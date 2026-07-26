우울증 약보다 필요한 건 이것이었다

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큰사진보기 ▲뉴질랜드 마오리 예술가 '카후'와 전통악기 '타옹가 푸오로' ⓒ 카후 관련사진보기

큰사진보기 ▲'타옹가 푸오로' 어린이 워크숍 ⓒ 정언진 관련사진보기

▲타옹가 푸오로 워크숍 이정현 관련영상보기

큰사진보기 ▲'하카'를 선보이는 카후 ⓒ 이정현 관련사진보기

▲타옹가 푸오로 워크숍 이정현, 써니킴 관련영상보기

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우울한 사람에게 항우울제를 처방하는 데 3분 정도가 걸리지만, 우울증은 단순히 뇌 문제는 아니다. 과거 부족 사회에서는 누군가 우울하고 아플 때면 마을 사람들이 모닥불 주위에 둘러 모여 북을 치고 춤을 추고 노래를 하는 치유 의례를 하였다. 리코타 부족들은 누군가 병이 나면 "당신의 병은 우리 공동체의 불균형을 보여줍니다. 당신의 치유가 우리의 치유예요. 그러니 함께 치유해요"라고 말했다.

본격 휴가철이 다가온다. 멀리 떠나기엔 체력도 시간도 없어 아쉬웠던 찰나, 뉴질랜드 마오리예술가의 방한 소식을 들었다. 그녀의 이름은 테 카후레레모아(Te Kahureremoa : 이후 '카후'). 마오리 부족의 여러 설화와 음악, 예술 등을 전승하여 세상에 알리던 중 멜버른대학 즉흥음악과 교수인 써니킴(김윤선)과의 인연으로 방한하게 되었다고 했다.가까운 곳에서 새로운 문화를 만날 수 있는 좋은 기회라 함께 두 번의 워크숍을 기획하고 진행하게 되었다. 첫 번째 워크숍은 어린이와 가족을 위한 워크숍이었다. 지난 18일에는 10가족, 20여명의 참가자들이 함께 했다.'타옹가 푸오로'는 마오리 음악에 쓰이는 여러 악기들을 뜻하는 것이었다. 끈을 돌리면서 내는 소리, 몸을 치면서 소리 내는 악기, 고래 이빨로 만든 악기, 새소리가 나는 악기 등 처음 보는 신기한 악기 연주에 아이들의 눈은 점점 커져 갔다. 아이들이 가장 신기해했던 악기는 코로 연주하는 작은 조롱박 모양의 악기였다. 푸테후에라는 이 악기 안에는 폭풍을 삼켜 아름다운 음악으로 바꾸는 여신이 살고 있다는 전설도 들려주었다. 흥미로운 설화를 듣는 동안 아이들은 귀를 쫑긋거리며 몸을 앞으로 기울였다.마지막에는 마오리 전통 악기도 하나 만들어보았다. 유선형의 종이나 나무에 두 개의 구멍을 뚫어 실을 꿰어 소리내는 악기였다. 명상을 하며 마음을 모으거나, 여자가 임신을 했을 때 연주하는 악기라고 했다. 만들고 보니, 내가 어릴 적 단추 등에 실을 꿰어 놀던 장난감과 비슷해서 신기했다. 어떤 문화든 그 뿌리를 거슬러 올라가다 보면 닮은 점들이 있는데, 그것이 옛적에 교류를 했던 흔적인 것인지, 인류 문명의 발달 모습이 비슷한 건지 등 재미있는 상상들을 하게 되었다.하카는 눈을 크게 뜨고, 인상을 쓰며 큰 소리와 동작을 하는 의식이다. 마치 우리나라 사찰 앞에 있는 4대 천왕같은 얼굴에 단전에서부터 온 공간에 울려퍼지는 큰 소리에서 범접할 수 없는 힘이 느껴졌다. 카후는 참가자들에게 두 눈도 크게 떠보고, 인상을 써보며 못생긴 얼굴을 만들어 보라고 했다. 마오리 부족들은 그렇게 힘 있는 모습을 아름답다고 생각한다며, 못생김도 아름다움이 될 수 있다고 얘기했다. 그 이야기를 듣고 나는 우리가 낯선 나라를 여행을 하거나 다른 나라의 역사와 문화 등을 배우는 이유에 대해 떠올리게 됐다. 내가 속해있던 세상과 사회에 갇혀있던 시선과 사고에서 벗어나는 것에서 오는 자유. 오랜만에 느끼는 해방감에 가슴이 쫙 펴지는 것만 같았다.22일 저녁에 열린 어른들을 위한 워크숍에는 30명이 넘는 사람들이 모였다. 그 날엔 써니킴님은 통역과 함께 카후와 즉흥 음악을 선보였다. 써니킴님이 루프스테이션을 사용해 소리를 내면, 카후가 그에 어울리는 악기를 연주하는 방식이었는데, 매우 깊고도 아름다운 소리가 났다. 그 후 함께 하카를 해보았는데, 사람들 반응이 뜨거웠다. 카후는 참가자들이 보여주는 열정에 온몸에 전율이 일어났다고 했다.그만큼 하카에 대한 참가자들의 열망이 커서, 카후가 직접 나무로 깎아온 악기를 사포질하고, 실을 꿰어 완성하고 나서는 하카로 마무리 하였다. 원형으로 서서 같은 동작을 하고, 함께 소리를 내다 보니, 처음 보는 사람도 아주 가깝게 느껴졌다. 둥글게 서서 하카를 마치고 나니 사람들의 얼굴은 해가 둥실 뜬 것처럼 밝게 빛나고 있었다. 오랜만에 느껴보는 깊은 연결감이었다.그 모습을 보고 나는 <정상이라는 환상> 등의 책을 쓴 정신과의사인 가보 마테의 인터뷰가 떠올랐다.나는 두 번의 워크숍을 통해, 가보 마테가 말한 오래된 부족의 문화에 깃든 지혜와 힘을 온몸으로 느낄 수 있었다. 카후는 그 자체로 살아있는 마오리의 역사였고, 문화였고, 예술이었다. 그 소중한 가치를 전승해오며 전달해주는 그녀에게 감사한 마음이 들었고, 우리는 어떻게 살아가고 있는지 돌아보게 되었다. 기술과 문명이 발달될 수록 점점 많은 것들이 개인화되고, 자동화되는 세상 속에서 모든 관계는 약해지고, 끊어지고 있다.외로움과 고립감은 우울, 불안 등 여러 마음의 병을 낳는다. 억눌린 감정을 풀어주고, 서로를 이어주는 노래와 춤과 같은 예술이 보다 일상화된다면, 단절로 인한 많은 문제들이 해결될 수 있을 것이라는 생각이 들었다. 이처럼 뉴질랜드 마오리 예술가의 연주와 하카는 내 안의 아주 오래되고 익숙한 어떤 감각을 일깨워 주었다. 그것은 연결의 본능이자 치유의 원형과도 닿아있었다. 되살아난 그 불꽃을 일상에서도 잘 간직하며, 키워나가고 싶다.