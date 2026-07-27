이웃에게 애호박을 하나 주고 얻은 깨달음

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큰사진보기 ▲멕시칸 페튜니아옆집 아주머니께서 선물로 건네주신 꽃인데, 저녁에 시들어 떨어지기가 무섭게 다른 꽃대에서 새 꽃들이 피어났다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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'그래, 우리의 삶도 멕시칸 페튜니아와 마찬가지야. 날마다 조금씩 무너져 내리지만, 희망은 또 어딘가에서 거짓말처럼 피어난다. 절망과 희망은 번지수가 다르지 않다. 다만, 낡은 절망에 집착하지 않아야 새로운 희망이 찾아오는 게지.'

일주일 중 닷새는 도시에서 생활하고, 이틀은 농촌에서 규모가 작은 밭을 가꾸는 오도이촌(五都二村)의 삶을 5년째 이어오고 있다. 감자, 고구마, 고추, 당근, 마늘, 양파, 옥수수 등을 심고 가꾸어 수확하는 재미가 제법 쏠쏠하다. 금방 딴 찰옥수수를 농막에서 곧바로 삶아 먹으면 세상 부러울 게 없다.올해는 맷돌 호박 모종을 열 포기 사다 심었는데, 장마철에 무럭무럭 자라 풀숲 여기저기에 호박이 꽤 많이 열렸다. 일부는 늙게 내버려 두고 애호박 두 개는 된장찌개를 끓여 먹으려고 대전 집에 가지고 왔다. 그런데 우리 집 감나무 잎이 떨어진 골목길을 틈날 때마다 쓸어주시는 옆집 아주머니가 고마워 애호박을 하나 드렸다.그랬더니 아주머니께서 "이거 한 번 심어봐요. 물병에 꽂아두었다가 뿌리가 나오면 옮겨 심으면 될 거예요." 말씀하시며 꽃을 선물로 건네주시는 게 아닌가. '외래종인 것 같은데 꽃이 참 예쁘네….'라고 평소 눈여겨보던 그 꽃은 옆집 텃밭에서 자라는 멕시칸 페튜니아였다. 뿌리는 안 건드리고 일부 줄기만 낫으로 잘라 주신 것이었다.꽃병에 물을 가득 채우고 선물로 받은 멕시칸 페튜니아를 정성스럽게 꽂은 후(일명 물꽂이) 한동안 이리저리 검색하며 공부했더니, 이 꽃은 알면 알수록 매력이 넘치는 신기한 녀석이었다. 멕시칸 페튜니아(Mexican Petunia)는 정식 명칭이 루엘리아 브리토니아인데 우창꽃, 목나팔이라고도 불리는 다년생 상록식물이었다.트럼펫처럼 생긴 보랏빛 꽃이 워낙 강렬해 좀처럼 눈길을 주지 않을 수 없는 이 꽃은 별명이 '하루살이꽃'이다. 아침에 피었다가 해가 지면 시들어 낙화한다고 그렇게 불리게 되었다고 한다. 날마다 피는 꽃은 많지만, 멕시칸 페튜니아처럼 다음 날 아침 새로운 꽃대에서 '바통을 주고받듯(passing the baton)' 새 꽃이 피는 것은 드문 일이다.인터넷을 통해 얻은 지식은 곧 현실에서 검증이 되었다. 어제 오후 꽃병에 꽂아둔 멕시칸 페튜니아는 저녁이 되니 어김없이 그 영롱했던 보랏빛 꽃이 시들어 통째로 툭 떨어져 버렸다. 낙화 모습만 보면 목련꽃이나 능소화, 동백꽃을 닮았다. 그런데 오늘 아침, 꽃송이가 떨어지기가 무섭게 다른 꽃대에서 새로운 꽃들이 피어있는 게 아닌가.문득, 뒤통수를 한 대 크게 얻어맞은 듯 깨달은 게 있었다. 시련은 누구에게나 갑자기 뭉텅 찾아오지만, 희망은 제자리에서 최선을 다하는 자에게만 조금씩, 천천히, 나도 모르게 찾아와 머문다는 사실을 말이다. 보잘것없는 애호박 하나를 주고 귀한 삶의 교훈을 얻었다.멕시칸 페튜니아는 햇빛과 물을 좋아한다. 식탁 위에 놓아두었던 꽃병을 햇빛이 잘 드는 마당으로 재빨리 옮겼다. 꽃의 보랏빛 기운이 이내 강해진 느낌이었다. 우울하거나 절망을 느끼는 사람은 어두컴컴한 방에 혼자 있으면 안 된다. 밖으로 나와 햇살을 듬뿍 받아야 다시 일어설 힘이 생긴다. 식물이 인간을 가르친다.