는 사람들을 살펴본다. 혹시 나를 일으켜주었던 분도 있을까 싶어서이다. 아쉽게도 그분의 외모는커녕 옷차림조차도 기억을 못한다. 기억을 못하는 게 아니고 사실 고개를 거의 들지 못했기에 제대로 보지도 못했다. 중년 여성이었고 모자를 썼던 것만 떠오른다.그 당시에는 창피하다는 생각에 다른 건 전혀 눈에 들어오지 않았는데 아직도 그 목소리만은 생생하다. 걱정의 마음이 담긴 목소리에 새삼 이웃의 따스함이 느껴진다. 그래, 이런 게 바로 인간의 정이었지.각박한 시대라고들 하지만 그래도 이렇게 이웃을 걱정해주고 배려해주는 마음은 엄연히 존재한다. 나라면 그런 상황에서 선뜻 나서서 누군가를 일으켜줄 수 있을까. 아마 쭈뼛쭈뼛하고 말 것이다. 내가 아니어도 다른 사람이 도와주겠지 라고 생각하며 못 본 척 지나칠 지도 모르겠다.그때 그분이 아니었더라도 나는 혼자 일어나 집으로 갔을 것이다. 비록 시간이 좀 지체되고 한동안 차가운 광장 바닥에 누워 있었겠지만 결국에는 일어났을 것이다. 하지만 이미 마음은 창피와 겸연쩍음으로 가득 차 있어서 모자를 더 깊숙이 눌러썼을 것 같다.그분은 내 몸을 일으켜주며 내 마음도 일으켜 주었다. 함께 있어 주어 내 무안함과 창피함을 희석시켜 주었다. 누군가를 일으켜준다는 것, 그게 이렇게 큰 일이었다니. 남을 일으켜주기는커녕 남이 넘어진 것조차 모르고 지나갈 정도로 바쁘게만, 조급하게만 걸어 다녔다. 속도를 늦추고 주위를 둘러보면 내가 일으켜줄 수 있는 사람이 얼마나 많을까. 몸뿐 아니라 마음까지, 슬픔까지 부축해줄 수 있는 팔과 목소리가 나에게도 있었다.오후에 아래층으로 내려가던 중 5층에서 엘리베이터가 멈춘다. 대여섯 살로 보이는 꼬마가 엘리베이터 앞에 서 있다. 집에서 가족이 나오기를 기다리나 보다. 나는 기다려줄 생각인데 꼬마가 나를 보며 "엄마가 안 나오네요. 죄송해요. 기다리지 마시고 먼저 내려가세요"라고 한다.저렇게 어린 사람도 누군가를 배려해주는구나 싶어서 나도 모르게 고개숙여 인사한다. "괜찮아요. 기다릴게요." 어린 신사는 눈이 동그래지면서 미소를 짓는다. 그날 나에게 "괜찮으세요?"라고 건네졌던 목소리가 이제는 내 입을 통해 다른 누군가에게 이어지는지도 모르겠다.