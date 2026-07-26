[사진] '정전협정 73년, 평택 미군기지 철수 평화행동' 열려

큰사진보기 ▲평화어머니회 상임대표가 발언을 하고 있다. ⓒ 평화어머니회 관련사진보기

"미국은 가라!"

AD

큰사진보기 ▲집회 참가자들이 만장을 들고 풍무를 치며 미군철수를 외치고 있다. ⓒ 평화어머니 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화어머니가 핑크천을 치고 있다. ⓒ 평화어머니 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화어머니회 회원들이 피켓을 들고 있다. ⓒ 평화어머니 관련사진보기

가짜유엔사해체국제캠페인, 강남서초촛불행동, 강동촛불행동, 강북촛불행동, 경기촛불행동, 고양파주촛불행동, 광명촛불행동, 국민주권당, 국민주권예술인연합, 남양주촛불행동, 노원중랑촛불행동, 대전촛불행동, 도봉촛불행동, 도쿄민주실천연대, 동작관악촛불행동, 동학실천시민행동, 마포은평서대문촛불행동, 미국내정간섭반대대학생운동본부, 부천촛불행동, 사)평화어머니회, 서울촛불행동, 수원오산화성촛불행동, 안산촛불행동, 안성평택촛불행동, 연천동두천촛불행동, 영등포양천강서촛불행동, 용인촛불행동, 이천촛불행동, 인천촛불행동, 자민통위, 자주민주평화통일민족위원회, 조선일보폐간시민실천단, 종로성북동대문촛불행동, 주권모독 전쟁화근 주한미군기지 철수 긴급행동, 중구용산촛불행동, 천안아산촛불행동, 청년촛불행동, 촛불풍물단, 통일중매꾼, (평택)미군기지감시단, 평화이음, 프랑스민족의집, 한국대학생진보연합, 한국중립화추진시민연대, 화성오산촛불행동, LA 범민주연합

'정전협정 73년, 평택 미군기지 철수 평화행동'이 25일 오후 1시 캠프 험프리스 동창리 윤 게이트 앞에서 열렸다. 이날 집회는 46개 정당·단체의 공동 주최로 100여 명이 모였다.정전협정 7.27 평화행동은 4년 전 평화어머니가 평화를 상징하는 핑크천(핑순이)으로 5개 게이트 앞과 유엔사 앞에 치고, 100여 개의 만장을 들고 풍물을 치고 행진을 하며 기지 폐쇄와 평화 협정, 자주 주권을 외치며 시작됐다.발언에 나선 고은광순 평화어머니회 상임대표는 "미국이 평화를 만들겠다고 이땅에 들어왔지만 미국은 평화 만들기에 실패했다. 전쟁을 부추기는 건 미국"이라고 주장했다.박준의 주권당 상임위원장은 마무리 발언으로 "호남 반도체 사업을 추진하는 이 기회에 광주에서부터 미군기지를 완전히 철거해 버려야 한다. 그리고 그 기세를 몰아 전쟁 화근덩어리 오산, 평택 등 전국의 미군기지들도 다 몰아내자"라고 말했다.평화행동 공동 주최 단체들은 아래와 같다.