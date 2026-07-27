[단독] 대장동 개발업자 정민용 "김용 돈 받는 모습 목격한 바 없다"

큰사진보기 ▲정민용 변호사가 서울중앙지방법원에서 열린 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금·뇌물 수수 관련 공판에 출석하고 있다. 2023-04-04 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장이 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 최고위원 출마를 선언하고 있다. 2026-07-08 ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 24일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '대장동 개발 비리 의혹' 2심 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

대장동 개발업자 정민용 변호사가 자신이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 1억 원을 전달한 날, 김용 전 민주연구원 부원장이 유동규 사무실을 방문한 사실을 인정하면서도 김 전 부원장이 실제 돈 받는 장면은 보지 못했다고 대법원에 밝혔다.그는 또한 김 전 부원장이 사무실을 나갈 당시 양손에는 아무것도 들려 있지 않았고, 유 전 본부장이 김 전 부원장과 스피커폰으로 통화하는 모습이나 그 내용을 직접 보거나 듣지 못했다고 설명했다. 법원이 김 전 부원장의 정치자금 1억 원 수수일로 인정한 2021년 5월 3일에 대해서는 "(그 날짜는 내) 기억과는 무관한 일"이라고 전했다.<오마이뉴스>는 김용 전 민주연구원 부원장 불법 정치자금 수수 사건에서 유동규 전 본부장 진술을 뒷받침하는 입장을 밝힌 정민용 변호사 측이 지난 6월 대법원에 제출한 의견서를 입수했다.의견서 제출의 일차적인 목적은 정 변호사를 유 전 본부장과 김 전 부원장의 정치자금 수수 범행에 가담한 공동정범으로 볼 수 없다는 점을 주장하는 데 있다. 정 변호사 측은 남욱 변호사와 유 전 본부장 사이에서 돈을 전달한 사실은 인정하면서도, 전달자 역할에 그쳤을 뿐 김 전 부원장의 정치자금 수수 여부를 인식하거나 범행을 공모하지 않았다고 주장했다.다만 의견서에는 법원의 유죄 판단 내용과 일부 배치되는 사실관계도 구체적으로 담겼다. 정 변호사 측은 의견서 제출 취지에 대해 "거짓을 진술한 바는 없으나 검찰 수사 과정과 법정에서 미처 밝히지 못한 사정이 있다"며 "그와 같은 사정이 유동규의 진술과 결합해 실체적 진실 발견을 방해하고 다른 대장동 관련 형사재판의 사실인정을 그르치는 것으로 보여 이를 바로잡고자 한다"고 밝혔다.김 전 부원장은 정치자금법 위반과 뇌물 혐의로 1심과 항소심에서 징역 5년을 선고받았다. 법원은 검찰이 기소한 정치자금 8억4700만 원 가운데 6억 원을 김 전 부원장이 수수했다고 판단했다.구체적으로 2021년 5월 3일 김 전 부원장이 퇴근길에 경기 성남시 분당구 유원홀딩스에 들러 1억 원을 수수했고, 같은 해 6월 8일 3억 원, 6월 말부터 7월 초순경 2억 원을 추가로 받았다고 인정했다.유죄 판단의 중심에는 유 전 본부장의 진술이 있었다. 재판부는 유 전 본부장의 진술에 일부 부정확하거나 변경된 부분이 있더라도 자금 요구와 전달 과정 등 핵심 내용은 일관된다고 판단했다. 남 변호사와 정 변호사의 진술도 유 전 본부장 진술의 신빙성을 뒷받침한다고 봤다.하지만 정 변호사 측은 "최초 1억 원을 전달한 시점에 관하여 2021년 5월경은 아니라고 기억하고 있고, 검찰 조사에서도 자신의 기억에 따라 5월경은 아니라고 여러 차례 진술했으나 이 진술이 받아들여지지 않았다"고 밝혔다.정 변호사 측에 따르면, 검찰은 정 변호사와 유 전 본부장이 골프연습장을 함께 다녀온 날 김 전 부원장이 유원홀딩스를 방문해 1억 원을 전달받았다는 전제 아래 여러 차례 질문했다. 정 변호사는 처음에는 골프연습장에 다녀온 날 김 전 부원장이 유원홀딩스에 온 것은 아니라고 진술했지만, 검찰의 거듭된 질문에 결국 "그럴 수도 있다"고 답했다.정 변호사 측은 이 답변이 5월 3일을 자신의 기억에 따라 인정한 진술은 아니라고 주장했다. 최초 1억 원 전달일을 정확히 특정하지 못한 상황에서 검찰이 "골프연습장에 같이 간 날 김용이 유원홀딩스에 왔음을 기억하지 못할 수도 있지 않느냐"는 취지로 묻자 가능성 차원에서 답했다는 것이다.정 변호사 측은 자신이 유 전 본부장에게 1억 원을 전달한 날 김 전 부원장이 사무실을 방문한 사실과, 그날이 2021년 5월 3일이라는 사실은 구별돼야 한다는 입장이다.정 변호사가 기억한다고 밝힌 것은 유 전 본부장에게 최초 1억 원을 전달할 당시 "용이 형이 이따가 올 거야"라는 말을 들었고, 실제로 오랜 시간이 지나지 않아 김 전 부원장이 유원홀딩스를 방문했다는 점이다. 김 전 부원장이 사무실을 나갈 때까지 밖이 밝았다는 점도 증언했다고 밝혔다.정 변호사 측은 "피고인이 유동규에게 1억 원을 전달한 날 김용이 사무실을 방문한 것, 피고인이 이에 대해 증언한 것은 모두 사실이지만 그 날짜가 2021년 5월 3일로 특정된 것은 피고인의 기억과는 무관한 일"이라고 밝혔다.이 주장은 김 전 부원장 사건의 핵심 쟁점이었던 구글 타임라인과도 연결된다.김 전 부원장 측은 구글 타임라인 위치기록을 근거로 2021년 5월 3일 유원홀딩스를 방문하지 않았다고 주장했다. 그러나 항소심 재판부는 구글 타임라인 기록의 정확성과 무결성을 그대로 신뢰하기 어렵다고 판단했다.법원은 구글 타임라인보다 유 전 본부장과 남 변호사, 정 변호사 등 관련자들의 진술을 종합해 5월 3일 방문과 1억 원 수수를 인정했다.정 변호사 측이 상고심 의견서에서 5월 3일은 자신의 기억에 의해 특정된 날짜가 아니라고 밝히면서, 법원이 날짜를 확정하는 과정에서 정 변호사 진술을 어느 범위까지 근거로 삼을 수 있는지가 다시 쟁점으로 떠오르게 됐다.정 변호사 측은 김 전 부원장의 방문 사실과 금품 수수 여부는 구분돼야 한다고 주장했다. 정 변호사는 당시 휴게실에 있어 두 사람의 대화나 금품 전달 장면을 직접 보지 못했다고 밝혔다.정 변호사는 휴게실 블라인드에 절반가량 가려진 유리문 아래쪽을 통해 김 전 부원장이 나가는 모습을 봤으며, 당시 김 전 부원장의 양손에는 아무것도 들려 있지 않았다고 일관되게 증언했다고 밝혔다.이는 유 전 본부장의 법정 증언과 차이가 난다. 유 전 본부장은 김 전 부원장이 돈이 든 침향환 상자를 가슴에 안고 사무실을 나갔다는 취지로 증언했다.정 변호사 측은 김 전 부원장이 침향환 상자나 쇼핑백을 들고 나가는 장면에 대해서는 아는 바도, 진술한 바도 없다고 밝혔다. 법정에서 유 전 본부장이 그렇게 증언하는 것을 들었을 뿐이라는 것이다.정 변호사 측은 김 전 부원장이 사무실에서 나간 뒤 유 전 본부장의 방에 들어갔을 당시 상황도 새롭게 밝혔다.정 변호사는 자신이 1억 원을 전달할 때 사용한 침향환 상자와 쇼핑백을 유 전 본부장의 방에서 보지 못했다고 증언한 바 있다. 다만 의견서에서는 이와 별개로 유 전 본부장의 책상 서랍에서 다른 쇼핑백에 든 현금 다발을 봤지만, 수사와 재판 과정에서는 이를 밝히지 못했다고 적었다.정 변호사 측은 당시 그 현금이 남 변호사에게서 받아 자신이 전달한 돈인지, 유 전 본부장의 개인 돈인지 알 수 없어 진술하지 못했다고 설명했다.정 변호사 측은 그럼에도 자신이 김 전 부원장의 수수 장면을 목격하지 않았고, 김 전 부원장이 나갈 때 아무것도 들고 있지 않은 모습을 봤다고 진술했는데도 마치 자신이 김 전 부원장이 돈이 든 쇼핑백을 들고 나갔다고 진술한 것처럼 해석되고 있다고 주장했다.정 변호사 측은 유 전 본부장이 김 전 부원장과 통화하는 내용을 스피커폰으로 듣거나 통화 장면을 목격한 사실이 없다고 밝혔다. 김 전 부원장의 목소리도 듣지 못했다는 것이다.의견서에 따르면 검찰 조사 당시 유 전 본부장은 정 변호사에게 "내가 스피커폰으로 통화했잖아. 네가 통화를 들었어"라는 취지로 말했다. 정 변호사는 유 전 본부장의 이 같은 말을 자신에게 같은 취지로 진술하도록 압박하는 것으로 느꼈다고 적었다.정 변호사가 직접 기억한다고 밝힌 것은 유 전 본부장으로부터 "용이 형이 이따가 올 거야"라는 말을 들은 것뿐이다. 실제 통화 장면을 봤는지, 김 전 부원장의 목소리를 들었는지는 별개의 문제라는 것이다.정 변호사 측은 유 전 본부장이 법정에서 "2021년 5월 3일 골프연습장에서 사무실로 돌아왔다면 김용에게 돈을 주기 위해 돌아왔을 것"이라거나 "정민용은 유동규가 김용과 스피커폰으로 통화하는 장면을 목격했다"는 취지로 진술한 데 대해 "어떠한 방향성을 가지고 이뤄진 증언으로 보인다"고 주장했다.정 변호사 측은 유 전 본부장이 설명한 5억 원의 조성과 전달 과정에도 의문을 제기했다.정 변호사는 2021년 5월경 유 전 본부장이 "김용이 5억 원을 요구했다"고 말하며 남 변호사에게 급히 돈을 마련해 달라고 요구하는 것을 들었다고 밝혔다.유 전 본부장은 이후에도 남 변호사에게 5억 원이 준비됐는지 여러 차례 확인해 달라고 요구했다. 남 변호사는 한꺼번에 5억 원을 마련하기 어렵다는 취지로 답했지만, 결국 5억 원을 마련해 정 변호사를 통해 유 전 본부장에게 전달했다는 것이다.정 변호사의 기억에 따르면, 남 변호사는 유 전 본부장이 처음 정해 준 날짜까지 돈을 마련하지 못했고, 5억 원은 2021년 6월이 돼서야 전달됐다. 그러나 유 전 본부장은 재판에서 이 가운데 3억 원을 먼저 김 전 부원장에게 전달하고, 남은 돈과 남 변호사가 이후 추가로 건넨 돈을 합쳐 다시 2억 원을 전달했다는 취지로 증언했다.정 변호사 측은 유 전 본부장이 5억 원 전액을 급히 마련하라고 요구해 놓고 일부만 전달한 뒤 남 변호사에게 다시 돈을 요구했다는 설명은 이해하기 어렵다고 주장했다. 다만 5억 원이 조성돼 자신을 통해 유 전 본부장에게 전달된 사실은 부인하지 않았다.한편, 이재명 대통령의 최측근으로 분류되는 김 전 부원장은 더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원에 출마한 상태다. 항소심 징역 5년 유죄 선고 후 1년 5개월이 지났지만 대법원 판결은 아직까지 나오지 않고 있다.