구순을 앞둔 엄마가 의외로 좋아한 배달 음식

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큰사진보기 ▲부모님께 복날 삼계탕 대신 치킨을 배달시켜드렸다. ⓒ 심정화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그와 브런치스토리에도 실립니다.이 기사는 제 블로그와 브런치스토리에도 실립니다.

무더위에 부모님의 건강이 염려되어 거의 매일 안부전화를 드리고 있다. 매일 하는 통화라서 딱히 할 얘기는 없지만, "더운데 밖에 나가지 마세요"와 "전기요금 걱정하지 말고 에어컨 켜세요" 하는 당부는 꼭 빠뜨리지 않는다.구순을 바라보는 연세에도 친정 엄마는 건강을 위해서 매일 아침 집 주변을 걸으신다. 심장병이 있는 터라 무더위에 행여라도 쓰러지실까 봐 자식들이 말리지만, 엄마는 아랑곳하지 않으신다. 지금 정도의 건강을 유지하고 있는 것이 매일 꾸준히 걷고 있는 덕분이라고 굳게 믿고 있기에 자식들의 걱정을 잔소리로 여기는 듯하다.며칠 전, 여느 날처럼 엄마께 전화를 드렸는데 목소리에 기운이 없으셨다. 다음 날이 중복이라서 삼계탕 끓일 닭을 사러 큰 마트에 다녀오셨는데 너무 힘이 든다고 하셨다. "그러길래 왜?..." 내 목소리에 짜증이 밴 걸 느끼셨는지 변명을 늘어놓으셨다. 멀지 않은 곳이었다는 말만 반복하셨다.엄마는 유난히 절기를 챙기신다. 자식들이 어렸을 때는 말할 것도 없고, 아버지와 두 분이 사시는 지금도 정월대보름에는 오곡밥을, 동지에는 팥죽을 꼭 직접 해 드신다. 특히 한여름에 세 번이나 있는 복날에도 꼬박꼬박 삼계탕을 끓이신다. 특별한 날에 특별한 음식을 챙겨 먹으려는 이유도 있지만, 매 끼니마다 국이나 찌개에 최소한 세 가지 반찬을 상에 올리는 엄마에게는 그런 날 만큼은 저녁 메뉴를 고민하지 않아도 된다는 이유가 크게 한몫 한다.하지만 엄마가 땀 흘린 보람도 없이 마트에 닭이 없어서 사 오질 못하셨단다. 한 번쯤은 삼계탕을 안 먹고 넘어가도 될 텐데 평생 동안 한 번도 거른 적이 없으니 해야 할 일을 못하는 것 같아 무척 찜찜하신 모양이었다. 그래서 꿩 대신 닭이라고, 삼계탕 대신 치킨을 배달 시켜 드리겠다고 했다. 이번에는 물에 들어간 닭 대신에 기름에 들어간 닭을 드셔 보시라고 했다.점점 밥 하는 걸 힘들어 하시는 엄마를 위해서 종종 배달 음식을 시켜드리곤 한다. 직접 가서 음식을 해드리는 것도 아니고 집에 앉아서 손가락만 몇 번 움직여서 해드리는 건데도 부모님은 무척 고마워 하시고 미안해 하신다. 매일 먹는 똑같은 밥이 아니라 색다른 음식을 드실 수 있어서 매번 괜찮다 하시면서도 은근히 기대를 하시는 눈치이다.처음에는 주로 한식 위주의 메뉴를 골라서 보내드렸다. 노인들 입맛에는 한식이 제일 나을 거라고 생각했는데, 의외로 가장 좋아하신 메뉴는 바로 햄버거였다. 입맛이 까다로워서 여간해서는 뭘 드셔도 맛있다는 말을 하지 않는 엄마가 햄버거를 드시고는 처음으로 먼저 전화를 하셨다. 햄버거를 거의 30년 만에 먹었는데 너무 맛있게 먹었다고 하셨다.부모님께 보내드리는 배달 음식은 음식 이상의 의미가 있는지도 모르겠다. 배달을 시켰다고 하면 음식이 오기 한참 전부터 아버지는 베란다에 나가셔서 밖을 내다보며 기다리신 단다. 자식들은 멀리 살아서 자주 볼 수 없고, 찾아주는 사람도 없어서 매일 적적하게 지내시는 부모님은 자식이 배달 음식 보내드리는 걸 큰 이벤트로 생각하시는 것 같다. 또한 자식들의 관심에서 밀려나지 않았다는 안도감을 느끼시는 것 같다.삼계탕 대신 먹은 치킨 맛이 어땠는지 묻는 내 질문에 엄마는 너무 비싸더라는 말씀부터 하셨다. 박스에 붙어온 영수증을 확인하셨던 모양이었다. 그 값이면 삼계탕을 세 번은 끓일 수 있었는데 하시는 엄마에게 딸내미가 그 정도 능력은 된다고 너스레를 떨었다. 말복에도 또 보내드리겠노라고 했다.어린 시절, 아버지는 월급날이면 종종 통닭을 사오셨다. 아버지 손에 들려있는 기름이 밴 누런 종이 봉투를 보면 가슴이 콩닥거렸다. 비록 두 개밖에 안 되는 닭다리는 아버지와 오빠의 차지였지만, 여섯 식구가 둘러앉아 통닭 한 마리를 나눠 먹고 있을 때면 세상 부러울 것이 없었다.그때와는 비교할 수 없겠지만, 내가 보내드리는 배달 음식에 부모님도 행복해 하셨으면 좋겠다. 그리고 배달음식을 받으며 즐거워 하시는 부모님 모습을 더 오래 볼 수 있었으면 좋겠다.