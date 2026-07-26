서산 창리 앞바다 검은 부유물... 원인 놓고 공방

큰사진보기 ▲충남 서산시 부석면 창리 앞바다가 검은 부유물로 뒤덮였다. 죽은 물고기가 떠오르고 악취가 번지면서 양식 어민들이 피해를 호소하고 있지만, 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲인근 간월휴게소 앞 해안에도 검게 변한 물웅덩이가 생겼다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창리 어촌계장은 "붉은색을 띠는 적조는 매년 있었지만 악취가 나는 부유물이 이처럼 많이 쌓인 것은 처음"이라며 "떠 있는 물질을 직접 채취해 성분을 분석해야 정확한 원인을 알 수 있다"고 말했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사는 26일 오후 창리 현장을 찾아 부유물과 악취 상태를 확인했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲박 지사는 "다양한 가능성을 열어두고 문제의 원인을 찾아야 한다”며 “시료를 채취한 만큼 정확한 원인을 먼저 규명하고 단계적으로 해결해 나가자"고 말했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 부석면 창리 앞바다가 검은 부유물로 뒤덮였다. 죽은 물고기가 떠오르고 악취가 번지면서 양식 어민들이 피해를 호소하고 있지만, 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다.충남도는 바닷물 시료에 대한 중간검사 결과 등을 토대로 적조 가능성에 무게를 두고 있다. 반면 어민들은 최근 이뤄진 홍성호 방류가 영향을 미쳤을 가능성을 제기한다. 수면을 덮은 부유물의 성분 분석과 담수호 수질 대조검사, 양식장 피해 조사가 필요하다는 지적이 나온다.25일 오후 창리 선착장 앞바다는 짙은 갈색과 검은색을 띠고 있었다. 수면에는 잿빛 부유물이 소용돌이 모양으로 엉겨 있었고, 그 사이로 죽은 물고기가 떠다녔다. 비린내와 부패한 냄새가 뒤섞여 현장에 오래 머물기 어려울 정도였다.인근 간월휴게소 앞 해안에도 검게 변한 물웅덩이가 생겼다. 26일 현장을 지나던 한 방문객은 "이게 무슨 냄새냐"며 코를 막았다.주민들의 반응은 엇갈렸다. 한 주민은 "매년 여름이면 비슷한 현상이 나타난다"며 "겉으로는 새까맣게 보여도 물속까지 모두 그런 것은 아니다"라고 말했다. 양식장 피해가 아직 크지 않다는 주민도 있었다.반면 다른 주민은 "바다가 간장색으로 변했는데 물고기가 제대로 살 수 있겠느냐"고 말했다. 물고기 폐사 원인을 두고도 고수온 때문이라는 의견과 수질 변화의 영향일 수 있다는 주장이 나왔다.충남도 해양정책과는 이번 현상을 적조로 보고 있다. 도 관계자는 "죽은 플랑크톤이 수면으로 떠오르면 검게 보일 수 있다"며 26일 현장을 찾은 박수현 충남도지사에게 "25일 채취한 바닷물 시료의 중간검사에서도 적조로 확인됐다"고 보고했다.창리 어촌계장은 물속의 색 변화가 적조 때문일 가능성은 인정하면서도, 수면에 떠 있는 부유물은 별도로 조사해야 한다고 주장했다.그는 "붉은색을 띠는 적조는 매년 있었지만 악취가 나는 부유물이 이처럼 많이 쌓인 것은 처음"이라며 "떠 있는 물질을 직접 채취해 성분을 분석해야 정확한 원인을 알 수 있다"고 말했다.현재까지 바닷물의 색 변화와 수면을 뒤덮은 부유물이 같은 원인에서 비롯됐는지는 확인되지 않았다.어민들은 인근 담수호 방류와 이번 현상의 연관성을 의심하고 있다.어촌계장은 방류 통보 문자 수신 내역을 근거로 간월호는 지난 5월, 홍성호는 이달 21일 밤부터 22일 사이 방류가 이뤄졌다고 밝혔다. 부남호는 26일 예정됐던 방류가 취소됐다고 했다.어민들은 7월 들어 주변 담수호 가운데 홍성호에서만 방류가 이뤄졌다는 점을 들어, 방류수가 바람과 조류를 따라 창리 앞바다까지 이동했을 가능성을 제기하고 있다.한국농어촌공사는 홍성호 방류를 이번 현상의 직접적인 원인으로 보기는 어렵다는 입장이다. 홍성호와 창리 앞바다가 직선거리로 약 16㎞ 떨어져 있다는 이유에서다.농어촌공사는 추가 방류를 당분간 보류하기로 했다. 공사 관계자는 "부유물을 제거하기 전까지 현대건설 측에 부남호를 방류하지 말아 달라고 요청했고, 간월호도 당분간 방류하지 않을 예정"이라며 "비가 더 내려 담수호 수위가 높아질 경우가 걱정된다"고 말했다.어촌계장은 검게 변한 바닷물이 가두리양식장 안까지 유입됐다고 밝혔다.그는 "검은 물이 들어온 뒤부터 물고기에게 먹이를 주지 못하고 있다"며 "평소 6~7㎎/L 수준이던 용존산소가 3.9㎎/L까지 내려갔다"고 말했다.이어 "물속 가시거리가 20㎝도 되지 않아 양식장 안의 상태를 확인하기 어렵다"며 "굶은 물고기가 부유물을 먹거나 부유물이 아가미에 달라붙으면 며칠 뒤 폐사가 나타날 가능성이 있어 우려된다"고 했다.창리에서 가두리양식을 하는 어가는 8~9곳이다. 어촌계장은 황도와 간월도 일대의 바지락·굴 등 패류 양식장까지 포함하면 영향이 우려되는 면적이 약 300㏊에 이른다고 주장했다.현장에서 배포된 '천수만 가두리 양식장 현황' 자료에 따르면 천수만 전체 양식 면허는 11건, 53.2㏊이며 양식 허가는 120건이다. 사육량은 3206만여 마리로, 태안이 3003만여 마리, 서산이 84만여 마리다.다만 구체적인 피해 규모나 물고기 폐사와 수질 변화 사이의 인과관계는 아직 조사되지 않았다. 한 주민은 "이곳에서 양식하거나 낚시를 해도 안전한지 알 수 있도록 수질과 수산물 안전성 검사도 해야 한다"고 말했다.박수현 충남도지사는 26일 오후 창리 현장을 찾아 부유물과 악취 상태를 확인했다.박 지사는 "다양한 가능성을 열어두고 문제의 원인을 찾아야 한다"며 "시료를 채취한 만큼 정확한 원인을 먼저 규명하고 단계적으로 해결해 나가자"고 말했다.이어 "직접 와보니 냄새가 얼마나 심한지 사태의 심각성을 알 수 있다"며 "직접적인 피해뿐 아니라 간접적인 피해까지 고려해 피해 규모를 살펴보라"고 관계 부서에 지시했다.유해중 충남도의원은 "우선 악취를 유발하는 부유물부터 제거해야 한다"며 "지난 6월부터 최근까지 담수호별 방류 시기와 방류량을 확인해야 원인을 구체적으로 따질 수 있을 것"이라고 말했다.이날 현장에는 장승재 충남도의회 부의장과 김영수·유해중 도의원, 이경화·기양순·가충순·이국찬·김혜림·송치윤 서산시의원, 염주노 더불어민주당 서산·태안지역위원장 등이 참석했다.지역구 국회의원인 성일종 의원은 예정된 국외 일정으로 현장에 참석하지 않았다. 성 의원 측은 "전날 상황을 파악해 한국농어촌공사와 관련 부서에 알렸으며, 예정된 국외 행사 참석을 위해 26일 아침 출국했다"고 밝혔다.현재까지 확인된 것은 창리 앞바다에서 적조로 추정되는 현상과 대규모 부유물, 악취, 일부 물고기 폐사가 동시에 나타났다는 점이다.그러나 수면을 덮은 부유물이 적조에서 비롯된 것인지, 담수호 등 외부에서 유입된 물질인지, 여러 요인이 복합적으로 작용한 것인지는 규명되지 않았다. 홍성호 방류와의 연관성 역시 어민들이 제기한 가능성일 뿐 확인된 사실은 아니다.부유물 성분과 담수호 수질을 대조하고, 당시 바람과 조류의 흐름, 양식장 피해 실태를 조사해야 한다는 지적이 나온다. 부남호와 간월호 방류는 취소되거나 미뤄졌지만, 장마철 담수호 수위가 계속 높아질 경우 방류를 장기간 늦추기도 어려운 상황이다.추가 피해와 논란을 줄이기 위해서는 부유물을 신속히 제거하고 조사 결과를 투명하게 공개해야 한다. 아울러 같은 현상이 되풀이되지 않도록 담수호 수질과 방류 관리 체계를 전반적으로 점검할 필요가 있다는 목소리도 나온다.