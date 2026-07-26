김용 민주당 최고위원 후보"검찰개혁·행정수도 완성 추진"

큰사진보기 ▲25일 세종시에서 열린 더불어민주당 당원 강연회에서 김용 최고위원 후보가 당원들을 대상으로 검찰개혁과 행정수도 완성 비전을 주제로 강연하고 있다. 이날 행사에는 조상호 세종시장을 비롯한 지역 주요 인사와 당원 150여 명이 참석했다. ⓒ 김용 후보 관련사진보기

큰사진보기 ▲25일 세종시에서 열린 더불어민주당 당원 강연회에서 김용 최고위원 후보가 당원들을 대상으로 검찰개혁과 행정수도 완성 비전을 주제로 강연하고 있다. 이날 행사에는 조상호 세종시장을 비롯한 지역 주요 인사와 당원 150여 명이 참석했다. ⓒ 김용 후보 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 김용 최고위원 후보가 오는 8·17 전당대회를 앞두고 세종시를 찾아 충청권 표심 잡기에 나섰다.김 후보는 지난 25일 세종시에서 당원 대상 특별 강연회를 열고 최고위원 출마에 임하는 정치적 포부와 정책 비전을 제시했다.이재명 대통령의 핵심 측근이자 '친명계' 원외 인사로 분류되는 김 후보는 이날 강연에서 '이재명의 대변인에서 평당원의 대변인으로'라는 슬로건을 앞세웠다. 기존의 '측근' 이미지를 넘어 당원의 목소리를 지도부에 직접 반영하는 당원 주권 중심의 정당 개혁에 앞장서겠다는 취지다.정치권에서는 김 후보의 이번 세종 방문을 두고, 전당대회 국면에서 당원권 강화 기치를 내거는 동시에 세종시를 행정수도로 완성하겠다는 개혁 과제를 재확인하며 충청권 당심 결집을 도모한 행보로 보고 있다.김 후보는 이번 특별 강연회에서 검찰개혁의 필요성을 강하게 역설했다. 김 후보는 "공정하고 정의로운 사법 시스템 구축이야말로 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 과제"라며 검찰개혁 완수 의지를 피력했다.이어 세종시의 숙원 사업인 '세종시 행정수도 특별법' 통과의 중요성을 강조했다. 김 후보는 국가 균형발전과 지방분권 실현을 위해 해당 법안 통과에 적극 나서겠다고 밝혔다.이날 행사에는 민주당 세종시당 당원 100여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 현장에는 박형주, 엄영옥, 이광종, 이기헌, 장완순, 홍성욱 고문단을 비롯해 조상호 세종시장, 세종시의원인 강혜정, 김명숙, 김재형, 노종용, 박범종, 윤성규, 유인호, 이재준, 정연희 의원 등 지역 주요 인사들이 다수 집결했다.이날 행사를 진행한 노종용 세종시의원은 "김용 후보의 진정성과 개혁 의지를 다시금 느낄 수 있었던 자리였다"며, "민주당과 세종시의 미래를 함께 고민하는 매우 의미 있는 시간이었다"고 평가했다.세종시 강연회를 성공적으로 마친 김 후보는 평당원과의 접점을 넓히며 전당대회 레이스를 본격화할 예정이다.