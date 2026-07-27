자동차로 불과 20분 거리... 같은 돌이 이어준 천년의 인연

큰사진보기 ▲개태사 극락대보전에 봉안된 석조여래삼존입상(보물). 보존과학 연구를 통해 관촉사 은진미륵과 같은 계통의 화강섬록암으로 조성된 것으로 확인되면서 고려 초 국가 불사의 연결고리를 보여주는 문화유산으로 주목받고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲관촉사 석조미륵보살입상(국보). 높이 18m가 넘는 고려 최대 석불로, 보존과학 연구를 통해 개태사 석조여래삼존입상과 같은 계통의 화강섬록암으로 조성된 것으로 확인됐다. 고려 건국과 왕권 강화를 상징하는 두 국가 불사를 하나의 돌이 이어주고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산시 연산면 천호리 개태사 전경. 앞쪽으로 오층석탑(충청남도 문화재자료), 왼편으로 극락대보전, 가운데 대웅보전, 오른편으로 철확이 자리하고, 뒤로는 태조 왕건의 발원문에 등장하는 천호산이 병풍처럼 둘러서 있다. 후삼국 통일을 기념해 창건된 개태사는 고려 건국의 상징적 공간이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲관촉사 산신각에서 바라본 논산 들판. 석조미륵보살입상(은진미륵)의 시선 너머로 대둔산과 계룡산 능선이 아득하게 이어진다. 천 년 넘게 같은 자리를 지켜온 거대한 석불은 오늘도 이 풍경과 함께 고려의 시간을 묵묵히 품고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면 천호리 개태사 극락대보전 안.석조여래삼존입상 앞으로 다가가자 회백색 바탕에 검은 알갱이가 촘촘히 박힌 돌결이 눈에 들어온다. 흑운모를 품은 화강섬록암이다. 차로 20여 분 떨어진 관촉사 은진미륵에서도 똑같은 돌결을 만날 수 있다.두 불상은 고려 초 서로 다른 시기에 조성됐다. 하나는 후삼국 통일 직후 왕건이 세운 개태사의 삼존불이고, 다른 하나는 광종 때 완성된 관촉사의 은진미륵이다. 최근 보존과학 연구는 이 두 불상이 같은 계통의 화강섬록암으로 만들어졌음을 밝혀냈다. 왕조의 시작과 안정이라는 서로 다른 시대적 염원이 같은 돌 위에 새겨졌을 가능성을 보여주는 단서다.문헌을 따라가 보면 두 사찰은 처음부터 완전히 별개의 이야기가 아니었다.개태사의 시작은 태조 왕건의 지은 발원문인 '신성왕친제개태사화엄법회소(神聖王親製開泰寺華嚴法會疏)''에 남아 있다.936년 후백제를 평정한 왕건은 940년 개태사를 완공하고 화엄법회를 열었다. 그는 발원문에서 "부처님의 도움에 보답하고 산신령의 음덕에 응하기 위해 절을 세웠다"고 밝히며 산 이름은 천호(天護), 절 이름은 개태(開泰)라 했다고 적었다. 하늘의 보호 아래 태평성대를 연다는 의미다.고려 문인 이규보도 '동국이상국집-개태사 조전원문'에서 개태사를 나라에 변고가 있을 때마다 태조 진전에 제사를 올리던 국찰로 기록했다. 경주 반란을 평정하러 떠나며 태조 진전에 발원문을 올렸다는 대목은 이 절이 왕조를 지키는 상징적 공간이었음을 보여준다.반면 '고려사'는 "개태사를 세울 때 사치가 극도에 달했다"고 적었다. 왕조 창업 직후의 거대한 국가 불사가 얼마나 막대한 인력과 재정을 투입한 사업이었는지를 짐작하게 하는 기록이다.관촉사의 전승은 조금 다르다.1743년 조선 후기 권륜이 지은 <관촉사사적기>에 따르면 968년 사제촌의 한 여인이 반야산 서북쪽에서 고사리를 캐다 아이 우는 소리를 듣고 다가가자 거대한 바위가 땅 밖으로 솟아오르고 있었다. 조정은 이를 불상을 세우라는 징조로 받아들였고 승려 혜명이 석공 100여 명과 함께 970년 공사를 시작해 1006년 완성했다고 전한다.<신증동국여지승람>과 고려 문인 이색의 <목은집>, 고려 말 승려 무외의 <용화회소>에도 이 거대한 석불의 존재가 기록돼 있다.특히 '관촉사사적기'는 불상이 "반야산 서북쪽에서 제작돼 동쪽으로 옮겨졌다"고 적어 채석과 운반 경로까지 비교적 구체적으로 전한다.학계는 이를 바탕으로 개태사가 왕건의 통일을 기념하는 불사였다면, 관촉사는 광종이 새 왕조의 권위를 드러내기 위해 개태사 삼존불보다 훨씬 큰 규모의 석불을 조성한 것으로 해석한다.개태사는 지금도 다른 사찰과는 풍경이 다르다.깊은 산속이 아니라 넓은 들판 한가운데 자리 잡고 있다. 왕건의 발원문에 등장하는 "이곳에 군사를 주둔시켰다"는 구절이 자연스럽게 떠오르는 지형이다.극락대보전 안 삼존불 앞으로 다가가면 화려한 장식보다 단단한 힘이 먼저 느껴진다. 둥근 얼굴과 넓은 어깨, 투박하면서도 안정감 있는 조형이다. 가까이서 본 돌결은 천 년 풍화를 견디며 여전히 흑운모의 반짝임을 간직하고 있다.문헌이 전하지 못한 부분은 현대 과학이 이어받았다.지난 2006년 <자원환경지질>에 발표된 '논산 관촉사 석조미륵보살입상의 암석학적 특성과 풍화훼손도' 논문(윤석봉·곽연천·박성미·이정은·이찬희·최석원)은 은진미륵이 중립질에서 조립질의 흑운모 화강섬록암으로 조성됐음을 밝혔다.이어 2009년 <보존과학회지>의 '논산 개태사지 석불입상의 손상도와 보호각 내부의 미기후 환경' 연구(김지영·박선미·이찬희)는 개태사 삼존불 역시 같은 계통의 화강섬록암으로 만들어졌음을 확인했다.연구에 참여한 이찬희 국립공주대학교 문화재보존과학과 교수는 "관촉사는 사적기에 채석지가 비교적 구체적으로 기록돼 있지만 개태사는 관련 기록이 남아 있지 않다"며 "두 불상이 같은 화강섬록암이라는 사실은 석재 조달 체계나 조각 기술이 이어졌을 가능성을 보여준다. 다만 동일한 채석장에서 나온 돌인지는 아직 확인되지 않았으며 추가 연구가 필요하다"고 밝혔다.개태사에서 다시 20여 분.논산시 관촉동 반야산 기슭에 이르면 높이 18m가 넘는 은진미륵이 시야를 가득 채운다.가까이 다가가 하체를 살펴보면 개태사에서 보았던 것과 같은 회백색 화강섬록암이 모습을 드러낸다. 검은 흑운모 입자도 그대로다.과거 일부 미술사학자들로부터 '균형미가 떨어진다'는 평가를 받기도 했지만, 가까이 마주한 얼굴은 전혀 다른 표정을 보여준다. 검고 매끄러운 점판암(粘板巖)을 따로 깎아 끼워 넣은 눈동자는 밝은 화강섬록암 얼굴과 대비를 이루며 은은한 빛을 머금는다.<관촉사사적기>는 불상이 완성됐을 때 미간의 백호에서 빛이 사방을 비추자 중국 승려 지안(智眼)이 "촛불을 보는 듯하다"고 감탄했고, 그 일화에서 관촉사(灌燭寺)라는 이름이 비롯됐다고 전한다. 천 년이 지난 지금도 그 눈동자를 바라보고 있으면, 왜 그런 이야기가 전해졌는지 자연스레 이해하게 된다.왕건의 발원문과 이규보의 기록, <관촉사사적기>의 채석 이야기, 그리고 현대 보존과학의 암석 분석은 천 년의 시간을 건너 하나의 흐름으로 이어진다.개태사와 관촉사는 차로는 불과 20분 거리다. 그러나 그 사이에는 고려 건국과 왕권 강화라는 시대의 시간이 놓여 있다. 30여 년의 간격을 두고 세워진 두 불상은 같은 계통의 화강섬록암을 품은 채 지금도 논산 들판을 지키고 있다.왕건의 후삼국 통일과 광종의 왕권 강화는 서로 다른 시대의 과업이었지만, 그 흔적은 같은 돌 위에 새겨졌다. 이름조차 전하지 않는 석공들이 다듬은 화강섬록암은 개태사에서는 석조여래삼존입상(보물)이 되고, 관촉사에서는 석조미륵보살입상(국보)이 됐다. 그렇게 같은 돌은 천 년의 세월을 건너 고려의 건국과 왕조의 안정을 함께 증언하고 있다.