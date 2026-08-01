안 만지곤 못 배겨... 어른들이 이 '손맛'에 중독된 이유

사람들은 무엇에 빠지고, 왜 그것에 열광하는 걸까요? 선택에는 늘 이유가 있습니다. SNS에서 화제가 되는 아이템부터 대중의 소비와 행동까지, 눈에 보이는 유행의 장면을 따라가며 그 너머의 이유와 배경을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲MBC 예능 프로그램 나 혼자 산다에서 말랑이를 고르는 레드벨벳 조이. ⓒ MBC 「나 혼자 산다」 방송 화면 캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲ MBC 예능 프로그램 나 혼자 산다에서 레드벨벳 조이가 말랑이를 가지고 노는 장면. ⓒ 유튜브 엠뚜루마뚜루 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲다양한 종류의 말랑이, 왁뿌볼과 키캡 ⓒ 박민희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그와 브런치에도 실립니다.



Penfield, W., & Rasmussen, T. (1950). The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function. New York: Macmillan.



Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

대형마트와 온라인 쇼핑에 밀려 침체를 겪었던 서울 창신동 문구·완구거리가 다시 활기를 되찾았습니다. 주말이면 이곳은 수많은 인파로 북적입니다. 사람들을 끌어들인 주역은 다름 아닌 촉감 완구, '말랑이'입니다. 제품마다 말랑한 정도와 복원되는 속도, 손끝에 닿는 질감이 달라 직접 만져봐야 그 차이를 알 수 있습니다. 화면을 통해서는 알기 어려운 이 '손맛'을 비교해 고르려는 사람들이 몰리면서, 창신동 완구거리는 말랑이 성지로 떠올랐습니다.흥미롭게도 이 장난감을 구매하는 사람들 가운데는 어린이보다 20~30대 성인이 더 많습니다. 최근에는 한 예능 프로그램에서 여자 연예인이 말랑이를 한가득 구매하는 모습이 화제가 되기도 했습니다.인기를 끄는 촉감 완구는 형태도, 재질도 다양합니다. 가장 대중적인 것은 '말랑이'입니다. 실리콘이나 고무처럼 부드럽고 탄성이 있는 재질로 만들어져 손으로 쥐고 누르거나 주무르며 촉감을 즐기는 장난감입니다.말랑이의 진화 버전인 '왁뿌볼'은 다소 이색적입니다. 말랑한 구체 겉면에 얇은 왁스 층을 입힌 구조로, 손가락으로 힘을 주면 왁스 껍질이 '와작' 하고 부서지며 색다른 촉감을 선사합니다.키보드 전체가 아닌, 딱 서너 개의 키만 따로 떼어내어 주머니에 넣고 다닐 수 있게 만든 '키캡'도 인기입니다. 실제 타이핑을 하지 않더라도 키캡을 반복해서 누르며 딸깍거리는 소리와 손끝에 전해지는 타건감을 즐기는 것입니다. 이 밖에도 슬랑이, 스퀴시, 크런치 등 다양한 종류가 있습니다. 촉감과 자극 방식은 조금씩 다르지만 이 장난감들의 공통점은 하나, 바로 '손끝에 닿는 감각'에 집중한다는 점입니다.오늘날 현대인의 일상은 극단적인 시각 과부하 상태에 놓여있다고 봐도 무방합니다. 아침에 눈을 떠 잠들 때까지 스마트폰, 모니터, 태블릿 PC 등을 통해 화면을 바라봅니다. 직장 업무부터 쇼핑, 인간관계, 여가 활동까지 삶의 대부분의 경험이 이제는 디지털 스크린을 통해 이뤄집니다. 이 과정에서 우리의 시각과 청각은 하루 종일 쉴 틈 없이 사용됩니다.반면, 무언가를 직접 만지고 입체적으로 느끼는 촉각은 사용할 기회가 크게 줄었습니다. 그러한 배경을 놓고 볼 때, 말랑이를 쥐어짜고 왁뿌볼을 부수고 키캡을 누르는 행위는 단순한 놀이를 넘어, 평소 충분히 사용하지 못했던 감각을 되찾으려는 자연스러운 욕구의 표현으로 해석할 수도 있습니다.지친 눈과 귀 대신, 손끝의 촉각에 끌리는 이 본능적이고도 단순한 행위는 우리 몸과 마음에 어떤 변화를 일으키는 걸까요?실제로 말랑이를 사용하는 이유를 물으면 많은 사람들이 "스트레스가 풀린다", "마음이 편안해진다"고 답합니다. 그렇다면 이런 감각 놀이는 정말 몸과 마음을 편안하게 만드는 효과가 있을까요? 뇌과학과 심리학 연구를 살펴보면, 이러한 가능성을 뒷받침하는 결과들을 찾아볼 수 있습니다.인간의 신체 부위 중 손가락과 손바닥은 단위 면적당 감각 수용체가 가장 조밀하게 분포된 곳입니다. 실제로 뇌가 인식하는 신체 각 부위 중 손이 차지하는 비중이 압도적으로 큽니다(Penfield & Rasmussen, 1950). 따라서 손을 자극하는 것은 뇌의 넓은 영역을 활성화하는 것과 비슷한 효과를 냅니다. 손끝으로 전달되는 부드러운 감촉이나 가벼운 자극은 뇌에서 감정을 담당하는 영역으로 바로 전달됩니다. 이때, 마음을 안정시키는 신경계가 작동하면서 스트레스 호르몬 수치가 줄어들고, 몸은 자연스럽게 긴장을 풀고 편안한 상태에 들어갑니다.동시에 의식이 손끝의 감각으로 옮겨가는 효과도 있습니다. 사람의 뇌는 한 번에 집중할 수 있는 정보의 양이 제한적입니다. 불안과 걱정이 꼬리를 물 때, 손아귀에 쥐어지는 압력이나 왁스층이 부서지는 느낌, 키캡의 타건감 같은 물리적인 감각 정보에 집중하면 뇌는 일시적으로 생각의 고리를 끊어내게 됩니다. 손끝의 감각을 처리하는 데 집중하면서, 부정적인 생각에 쏟던 관심이 자연스레 분산되는 것입니다(Kahneman, 1973).어떤 촉감은 그 자체로 심리적 위안을 줄 수 있습니다. 포근한 담요를 덮거나 반려동물을 쓰다듬을 때 마음이 편안해지는 것처럼, 자신이 선호하는 특정 촉감 역시 긴장을 덜어 주고 정서적인 안정감을 주는 데 도움이 됩니다.사람들은 완구거리의 가판대 앞에서 단돈 몇 천 원을 지불하고 잠시나마 마음의 평온을 구하는 것인지도 모르겠습니다. 거창한 소비를 하거나 비싼 심리 상담을 받을 여유조차 부족한 요즘, 이 정도면 상당히 가성비 좋은 '마음 방어기제' 라고 할 수 있겠습니다. 한낱 유치한 장난감 같아 보이던 말랑이가 조금은 다르게 보입니다.