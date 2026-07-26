북에서 온 뮤지컬 배우, 그가 가장 즐겨 부르는 가요

"예술과 문화로 남북이 하나 되는 날이 언젠가 분명 올 것입니다."

큰사진보기 ▲25일 <남북더보기>에서 출연자들이 인사하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 <남북더보기>에 출연한 김성혁 뮤지컬 배우가 즉석에서 노래하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 <남북더보기> 출연한 하은섬 뮤지컬 배우 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 25일 통일부 남북통합문화센터에서 열린 <남북더보기> 프로그램에서 북한 출신 김성혁 뮤지컬 배우가 남북한 문화 교류 가능성에 대해 이같이 말했다. "지금 남북이 대치한 상황에서 만남은 요원해도 예술과 문화로 남북이 통하는 세상이 되도록 노력하겠습니다"라고 다짐했다.4년 전 시작된 <남북더보기>는 남북한 직업 세계를 통해 서로 이해하고 공유하는 토크콘서트로 통일부가 추진하는 사회통합프로그램의 일환이다. 한국행정학회가 주관하는 남북더보기는 이날 20번째 시간을 맞아 남북한 뮤지컬 배우를 초대했다.김성혁 배우와 남한 출신의 하은섬 배우는 2시간이 넘도록 자신이 경험한 뮤지컬 세계를 풀어냈다. 먼저 이들은 자기소개를 노래와 목소리로 대신할 정도로 자신들의 '문화감수성'을 과시했다. 이날 토크콘서트에는 통일부 인사, 남북한 전문가, 탈북민, 지역주민 등 백여 명이 참석했다.김성혁 배우는 어려서부터 목소리 재능을 인정받아 함흥예술대학 성악학과를 졸업하고 민속예술극장을 거쳐 함경남도가무단 가극배우로 활동했다. 그는 자신의 예술재능을 발레를 한 어머니와 연극을 한 아버지에게서 물려받은 것 같다고 소개했다.특히 북에서 5대 혁명가극 중 하나인 피바다가극단 출연배우로 명성을 떨쳤는데 거기서 공작역을 맡아 연기와 노래를 했다. 김성역 배우는 또 김정일 부인인 성혜림과도 6.25 전쟁 유격대 오형제를 공연했는데 당시 그녀의 온화한 연기력이 인상적이었다고 말했다. 이러한 공적으로 그는 노력훈장과 공로메달 등 수많은 표창을 받았다.남북한 모두 54년 활동한 김성혁 배우는 북한에서 김정일 시절이 북한의 예술과 문화가 가장 꽃 피우던 시기로 기억했다. 김정일 또한 음악과 영화 등에 상당한 조예가 있었으며 작품세계에도 직접 뛰어들었다고 증언했다.북한은 6.25 전쟁 이후 남쪽 출신 유명 예술인들을 평양에서 먼 함경남도에 더 많이 보냈다고 증언했다. 북한에서 함경남도가 특별히 문화예술이 발전한 배경이다. 이어 "남한에서 온 성악가들은 대개 일본에서 공부하고 1시간 발성하지 않으면 5시간 퇴보한다고 말할 정도로 연습벌레였다"라고 추억했다.김성혁 배우는 남한에 와서 '봉선화' '화개장터' '모란동백' 등의 우리 가요를 즐겨 부른다고 했다. 그는 "지금도 남한의 노래를 열심히 배우고 있지만 남과 북이 함께 불러도 좋은 노래를 발굴하는 노력도 필요하다 "고 제안했다. 이날 김성혁 배우는 즉석에서 북한 노래를 불러 박수를 받았다.그는 "북한예술인들이 활동할 수 있도록 매년 연극과 음악회를 지원하고 소리를 맘껏 지르고 연습할 수 있는 공간을 남북통합문화센터에 마련해 주어 행복하다 "고 말했다.한편 하은섬 배우는 뮤지컬, 예능 TV 프로그램, 영화, 연극 등 다양한 장르에서 춤과 연기, 노래 등을 하고 지금은 예술분야 지망생과 후배들을 지도하고 있다. 그는 "역시 음식은 남한이 맛있고 춤은 북한이 맛깔스럽다"며 북한의 예술과 가치를 높이 평가했다.그녀는 피아노를 연주하며 자기 인생을 노래하는 멋진 연출을 선보였다. 이어 방청객들에게 노래를 멋지게 하려면 '체스트 보이스'가 중요하다며 테크닉 시범을 보이기도 했다. 체스트 보이스 기법은 목이 아니라 가슴으로 내는 목소리로 호흡과 가슴 근육을 활용하는 것이다.통일 주제를 많이 다루는 극단을 이끌고 있는 하은섬 배우는 북한 출신 배우들과 함께 뮤지컬과 영화로 <언틸더데이> 등을 공연했다. 앞으로도 평화 통일을 갈망하는 작품을 계속 만드는 것이 그의 꿈이다. 그는 "북한 출신 배우들은 작업을 하면서 책임감이 강하고 약속을 잘 지키는 사람들로 그들에게 많은 영감을 얻고 있다"고 말했다.토크쇼가 마무리되고 객석에서 질문이 이어졌다. 현재 남북이 서로 연락이 끊긴 상태에서 문화교류도 막혔는데 이에 대한 대안과 해법이 궁금하다는 의견이 많았다. 하지만 두 예술가의 얼굴에는 남북한 출신들이 이미 함께 평화와 통일을 지향하는 작품을 만들고 있으며 이것들이 장차 문화교류의 씨앗으로 발전할 것이라는 확신으로 가득했다.두 뮤지컬 배우는 토크쇼에 걸맞은 주인공들이다. 남북한 주민들이 예술과 문화로 하나 되는 즐거운 시간을 만들었다. 이들은 질문에 답변 대신 춤과 노래, 연주를 유감없이 보여주었다. 토크쇼는 예정된 시간을 훨씬 넘겼지만 방청객들은 자리를 지켰다. 이날 진행을 맡은 한국행정학회 심영미 교수는 배우들의 넘치는 끼와 재능에 시간에 쫓겼지만 어느 때보다 문화감수성이 빛났다고 자평했다.