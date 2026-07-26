정청래 "연임=레임덕 주장하는 게 반명, 난 대통령과 한 몸"

큰사진보기 ▲연합뉴스와 인터뷰하는 정청래 후보더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 24일 국회 의원회관에서 연합뉴스와 만나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲연합뉴스와 인터뷰하는 정청래 후보더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 24일 국회 의원회관에서 연합뉴스와 만나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

8.17 더불어민주당 전당대회에 나선 정청래 후보는 자신이 연임 시 이재명 대통령의 레임덕으로 이어질 것이란 주장에 대해 "그게 반명(반이재명)"이라고 반박했다. 그러면서 "나와 대통령은 한 몸 공동체"라고 강조하기도 했다.경쟁자인 김민석 후보를 겨냥해서는 '보완수사권 폐지 진실 공방'과 '민주당 신천지 개입설'을 지적하면서 "당과 당원을 공격한 것이다", "자기 눈 찌르기" 등의 질타를 이어갔다.정 후보는 26일 공개된 <연합뉴스> 인터뷰에서 '정청래 연임=이 대통령 레임덕'이라는 주장을 두고 "그렇게 공격하는 사람들이 친명(친이재명)을 자처하면 그게 반명"이라고 말했다.자신과 이 대통령이 이른바 '명청(이재명·정청래) 대전'을 벌이고 있다는 지적에 대해서도 "'명청 대전'이 있다고 주장하는 것은 '멍청한 짓'"이라며 "있지도 않은 허상, 허수아비 때리기와 같은 것"이라고 잘라 말했다.그러면서 "이 대통령이 저와 무슨 대전을 하나? 그 말(내가 이 대통령을 공격한다는 것)은 내 오른손으로 왼손을 때린다는 말과 같다"며 "나와 대통령은 '한 몸 공동체'"라고 강조했다.정 후보는 이번 전당대회에서 경쟁하는 김 후보(전 국무총리)를 겨냥한 발언도 이어갔다. 우선 그는 김 후보가 '정 후보 대표 시절(5월)에 검찰 개혁안 처리를 제안했으나 당의 반대로 무산됐다'고 밝힌 일을 정면 반박했다.정 후보는 "총리실 검찰개혁추진단이 (개혁안 마련에) 17억 원을 쓰고도 개혁안을 내놓지 않았다"며 "(국회에) 법을 처리해 달라고 하려면 보완수사권 폐지든 유지든 법을 갖고 와야 할 것 아닌가?"라고 반문했다.이어 "(김 후보는) 당에 (법안 처리를) 요청했다는데 난 전화를 받은 적이 없다. 원내대표도 그런 요청을 받은 적이 없다고 한다"며 "당이 마치 뭘 안 한 것처럼 공격하는 것은 자기 눈을 찌르는 것"이라고 비판했다.김 후보가 제기한 이른바 '민주당 신천지 개입설'을 두고는 "당을 공격한 것"이라며 "당을 수렁에 빠뜨린 것이고, 위헌 정당으로 빠트릴 수 있는 것이다. 당을 구하는 심정으로 가장 강력한 방법으로 응징하겠다"고 말했다.김 후보가 최근 자신을 겨냥해 '자기 정치' 공세를 편 일에 대해서도 김 후보의 탈당 이력을 언급하며 "자기 정치하려고 탈당한 것 아니냐"라고 맞불을 놨다.정 후보는 "다만 당선이 되면 '씻김굿'을 할 생각"이라며 "돌을 맞든 계란을 맞든 정청래에게 불만이 있는 사람을 다 모이라고 해서 얘기를 듣는 자리를 마련해야 할 것 같다"라고 했다.한편 정 후보와 김 후보, 송영길 후보 3인은 이번 전당대회 당대표 선거 본선에 진출했다. 최고위원 후보는 친명 5인, 친청(친정청래) 3인으로 추려졌다. 민주당은 오는 8월 1일부터 권역별 순회 경선을 거쳐 같은 달 17일 대전에서 최종 승자를 가린다.