인터뷰로 얻은 지혜, 자꾸 포스트잇을 붙이게 되는 책

이 책은 인터뷰에 관한 이야기이기도 하지만 결국 일과 사람을 대하는 태도에 관한 이야기이기도 하다. (p.12)

큰사진보기 ▲<인터뷰어의 지도> ⓒ 파지트 관련사진보기

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캄캄한 터널을 지나는 것 같은 순간을 어떤 자세로 통과 했는지에서 삶의 태도를 엿볼 수 있고, 커리어와는 무관할 수 있는 일에 왜 몰두했는지 듣다 보면 가치관을 알 수 있다. 이러한 의외성은 인터뷰이의 '인간미'와도 맞닿아 있다. 나와 무관한 타인이 아니라 나와 비슷한 취약함을 갖고 있고 때로는 남들이 보기에는 엉뚱한 선택을 하면서 살아가는 사람이라는 생각이 드는 순간, 우리는 인터뷰라는 세계에 더욱 깊이 공감하게 된다. (p.43)

시선을 '무엇'에서 '어떻게'로 옮기면, 아득해 보이던 사람 누구에게나 시행착오와 실수, 실패의 시간이 있었음을 알게 된다. 내가 주목하는 것은 그 시간을 '극복'한 방식이 아니라, 어떻게 '건너왔느냐'이다. 성취가 아닌 과정에 집중하면 전혀 다른 배경과 상황 속의 이야기도 내 삶에 적용할 수 있는 레퍼런스가 될 수 있다. 하나의 정답이 아닌 '되어 감'의 과정은 누군가에게 반드시 구체적인 도움이 된다. (p.103)

인터뷰란 단순히 질문하고 답하는 과정이 아니다. 삶을 나누고 관계를 맺는 일이다. (p.74)

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치스토리에도 실립니다.

<인터뷰어의 지도>(2026년 7월 출간)의 저자, 홍현진 작가는 서문에서 이 책을 이와 같이 규정하고 있다. 인터뷰를 업으로 삼을 사람만을 위한 책이 아님을 넌지시 알려줌으로써 이 책이 결국 '일과 사람을 대하는 태도에 관한 이야기', 즉 우리 모두의 삶의 이야기를 다루고 있음을 암시한다.그래서 일까. 책을 읽으며 저자가 제시하는 '인터뷰어의 지도'를 천천히 따라가다 보면, 어디선가 마주쳤던, 그리고 현재도 끊임없이 마주하고 있는 내 삶의 장면 장면과 마주치게 된다. 저자가 책에서 인용했던 정혜윤 작가의 말처럼, "하나의 이야기밖에 모른다면 하나의 삶밖에 살지 못하기 때문에, 다른 세계가 다른 사람이 가능함을 알지 못하기 때문에"(<삶의 발명>, 정혜윤) 우리는 다른 이의 삶의 이야기를 궁금해 하고 귀를 기울이는 게 아닐까.저자는 <오마이뉴스>에서 9년간 사회부 기자와 편집 기자로 일한 뒤 프리랜서 에디터로 전향해, 도합 17년째 인터뷰어의 길을 걷고 있다. 이런 저자의 이력은 이 책의 보증 수표이자 신뢰감의 원천이 된다. 오랜 시간 글을 쓰는 일을 업으로 살아와서 일까, 글은 쓰는 사람을 닮아서 일까. 군더더기 없이 깔끔한 글은 하나도 버릴 게 없어서 내가 최근 읽은 책 중에서 가장 포스트잇을 많이 붙였다(좋은 문장을 만나면 포스트잇을 붙이는 내 독서 습관).저자가 수많은 인터뷰이들을 인터뷰하면서 얻은 삶의 지혜들은 곧 우리 삶과 맥이 닿는다. 그중 몇 가지만 소개한다.우리는 누구나 다양한 일을 하며 살아간다. 그러나 누구나 자기 일에 대한 확고한 기준과 철학을 갖고 있는지는 의문이다. 그런 점에서 다양한 사람들을 상대하는 인터뷰어로서 자신의 업에 대한 저자의 따뜻한 철학은 반갑고 소중하다.인터뷰이가 지금의 삶에 이르기까지 '되어 감'의 과정을 비추는 인터뷰어의 돋보기는 인터뷰를 읽는 독자들의 마음에 더 많은 스파크를 낸다. 생전 알지 못했던 인터뷰이와도 내적 친밀감을 형성하며, 그로 인해 더 깊은 삶의 영감을 받는 것이다. 성취와 성과보다 과정을 소중히 다루는 사람들이 많아질 때 우린 일상의 좌절과 실패에도 조금은 너그러워질 수 있다.저자는 책의 취지에 맞게 좋은 인터뷰와 인터뷰어란 어떤 것인지 책 곳곳에 보물처럼 배치해 두었다. 인터뷰어의 지도를 함께 따라가다 보면 '인터뷰'란 무엇인지 새로운 감각이 생긴다.인터뷰가 단순히 질문하고 답하는 과정이라면 인터뷰어가 부러 인터뷰이를 찾을 일도 필요하지 않을 것이다. 그런 인터뷰라면 서면이나 전화 인터뷰로도 충분할 테니까. 그럼에도 저자는 인터뷰이를 찾아가 '굳이' 대면 인터뷰한다. 이렇게 사람과 사람의 만남을 통해 '삶을 나누고 관계를 맺'으며 인터뷰이의 뒷면까지 다가가려는 저자의 노고가 고맙다.이렇게 인터뷰이의 삶에 다가가려는 태도의 연장선에서, 저자는 인터뷰어를 "인터뷰이의 머릿속에서 얽히고설킨 생각과 경험의 실타래를 하나씩 풀어서 이름표를 붙여주는 사람" (p.145), "인터뷰이의 가장 좋고 빛나는 것을 찾아내려 노력하는 사람" (p.235)이라 칭한다.인터뷰어로서 저자가 가지는 업에 대한 진심을 만날 때마다 자연스럽게 일을 대하는 나의 태도를 돌아보게 되었다. 일을 통해 타인과의 관계를 맺는 방식, 일을 통해 겪는 희로애락은 우리 모두의 이야기이기 때문이다.저자는 "가끔 자신이 아주 유명한 사람이 됐으면 좋겠다는 헛된 바람을 품기도 한다. 어떤 목소리들에 확성기가 되어 주고 싶어서" (p.130)라고 썼다. 늘 인터뷰이의 가장 좋은 것을 드러내어 독자에게 닿을 지점을 고민하지만 정작 자신은 도드라지지 않는 인터뷰어라는 업. 인터뷰어란 인터뷰이가 가진 빛이 더욱 선명해지도록 더 짙은 어둠의 역할을 자처하는 사람이 아닐까. 모순처럼 읽힐지라도 나도 그의 소망이 이루어지길 기원하게 된다.오늘도 내 일이 나를 괴롭히는가. 내 일이 나와 맞는지 고민인가. 그렇다면 "참을성과 끈기" (p.122)로 자신의 길을 묵묵히 개척해 간 한 인터뷰어의 지도를 함께 따라가 보자.