'멱살 소동' 권영진 사과에도 국힘 "스스로 거취 정하라" 압박

▲의총 참석 마친 권영진 의원국민의힘 권영진 의원이 지난 6월 29일 국회에서 열린 의총을 마친 뒤 이동하고 있다. 권창영 2차 종합 특별검사팀은 윤석열 전 대통령의 '체포 방해' 의혹과 관련해 이날 권 의원을 특수공무집행 방해 혐의로 추가 입건하고 출석을 통보했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기