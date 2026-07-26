"복숭아 사러 왔다가 하루를 즐겼다"…조치원복숭아축제 역대 최대 흥행

큰사진보기 ▲제24회 세종 조치원복숭아축제가 단순한 농산물 판매행사를 넘어 ‘하루 종일 머무는 체류형 축제’로 진화하며 역대 최대 흥행을 이어가고 있다. 25일 물놀이장 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제 둘째 날 하루에만 복숭아 1만 500상자가 팔려나갔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲25일 세종시 도도리파크 기림목장 키즈카페를 찾은 방문객들이 휴식을 취하고 있다. 무더위를 피해 들어선 가족 단위 관광객들로 빈자리를 찾기 어려울 만큼 북새통을 이뤘다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲연서면에서 진행된 복숭아 수확체험 모습. 이날 가족 단위 참가자들은 복숭아가 재배되는 현장을 직접 둘러보고 수확 과정을 체험하며 조치원복숭아의 매력을 느꼈다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 가수 영탁과 코미디언 이경규, 셰프 황지오 등 방송인들이 축제 현장을 방문해 분위기가 한층 달아올랐다. 출처 : 뉴스피치(Newspeach)(http://www.newspeach.com) ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲SBS 신규 예능 프로그램 ‘우리 동네 전성시대’ 촬영 현장에 축제 방문객들의 관심이 쏠렸다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲강준현 국회의원이 축제 현장을 찾아 시민 봉사자들에게 특유의 친화력으로 다가가 직접 미니 선풍기 바람을 불어주며 노고를 위로해주고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 축제 이벤트 현장에서 즉석 인사를 전하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘황금복숭아 보물찾기’ 이벤트 모습. 잔디밭 곳곳에 교묘하게 숨겨놓은 20개의 황금복숭아 스티커를 찾기 위해 아이와 어른 할 것 없이 잔디밭을 샅샅이 뒤지는 풍경이 연출됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 청년센터(발그레도원)는 복숭아를 활용한 디저트와 체험 콘텐츠를 선보이며 젊은 방문객들의 관심을 끌었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 ‘드레스코드 이벤트’ 부스가 단연 인기 코너로 꼽혔다. 사회자가 복숭아 무게 맞추기 챌린지를 설명하고 있다. 출처 : 뉴스피치(Newspeach)(http://www.newspeach.com) ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 먹거리 공간 역시 하루 종일 붐볐다. 이날 축제 방문객들의 입맛을 사로잡은 세종시 여성단체협의회 회원들 기념 출처 : 뉴스피치(Newspeach)(http://www.newspeach.com) ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲축제의 대표 프로그램인 118m 가래떡 퍼포먼스는 25일에도 참여자들의 열띤 호응 속에 펼쳐졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 밤이 되자 축제장의 열기는 '피치비어나잇'으로 최고조에 달했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 피치비어나잇은 어린이 치어리딩 팀의 발랄하고 에너지 넘치는 공연이 첫 무대를 화려하게 수놓았다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲무대에 트로트 가수 손헌수가 오르자 관람객들의 열렬한 호응을 보내고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제24회 세종 조치원복숭아축제가 단순한 농산물 판매행사를 넘어 '하루 종일 머무는 체류형 축제'로 진화하며 역대 최대 흥행을 이어가고 있다.축제 둘째 날인 25일 주말을 맞아 가족 단위 방문객이 대거 몰리면서 세종시민운동장과 도도리파크 일원은 하루 종일 인파로 북적였다. 첫날 큰 호응을 얻었던 물놀이장과 118m 가래떡 퍼포먼스, 피치비어나잇, 37개 체험부스가 계속된 데 이어 이날은 헬기 탑승체험, 복숭아 수확체험, 황금복숭아 보물찾기 등 새로운 프로그램까지 더해지며 축제 열기를 한층 끌어올렸다.세종시에 따르면 이날 오후 8시 기준 2일차 방문객은 5만 2240명으로 집계됐다. 첫날(2만 5886명)을 합쳐 이틀간 누적 방문객은 총 7만 8126명에 달하며 역대급 흥행 기록을 써 내려가고 있다.폭염 속에서도 시민과 관광객들의 발길은 끊이지 않았다. 어린이 물놀이장은 물론 복숭아 판매장과 먹거리 장터, 디저트존, 체험 부스마다 가족 단위 방문객들로 긴 줄이 이어졌다. 방문객들은 공연과 체험을 즐기며 축제장에서 하루를 보냈고, 더위를 피해 찾은 도도리파크 기림목장 키즈카페와 그늘막, 냉방쉼터도 빈자리를 찾기 어려울 정도로 붐볐다. 올해 조치원복숭아축제가 당초 목표로 내세운 '복숭아를 사러 왔다가 하루를 즐기고 가는 체류형 축제'로 자리 잡았음을 보여주는 장면이었다.이 같은 흥행은 폭발적인 복숭아 판매 성과로도 이어졌다. 축제 둘째 날 하루에만 1만 500상자가 팔려나갔다. 이틀간 준비된 전체 물량 1만 8000상자 가운데 1만 4200상자가 판매되어 잔여 물량이 3800상자에 불과할 정도로 폭발적인 반응을 얻었다.김회산 세종시 도농상생국장은 "예상을 뛰어넘는 호응 속에 준비한 물량이 빠르게 소진되고 있어 농가들과 협의해 마지막 날 공급할 추가 물량을 긴급 확보하고 있다"며 "현재 분위기라면 올해 조치원복숭아축제가 역대 가장 많은 방문객이 찾은 축제로 기록될 것으로 기대한다"고 말했다.헬기 타고 복숭아 따고... 체류형 콘텐츠에 가족 발길 이어져특히 올해는 축제의 무대를 시민운동장과 도도리파크에만 한정하지 않았다. 연서면 항공대대에서 출발하는 헬기 탑승체험과 연서·전동면 복숭아 농가 수확체험을 새롭게 운영하며 방문객들의 체험 동선을 지역 곳곳으로 넓혔다. 단순히 행사장을 찾는 데 그치지 않고 지역의 자원과 공간을 직접 경험하며 머무는 체류형 축제로 한 단계 진화했다는 평가다.연서면 항공대대에서 진행된 헬기 탑승체험은 사전 신청 단계부터 높은 관심을 모았다. 참가자들은 실제 헬기에 탑승해 연서면 항공대대를 출발, 고복저수지와 시민운동장 축제장 일원, 오송역 등을 잇는 코스를 비행하며 세종의 도시와 농촌 풍경을 한눈에 담았다. 특히 헬기가 축제장 인근 상공을 오가면서 행사장을 찾은 방문객들도 비행 모습을 함께 즐기는 등 색다른 볼거리를 제공했다. 참가자에게는 특별한 체험을, 현장 방문객에게는 축제의 또 다른 즐길 거리를 선사하며 올해 새롭게 선보인 대표 프로그램으로 눈도장을 찍었다.복숭아 수확체험은 연서면과 전동면 농가 3곳에서 진행됐다. 지난 7일부터 선착순으로 모집한 100팀은 접수 시작과 함께 마감될 정도로 높은 관심을 모았다. 참가자들은 농가 안내에 따라 직접 복숭아를 수확하고 갓 딴 복숭아를 맛보며 산지에서만 경험할 수 있는 특별한 시간을 보냈다. 가족 단위 참가자들은 복숭아가 재배되는 현장을 직접 둘러보고 수확 과정을 체험하며 조치원복숭아의 매력을 느꼈다.조상호 세종시장도 이날 복숭아 수확체험 현장을 찾아 참가 가족들과 함께 복숭아를 수확하며 체험의 즐거움을 나눴다. 이어 농가 관계자들과 대화를 나누며 현장의 애로사항과 의견을 청취했다.사전에 공개돼 기대를 모았던 연예인 현장 홍보 행사도 축제장과 원도심에 활력을 더했다. 가수 영탁과 코미디언 이경규, 셰프 황지오 등 방송인들의 방문 소식이 알려지면서 이들을 보기 위해 축제장을 찾은 전국 관광객들의 발길로 현장 분위기가 한층 달아올랐다.SBS 신규 예능 프로그램 '우리 동네 전성시대'가 세종시와 세종창조경제혁신센터가 조치원역 1층 유휴공간을 리모델링해 조성한 한글 문화·관광 공간 '조치원ㄱ'의 사전 개소에 맞춰 세종 조치원 편 촬영을 진행했다. 영탁과 이경규, 황지오 등 유명 방송인들은 축제장과 '조치원ㄱ'을 오가며 매장 내 판매 상품과 지역 특산품을 직접 소개하고, 방문객들과 유쾌하게 소통하며 현장의 눈길을 사로잡았다. 이들의 방문은 향후 방송을 통해 '조치원ㄱ'과 조치원복숭아축제를 다시 한번 전국에 알리는 계기가 될 것으로 기대를 모은다.축제 현장에는 어제에 이어 지역 정치권 인사들의 격려 방문도 이어졌다. 이날 현장을 찾은 조상호 세종시장과 강준현 국회의원(세종을)을 비롯해 강혜정, 김동빈, 김재형, 김학서, 김현미, 박란희, 박범종, 윤성규, 정연희 세종시의원 등은 일일이 부스를 찾아다니며 폭염 속에서 고생하는 관계자들을 격려하고 시민들과 소통을 이어갔다.특히 강 의원은 구슬땀을 흘리며 축제를 지키고 있는 지역 주민 봉사자들에게 특유의 친화력으로 다가가 직접 미니 선풍기 바람을 불어주며 노고를 위로했고, 폭염에 지친 현장 분위기를 한층 밝게 북돋웠다.조상호 세종시장도 현장을 살피며 시민들에게 일일이 인사하며 이동하다 가족 단위 방문객들이 신나게 즐기던 '복숭아 팡팡! 물총 대첩' 이벤트 현장과 마주하자 즉석에서 마이크를 잡고 "고생을 많이 해서 준비를 한 만큼 지금처럼만 안전하게 3일간의 축제를 잘 마치면 좋겠다"며, "즐겁게 노시고 바로 위 판매장에 들러 맛 좋고 영양 좋은 조치원 복숭아를 꼭 만나보시라"고 적극적인 홍보에 나서기도 했다.축제장은 남녀노소가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램과 각종 체험, 먹거리로 하루 종일 활기를 이어갔다. 축제 이틀째 새롭게 선보인 '황금복숭아 보물찾기'는 이날 도도리파크 잔디광장을 가장 뜨겁게 달군 인기 프로그램이었다.진행요원들이 잔디밭 곳곳에 교묘하게 숨겨놓은 20개의 황금복숭아 스티커를 찾기 위해 아이와 어른 할 것 없이 잔디밭을 샅샅이 뒤지는 풍경이 연출됐다. 눈에 잘 띄지 않도록 숨겨진 스티커 탓에 참가자들은 한참 동안 잔디밭을 살피느라 애를 먹기도 했다. 열띤 탐색 끝에 황금복숭아 스티커를 찾아낸 참가자들은 이를 조치원 복숭아 경품으로 교환하며 환한 웃음을 지었고, 잔디광장은 보물을 찾는 즐거움과 결실의 기쁨이 어우러진 열기로 가득 찼다.보조경기장 일원에 마련된 37개 체험 부스와 청년센터(발그레도원) 공간에도 어린이부터 가족 단위 방문객들의 발길이 하루 종일 이어졌다. 방문객들은 복숭아 풍선 놀이터, 복숭아 레터링 풍선 만들기, 복숭아 모양 도자기 물레체험, 나만의 복숭아 굿즈 제작, 비누·캔들·키링 만들기 등 복숭아를 주제로 한 다채로운 체험에 참여하며 축제만의 특별한 추억을 쌓았다.특히 청년센터(발그레도원)는 복숭아를 활용한 디저트와 체험 콘텐츠를 선보이며 젊은 방문객들의 관심을 끌었다. 복숭아 젤라또, 복숭아 화채·빙수, 복숭아 팝, 솜사탕, 유리공예 체험 등 청년 창업과 지역 콘텐츠가 어우러진 공간으로 운영돼 축제에 새로운 활력을 더했다.이와 함께 분홍색 의상이나 소품을 착용한 방문객을 대상으로 한 '드레스코드 이벤트' 부스도 단연 인기 코너로 꼽혔다. 복숭아 무게 맞추기 챌린지, '명품 복숭아를 구해라', 복숭아 선글라스 인생네컷 등 이색 참여형 프로그램을 통해 축제 굿즈와 복숭아 할인권이 증정되자, 부스 앞에는 이벤트에 참여하려는 방문객들의 긴 줄이 늘어서며 큰 호응을 얻었다.먹거리 공간 역시 하루 종일 붐볐다. 세종시 새마을회와 세종시 여성단체협의회 등이 운영한 먹거리장터에는 복숭아 비빔국수, 도토리묵밥, 김치전, 떡볶이, 햄버거 등 다양한 음식이 마련됐고, 시원한 생맥주와 함께 즐기는 맥주존도 방문객들의 발길을 붙잡았다. 특히 여름철 별미와 지역 먹거리를 맛보려는 방문객들로 식사 시간뿐 아니라 오후 내내 대기 줄이 이어지는 등 높은 인기를 보였다.축제 둘째 날의 백미는 단연 118m 가래떡 퍼포먼스와 야간 대형공연을 선보인 피치비어나잇이었다.축제의 대표 프로그램인 118m 가래떡 퍼포먼스는 이틀 연속 시민과 관광객이 함께하며 조치원 복숭아 118년의 역사와 화합의 의미를 되새겼다. 특히 이날 행사는 전날의 입소문 덕분인지 첫날보다 한층 많은 인파가 몰려들어 시작 전부터 뜨거운 열기 속에 진행됐다.현장을 찾은 참가자들은 30년, 60년, 90년, 118년을 상징하는 구간별 피켓을 들고 118m 길이의 가래떡이 끊어지지 않도록 손을 맞추는 등 적극적인 모습으로 퍼포먼스를 완성했다. 이는 조치원 복숭아의 오랜 역사와 전통이 앞으로도 이어지길 바라는 염원을 담은 상징 행사로 펼쳐졌다.경기도 용인에서 축제를 찾은 박해리 씨는 "작년에는 구경만 했는데 올해는 직접 참여해 더욱 뜻깊었다"며 "가래떡을 함께 옮기며 축제의 즐거움과 현장의 활기를 온몸으로 느낄 수 있었다"고 소감을 전했다.밤이 되자 축제장의 열기는 '피치비어나잇'으로 최고조에 달했다. 어린이 치어리딩 팀의 발랄하고 에너지 넘치는 공연이 첫 무대를 화려하게 수놓자 현장의 분위기가 단숨에 달아올랐다.이어 무대에 오른 트로트 가수 손헌수가 신나는 무대로 무더위를 날려버리며 관람객들의 열렬한 호응을 이끌어냈다. 분위기를 이어받은 DJ 공연과 댄스팀의 화려한 무대로 현장은 뜨겁게 불타올랐고, 마지막으로 펼쳐진 DJ 박명수의 스페셜 EDM 공연에 관중 전체가 환호하며 둘째 날 밤을 화려하게 장식했다.행사가 끝난 뒤에도 현장 안전 요원들의 신속한 동선 안내와 셔틀버스 연계 운행으로 수많은 인파가 질서정연하게 퇴장하며 안전하게 귀갓길에 올랐다.한편, 사흘째이자 마지막 날인 26일에도 농가와의 발 빠른 협의로 긴급 추가 확보한 복숭아 판매장이 열리며 끊임없는 방문객들의 발길을 모을 전망이다. 이와 함께 연서면 항공대대 헬기 탑승 체험, 복숭아 수확 체험, 읍면동 주민자치 프로그램 및 지역 예술인 공연, 어린이 물놀이장 등 온 가족이 즐길 수 있는 막바지 프로그램들이 차질 없이 운영될 예정이다.역대 최대 흥행을 기록하며 '체류형 지역축제'의 성공적인 모델을 제시한 제24회 조치원복숭아축제는 마지막 날까지 달콤하고 시원한 즐거움을 선사하며 대단원의 막을 내린다.