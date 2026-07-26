"교육은 결국 사람이다"... 600명이 만든 희망의 교육잔치

큰사진보기 ▲KDEC오픈스페이스 ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲개막식에서 축하공연을 맞이하는 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 공연 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲KDEC 첫날 공연 알림 ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲오픈스페이스로 광주민주화운동 성지 역사 탐방 ⓒ 대안교육연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한울고등학교 오픈스페이스 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년 제주 IDEC 의미 ⓒ 2027년 제주IDEC조직위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년 제주 아이덱을 알리는 이미지 ⓒ 2027년제주아이덱조직위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 2027년 7월 22일부터 27일까지 제주도에서 세계민주교육한마당(IDEC: International Democratic Education Conference)이 열립니다. 교육에 관심있는 누구나 참여할 수 있습니다. 통역 자원봉사부터 많은 일을 함께 도울 수 있는 IDEC@APDEC Jeju Korea 2027조직위원회(02-6358-0081,

idec2027k-jeju@naver.com)로 연락주시면 됩니다. 세계적인 대안교육 축제를 함께 만들어가요.

위기의 시대일수록 교육은 무엇을 해야 하는가.지난 23일부터 25일까지 광주 호남대학교에서 열린 2026 KDEC(한국대안교육한마당)은 이 질문에 대한 한국 대안교육의 응답이었다. 올해 KDEC는 '위기의 시대, 연결의 교육 - AI에서 평화까지, 다시 대안을 묻다'를 주제로 전국의 대안교육 현장이 한자리에 모였다. 행사를 마치고 돌아오는 길, 가장 오래 남은 것은 화려한 강연도, 수많은 프로그램도 아니었다.사람이었다.오랜만에 만난 대안교육 벗들과의 반가운 인사, 서로의 교육을 응원하는 교사들, 학교를 넘어 친구가 된 아이들, 늦은 밤까지 이어진 이야기들... 이번 KDEC는 교육행사를 넘어 만남과 교류, 우정과 환대가 만들어낸 아름다운 교육잔치였다.이번 KDEC의 가장 큰 특징은 'Youth KDEC'라는 이름에 걸맞은 어린이와 청소년의 대규모 참여였다. 전체 참가자 약 600명 가운데 절반이 넘는 인원이 어린이와 청소년이었다. 이들은 단순한 참가자가 아니었다. 공연의 주인공이었고, 오픈스페이스의 제안자였으며, 서로 다른 학교를 오가며 새로운 친구를 만들고 다양한 프로그램을 스스로 만들어 가는 행사 운영의 주체였다. 학교를 넘어 이어진 학생들의 연대와 네트워크는 이번 KDEC를 더욱 특별하게 만들었다. 아이들은 놀이를 통해 연결되었고, 공연을 통해 서로를 응원했으며, 대화를 통해 새로운 공동체를 경험했다. 민주교육은 교실에서 배우는 것이 아니라 함께 살아가며 익히는 것임을 아이들이 몸으로 보여주고 있었다.이번 KDEC는 또 하나의 의미있는 변화를 보여주었다. 대안교육연대 소속 학교뿐 아니라 공립 대안학교, 사립 인가 대안학교, 등록 대안교육기관, 대안교육 단체, 연구기관, 대학 등 전국 약 50여 개의 초·중·고 교육기관과 단체가 함께했다. 철학과 운영 방식은 달라도 '더 좋은 교육을 만들고 싶다'는 마음은 하나였다. 지난 30여 년 동안 각자의 길을 걸어왔던 한국 대안교육이 이제는 서로 배우고 협력하며 하나의 교육 생태계를 만들어가고 있음을 확인하는 자리였다. KDEC는 이제 특정 단체의 행사를 넘어 한국 대안교육 전체를 연결하는 대표적인 교육축제로 자리매김하고 있었다.행사 기간 내내 가장 활기가 넘쳤던 곳은 역시 오픈스페이스(Open Space)였다. 주최 측이 준비한 기조강연과 실천대회, 정책포럼도 의미 있었지만, KDEC를 진정 KDEC답게 만든 것은 참가자들이 직접 제안하고 운영한 오픈스페이스였다. AI 교육, 민주학교 운영, 생태교육, 예술교육, 마을교육공동체, 해외 대안학교를 다룬 책, 국제교류, 놀이와 체험, 워크숍, 공연까지 수많은 프로그램이 자발적으로 펼쳐졌다. 발표자와 청중의 경계는 없었다. 누구나 제안자가 될 수 있었고, 누구나 참여자가 될 수 있었다. 이는 국제민주교육회의(IDEC)가 오랫동안 지켜온 핵심 가치인 자율, 자치, 공동책임, 동등한 의사결정이 한국의 교육 현장에서 그대로 살아 움직이는 모습이었다. 오픈스페이스는 프로그램이 아니라 민주교육 그 자체였다.올해 KDEC의 또 하나의 화두는 AI였다. 'AI에서 평화까지'라는 슬로건처럼 여러 강연과 토론에서는 생성형 AI와 AGI가 교육과 인간의 삶에 미칠 영향, 인간다움의 의미, 교육의 본질에 대한 논의가 이어졌다. AI가 많은 것을 대신하는 시대일수록 무엇이 인간만이 할 수 있는 일인지, 교육은 무엇을 지켜야 하는지에 대한 질문은 더욱 절실해졌다. 자연에서 뛰놀고, 함께 일하며, 갈등을 해결하고, 공동체를 만들어가는 경험은 어떤 기술도 대신할 수 없다. 기술의 발전이 아니라 인간의 성장을 중심에 두는 교육, 그것이 대안교육이 다시 확인한 미래교육의 방향이었다.KDEC 실천대회 강의에서 건신대학원대학교 이병곤 교수는 한국 대안교육을 "경계선 위에서 이루어낸 실천적 성취"라고 표현했다. 제도와 비제도, 주류와 비주류 사이에서 대안교육은 지난 30여 년 동안 새로운 길을 개척해 왔다는 것이다.기조강연을 한 조희연 전 서울시교육감은 미래교육의 핵심은 학교의 형태가 아니라 교육의 철학이며, 다양성과 자율성을 보장하는 교육 생태계를 만드는 일이 앞으로 더욱 중요하다고 강조했다. 특히 공교육과 대안교육이 경쟁 관계가 아니라 서로 배우고 협력하는 관계로 발전해야 한다는 메시지는 많은 공감을 얻었다.강연을 들으며 대안학교가 지난 30년 동안 걸어온 길이 결코 작은 흐름이 아니었다는 생각이 들었다. 오늘날 혁신학교와 학생자치, 마을교육공동체, 생태교육, 프로젝트 학습 등 공교육의 변화 속에는 대안교육이 먼저 실험하고 축적해 온 경험이 적지 않게 녹아 있다. 이제 대안교육은 '또 다른 학교'를 넘어 우리 사회 교육 전체를 비추는 거울이 되어야 한다는 생각이 들었다. 마지막날 열린 정책포럼에서는 대안교육기관법과 헌법 제31조를 중심으로 대안교육의 자율성과 공공성, 법제화 이후의 방향을 놓고 깊이 있는 토론이 이어졌다. 이번 KDEC는 AI 시대를 넘어 한국 교육 속에서 대안교육이 어떤 역할을 해야 하는지 다시 확인하는 자리이기도 했다.이번 행사에서는 2027년 제주에서 열리는 IDEC@APDEC Jeju Korea 2027에 대한 관심도 뜨거웠다. 세계 민주교육운동과 제주대회의 채비를 이야기한 포럼에서 참가자들은 국제 민주교육의 가치와 오픈스페이스 문화에 큰 관심을 보였다. 세계의 교육자들을 어떻게 환대할 것인지, 어린이와 청소년은 어떤 역할을 맡을 것인지, 국제 교육축제를 어떻게 함께 만들어갈 것인지에 대한 다양한 제안도 이어졌다. 무엇보다 의미 있었던 것은 새로운 사람들과의 만남이었다. 이번 KDEC는 2027 제주를 함께 만들어갈 수많은 동료와 네트워크를 확인한 자리이기도 했다.학령인구 감소, 재정난, AI의 급속한 발전, 기후위기와 전쟁... 지금 대안교육 역시 결코 쉽지 않은 시대를 살아가고 있다. 그러나 이번 KDEC는 어려운 시대일수록 더욱 중요한 것은 사람과 사람의 연결이라는 사실을 다시 보여주었다. 교육은 결국 사람이다. 사람이 만나고, 서로를 환대하고, 함께 배우며 희망을 만들어 갈 때 교육은 살아난다.우리는 흔히 무대 위의 강연과 발표를 기억하지만, 좋은 행사는 언제나 보이지 않는 곳에서 완성된다. 대안교육연대 사무국과 광주 지혜학교, 2027 IDEC@APDEC Jeju Korea 조직위원회, 삶을 위한 교사대학, 수많은 자원봉사자와 호남대학교의 든든한 지원, 그리고 누구보다 먼저 와서 마지막까지 자리를 지킨 손길들이 있었기에 모두가 잘 먹고, 잘 자고, 잘 어울리는 KDEC이 가능했다. 무더운 여름, 그이들의 땀과 헌신은 행사장 곳곳에 스며들어 참가자들을 향한 환대가 되었고, 이번 KDEC을 더욱 빛나게 했다. 교육은 결국 사람으로 완성된다는 사실을, 그이들은 말이 아니라 실천으로 보여주었다.위기의 시대에도 교육은 여전히 희망을 만들 수 있다는 사실을 보여준 아름다운 교육잔치 2026 광주 KDEC, 이제 2027년 제주에서 세계의 친구들과 만나 더 큰 연대와 희망으로 이어질 것이다.