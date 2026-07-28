"완전 짜릿하지 않나요?"... '록'으로 뭉친 모녀

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"친구들이 우리 엄마를 너무 좋아해서 질투가 났어요."

"그래서 정말 친한 친구가 아니면 엄마가 가수라는 이야기를 잘 하지 않았어요."

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"언젠가 딸이 음악을 한다면 꼭 한 무대에서 함께 노래해 보고 싶었어요."

"부모와 자녀가 친구처럼 함께 공연을 즐기고, 서로의 고민을 나눌 수 있는 시간이 되었으면 했습니다."

큰사진보기 ▲모녀가음악동료로 함께 무대에 선다 ⓒ 본인제공 관련사진보기

"첫 공연을 본 순간부터였어요. 공연장을 울리는 목소리와 무대를 장악하는 퍼포먼스를 보면서 '엄마는 정말 멋진 뮤지션'이라고 생각했죠."

"떨지도 않고 직접 작사·작곡한 노래를 들려주는 모습을 보면서 '아, 이 아이에게도 뮤지션의 피가 흐르는구나'라고 느꼈어요."

"'드디어 때가 왔구나' 싶었어요. 대신 정말 각오해야 하는 길이라는 이야기는 꼭 해줬죠."

"엄마는 엄마이기도 하지만 가장 친한 친구 같아요. 하루에 있었던 일을 다 이야기해요."

"대신 제가 제일 많이 듣는 말은 '이것 좀 치워라'예요."

"힘들면 회사 그만두고 음악에만 집중해도 된다."

"20대 때 엄마는 잠도 안 자고 일하고, 연습하고, 합주 했다고 들었어요. 그 모습을 떠올리면 제가 힘들다고 말할 수가 없어요."

"엄마가 세상에서 노래 제일 잘 해."

큰사진보기 ▲엄마와딸 ⓒ 본인제공 관련사진보기

"완전 짜릿하지 않은가요?"

"친구이자 동료가 생긴 기분이에요. 음악할 때는 오히려 제가 이랑에게 배우는 것도 많습니다."

"부모님과 함께 공연도 보고 여행도 다니면서 추억을 많이 만드세요. 음악과 예술은 세대를 이어주는 힘이 있다고 믿습니다."

"이랑아, 일도 하고 음악도 하는 게 얼마나 힘든지 엄마는 잘 알아. 더 많은 도움을 주지 못해 미안하고, 정말 고맙고 사랑한다."

"엄마한테는 조금 더 어리광 부려도 돼."

"엄마는 한 번도 빠짐없이 제 우상이었습니다. 앞으로도 열심히 따라가겠습니다."

이랑은 웃으며 어린 시절을 떠올렸다. 초등학생 때 친구들이 집에 놀러 오면 자신보다 엄마 이야기를 더 많이 했다. 엄마는 록밴드 더더(THETHE)의 보컬 이현영이었다.딸에게 엄마는 자랑스러운 록스타였고, 한편으로는 친구들과 나누고 싶지 않은 '나만의 엄마'이기도 했다. 지난 25일 서울 홍대에서 만난 더더의 보컬 이현영과 밴드 이랑의 보컬 이랑은 인터뷰 내내 '엄마와 딸'이자 '동료 뮤지션'이라는 두 관계를 자연스럽게 오갔다.공연 이야기를 나누다가도 서로의 어린 시절을 떠올리며 미소를 지었고, 음악을 이야기하다 보면 어느새 가족 이야기가 이어졌다. 두 사람의 대화에서는 음악보다 먼저 서로를 향한 신뢰와 애정이 느껴졌다. 그런 분위기 속에서 이현영은 오래전부터 품어온 꿈을 들려줬다.그 꿈은 오는 8월 23일 홍대에서 열리는 공연 'ROCK WITH MOM(록 위드 맘)'에서 현실이 된다. 하지만 두 사람이 말하는 이번 공연은 단순히 모녀가 함께 노래하는 무대가 아니다.이랑에게 엄마는 언제부터 뮤지션이었을까.이현영이 딸을 뮤지션으로 인정한 순간도 분명했다. 예술고등학교에 진학한 뒤 첫 녹음에서였다고 한다.그래서인지 이현영은 딸이 음악을 하겠다고 했을 때 놀라지 않았다고 했다.뮤지션 가족이라고 해서 집안 풍경이 특별한 것은 아니다. 다만 한 가지 원칙은 있다. 가족이 함께 저녁을 먹는 것. 이현영은 "우리 집은 저녁 식사를 함께하며 늘 '오늘 어땠어?'라는 말로 대화를 시작한다"라고 말했다. 공연 이야기, 학교 이야기, 음악 이야기... 하루 동안 있었던 일을 모두 털어놓고 마지막에는 서로에게 "사랑해"라는 말을 건넨다.이랑도 웃으며 맞장구쳤다.그러면서 웃으며 덧붙였다.현재 이랑은 직장 생활과 음악을 병행하고 있다. 체력도, 시간도 늘 부족하다. 연습이 뜻대로 되지 않을 때마다 엄마는 같은 말을 건넨다.하지만 정작 이랑을 다시 일으켜 세우는 것은 엄마의 젊은 시절이다.이현영 역시 가장 힘들었던 시절이 더더의 보컬이 된 직후였다고 한다.기존 더더의 음악색과 자신의 보컬 스타일 사이에서 2년 가까이 방황했고, 발성까지 새롭게 바꾸며 자신만의 목소리를 만들어야 했다. 그 시간을 버틸 수 있었던 힘 가운데 하나는 어린 딸의 한마디였다.이랑은 "엄마가 록스타라는 사실이 너무 좋았다"라며 웃었다.이현영에게 딸은 이제 단순한 자녀가 아니다.이번 공연을 통해 두 사람이 전하고 싶은 메시지는 분명하다. 이현영은 "부모가 아니라 친구가 되어 이야기를 많이 나누셨으면 좋겠다"고 말했다. 이랑 역시 같은 마음이었다.인터뷰 마지막 질문으로 서로에게 하지 못했던 말을 해 달라고 했다. 이현영은 잠시 생각에 잠긴 뒤 말했다.그리고 웃으며 한마디를 덧붙였다.이랑의 답은 짧았지만 깊었다.두 사람은 10년 뒤에도 같은 무대에 서고 싶다고 말했다. 이현영은 "사랑과 위로를 전하는 뮤지션으로 기억되고 싶다"라고 했고, 이랑은 "음악계에 한 획을 그은 가족이 되고 싶다"라고 했다.'ROCK WITH MOM'은 하루짜리 공연이다. 하지만 이들의 이야기는 공연보다 오래 남을 것이다. 매일 저녁 식탁에서 "오늘 어땠어?"라고 묻고, 마지막에 "사랑해"라고 답하는 가족. 무대 위에서는 록스타와 뮤지션이지만, 무대 아래에서는 서로의 하루를 가장 먼저 들어주는 엄마와 딸이었다.