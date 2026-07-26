'멱살 소동' 권영진 사과에도 국힘 "스스로 거취 정하라" 압박

권영진 국민의힘 의원(재선, 대구 달서구병)이 국회 상임위원회 배분에 불만을 품고 전·현직 원내대표의 멱살을 잡고 폭언한 뒤 사과문을 낸 가운데, 당 원내지도부는 "스스로 거취를 정하라"며 압박하고 나섰다.
최수진 원내수석대변인은 26일 오전 서울 여의도 국회에서 취재진과 만나 "(권 의원이) 본인 스스로 거취를 정하는 게 맞는다고 생각한다"라고 밝혔다. 그러면서 "현재 (권 의원에 대상으로 한) 당 윤리위 제소가 외부로부터 돼 있는 걸로 안다. 외부 시민단체를 통해 (수사기관에) 고발장도 접수된 걸로 안다"라고 덧붙였다.
당내 일각에서 권 의원의 탈당 필요성이 제기된 일과 관련해선 "멱살을 잡은 일은 결국 폭력과 같다"며 "전·현직 원내대표의 멱살을 잡는 건 이유를 불문하고 우리 당에서 일어날 수 없는 일"이라고 강조했다. 앞서 같은 당 송언석 의원도 2021년 당직자를 폭행해 윤리위에 회부됐다가 징계 처분 전 탈당하고 두 달 뒤 복당을 신청한 바 있다.
최 대변인은 이어 "(정점식) 원내대표가 어렵게 협상을 통해 (제22대 국회 후반기) 상임위를 구성했다"며 "그렇게 애쓴 원내대표에게 힘을 보태주는 게 공당 국회의원의 역할인데, 그럼에도 멱살을 잡고 불만을 토로했다. 동료 국회의원이 보기에도 심히 유감스럽다. 재발 방지를 위해 강력한 조치를 해야 한다는 게 의원들의 생각"이라고 했다.
최악의 경우 '국힘' 소속으로 총선 출마 못 해
최보윤 수석대변인도 이날 국회에서 취재진과 만나 "원내 의원들 사이에선 '사과로 끝날 일이 맞느냐'는 목소리가 나오는 상황"이라며 "그런 부분을 당에서 충분히 인식하고 있다. 내일 최고위원회의에서 논의될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
대변인들의 말처럼 당내에선 권 의원을 향한 책임론이 제기되고 있다. 유영하 의원은 지난 25일 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "창피하다"라고 썼다. 이어 "개인적으로는 (권 의원을) 좋아했고 편한 사이였는데, 도저히 감싸줄 이유를 찾지 못하겠다"며 "스스로 책임지는 모습을 보여야 한다"고 적었다.
당내 중진인 5선의 윤상현 의원은 26일 국회에서 취재진과 만나 "제가 (페이스북에) 부형청죄(負荊請罪, 회초리를 등에 지고 죄를 청한다)를 말했다"며 "(권 의원은) 의원들이 참여하는 텔레그램 채팅방에 짧게 사과의 입장을 말했는데, 그것보단 공개적으로 의원총회에서 본인 마음을 전하는 게 우리 당에 훨씬 도움이 될 것"이라고 했다.
다만 권 의원에 대한 윤리위 징계나 탈당 처분이 언급되는 상황과 관련해서는 부정적인 의견을 내비쳤다. 윤 의원은 "정치는 정치로 풀어야 한다"라고 짧은 입장을 덧붙였다.
국민의힘 당헌·당규에 따르면, 당으로부터 '제명' 또는 '탈당 권고' 처분을 받은 자는 5년 이내에 재입당할 수 없다(최고위 승인을 얻은 때는 예외). 최악의 경우엔 권 의원이 2028년 열리는 국회의원 총선거에 국민의힘 소속으로 출마하지 못할 가능성도 있는 것이다.
권 의원은 지난 23일 본인의 희망 상임위가 아닌 다른 곳에 배치되자 정 원내대표의 집무실을 찾아 욕설과 고성으로 항의했다. 이 과정에서 정 원내대표와 송언석 전 원내대표가 멱살을 잡히는 등 물리적 충돌이 있었다. 이튿날인 지난 24일 권 의원은 국민의힘 의원들이 참여하는 텔레그램 단체 대화방에 사과문을 게재했다.
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