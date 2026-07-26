오세훈 '1심 유죄'에 한목소리 규탄하는 보수... 속내는 제각각

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연에서 인사말을 마친 뒤 자리로 돌아가고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 부동산정책 정상화 토론회에서 정희용 사무총장의 이야기를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

오세훈 서울특별시장이 지난 22일 정치자금법 위반 혐의 1심 재판에서 시장직 상실형(벌금 1000만 원)을 선고받자 보수 야권은 계파를 막론하고 한목소리로 사법부를 규탄하고 나섰다. 하지만 속으로는 차기 권력 구도와 관련해 다양한 셈법이 오가고 있을 것이란 분석이 나온다. 아예 진영 간 미묘한 기류도 포착됐다.보수 야권은 일단 오 시장의 1심 선고 직후 일제히 비판의 메시지를 냈다. 최근 오 시장과 함께 보수 진영 차기 대선 주자로 떠오른 한동훈 무소속 의원은 곧장 페이스북에 "오 시장에 대한 1심 유죄 판결은 관련자 증언의 신빙성이 떨어지고 비약이 많아 납득하기 어렵다"며 "항소심에서 바로잡히기를 바란다"라고 썼다.장동혁 국민의힘 대표도 페이스북에 "이재명 정권의 야당 죽이기와 정치 탄압, 끝이 없다"라며 "이제 1심 판결이다. 상급심의 판단을 믿고 서울시정은 중단없이 계속돼야 한다"고 썼다. 정점식 원내대표 역시 페이스북에서 "각급 법원의 판단은 존중한다"면서도 "전적으로 명태균의 진술에 의존한 판사의 예단만으로 유죄 판결을 내릴 수 있는지 의문"이라고 했다.다만 대외적인 메시지와 달리 장동혁 지도부 입장에선 '손해 볼 게 없는 판결이었을 것'이라는 분석도 나온다. 엄경영 시대정신연구소장은 26일 <오마이뉴스>와 통화에서 "이번 1심 판결 이후 (오 시장 등을 중심으로 제기된) 장 대표 퇴진론이 가라앉게 될 것"이라며 "당권파 입장에선 장 대표의 잔여 임기를 확보한 거나 마찬가지"라고 봤다.아예 차기 서울시장 후보군도 벌써 거론되고 있다. 만약 오 시장의 시장직 상실형이 내년 2월 말까지 확정되면 4월 7일에, 3월 이후 확정되면 10월 6일에 보궐선거가 열린다. 최근 당 안팎에선 수도권 중진인 나경원·안철수 의원을 비롯해 초선인 신동욱 의원 등이 거론된다.물론 이름이 언급되는 당사자들 역시 일단은 사법부 규탄에 함께 목소리를 내고 있다. 나 의원은 "정권에 쓴소리하는 야당에 없는 죄를 기어이 만들어내는 공소 창작, 정치 보복(23일 국회 기자회견)"이라고, 안 의원은 "오늘(22일) 판결은 1심 판결"이라며 "오 시장은 상심하지 말고 서울시정에 흔들림 없이 임해달라(22일 페이스북)"고 했다.수석최고위원인 신 의원도 지난 23일 최고위원회의에서 "이 대통령의 5개 재판은 다 중단시켰는데, 대통령 재판은 다 중단시켜야 하고, 서울시장은 시장 되자마자 한 달 만에 재판해서 날려야 하느냐"라면서 "오 시장 재판을 진행한 속도로 이 대통령 재판도 진행하는 게 사법 정의"라고 했다.관련해 보수 성향 정치평론가 서정욱 변호사는 지난 24일 오후 YTN <이동형의 뉴스 정면승부>에서 "(오 시장 낙마 시 국민의힘 서울시장 후보군에) 나경원·안철수 의원도 있지만, 당권파 신동욱 최고위원이 있다"며 "경선하면 당권파가 당연히 이길 것이니 신 의원 등 당권파 중에서 서울시장 후보가 나올 것"이라고 주장했다.오 시장 측과 한 의원 측 사이에서도 미묘한 기류가 포착됐다. 지난 24일 자 <경향신문> 보도에 따르면 친오세훈계로 분류되는 조은희 의원은 최근 국민의힘 의원 모임 '대안과미래' 온라인 단체 대화방에 오 시장 1심 선고에 대한 친한동훈계의 반응이 담긴 기사를 공유했다.해당 기사는 오 시장의 상고심 전망을 어둡게 보고, 차기 대선 경쟁을 두고 한 의원 쪽으로 대세가 갈릴 것이라는 일부 친한계 의원의 반응을 담았는데, 조 의원은 당시 "친한계가 이렇게 생각하고 있는지, 이게 진심인지 확인하고 싶었다"며 "다수 의원이 연락이 와서 진심이 아니라고 얘기해서 오해가 풀려 기사를 (채팅방에서) 내렸다"고 설명했다.정성국 국민의힘 의원은 선고가 있던 지난 22일 오후 MBC <조승원의 뉴스하이킥>에서 "오 시장의 선고를 보고 조금 놀랐다. (형이) 이 정도까지 나올 줄 몰랐다"면서 "국민의힘과 오 시장 입장에선 굉장히 긴장되는 상황을 맞이했다"라고 말했다. 추후 당내에서 오 시장의 입지를 두고는 "좀 위축될 것"이라고 전망하기도 했다.그는 진행자가 "오 시장과 한 의원은 야권의 유력 대권주자, 라이벌로 볼 수 있는데 친한동훈계 내에선 '유리한 가도가 열리는 거 아니냐'는 생각을 하는지"를 묻자, "(질문이) 날카롭다"고 했다. 다만 정 의원은 "그런 마음은 없다. 두 분(오세훈과 한동훈)은 승부를 겨루기보다는 서로 경쟁, 협력하며 보수를 지켜나가는 역할이 있다"라고 부연했다.엄경영 소장은 관련해 "오 시장과 한 의원은 단기적으로는 협력 관계, 장기적으로는 경쟁 관계"라며 "친한계 입장에선 이번 오 시장의 1심 판결 확정 시 차기 보수 진영 대권 경쟁자가 한 명 사라질 수 있어 긍정적인 면이 반일 것이고, 반(反)장동혁 노선에 균열이 생겨 한 의원의 복당 논의가 지체될 수 있어 부정적인 면이 반일 것"이라고 분석했다.이처럼 최근 당내에서 여러 셈법이 나오자 조은희 의원은 비판을 내놓기도 했다. 그는 지난 24일 SBS <김태현의 정치쇼>에서 "우리가 파이를 키워서 오세훈, 한동훈, 이준석 이렇게 해서 불임 정당이 아니라는 희망을 줬기에 당 지지도가 올라간 것"이라며 "그런 점에서 '내 경쟁자가 하나 죽을 수도 있네. 나는 좋아' 이런 건 굉장히 얕은 계산"이라고 했다.