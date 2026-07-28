지금까지 이런 소설은 없었다... 요즘 급상하는 AI 신종 콘텐츠

대화형 AI로 처음 소설을 써본 것은 챗GPT 출시 석 달 뒤인 2023년 2월이었다. 업계에 전염병처럼 돌던 'AI에게 일자리를 빼앗긴다'는 불안이 사실인지, 경쟁자를 정찰하는 마음이었다. 하지만 결과는 소문에 못 미쳤다. 표현은 진부했고, 플롯은 클리셰의 나열이었으며, 캐릭터와 설정에 대한 이해도 부족했다. '장난감으로는 흥미롭지만, 프로 작가의 기준에서는 한참 미달.' 나는 이 평가로 불안해하는 지인 작가들을 안심시키기도 했다. 하지만 그 일로 누구보다 안심하고 있었던 건 나였다. 역시나 AI가 나를 대체하기엔 아직 멀었다고, AI가 인간이 느끼는 재미라는 복잡하고 아름다운 것을 이해할 수 있을 리 없다고 나는 그렇게 믿었다.
그런데 지난달, 나는 다시 한 번 대화형 AI로 소설을 썼다. 계기는 한 기사
였다. AI 캐릭터 채팅 시장이 급격히 커지면서 웹툰·웹소설 시장이 타격을 받고 있다는 내용이었다. 혹시나 해 AI의 글쓰기 실력을 시험해본 나는 큰 충격을 받았다. 3년 전과는 달랐다. 단편 소설에 필요한 구조적 완성도가 있었고, 대사는 생동감 있고 유머러스했으며, 스스로 복선을 던지고 결말에서 회수하기까지 했다. AI를 얕잡아본 것은 오만이었다. 3년 4개월 만의 두 번째 정찰에서 나는 적군에게 완전히 뒷덜미를 잡히고 만 것이다.
실제로 AI를 이용해 쓴 웹소설이 시장에 유통되고 있다는 것은 업계인들 사이에서 공공연한 비밀이다. 하지만 그것은 첫 번째 위협에 불과했다. 더 가까이 다가온 위협은 따로 있었다. AI는 소설을 쓰지 않고도 웹소설의 독자를 빼앗아올 수 있었다.
웹소설의 강력한 경쟁자로 AI 캐릭터 채팅이 떠오르고 있다. 캐릭터를 연기하는 AI와 역할놀이를 즐길 수 있는 서비스다. 와이즈앱의 표본 조사
에 따르면, 국산 AI 캐릭터 채팅 플랫폼인 제타의 2026년 2월 총사용시간은 약 1억1341만 시간으로, 챗GPT의 두 배를 넘었다.
'사이버 소꿉놀이'... AI 캐릭터 채팅이 웹소설 대체하는 이유
사이버 소꿉놀이 같아 보이는 이런 서비스가 웹소설의 대체품이 되는 이유는 둘의 공통점에 있다. 웹소설의 가장 큰 기능은 대리만족을 통한 즐거움이다. 독자는 주인공의 연애가 자신의 연애인 것처럼 두근거리고, 주인공의 성공이 자신의 성공인 것처럼 뿌듯해한다. 이입과 대리만족은 어떤 콘텐츠에나 있지만, 웹소설만큼 감정적 보상을 극대화하여 생존해온 장르는 드물다.
이는 웹소설이 멀티미디어 시대의 텍스트 장르이기 때문이다. 영상에 비해 텍스트는 독자의 노력과 집중을 요구한다. 스마트폰 안에서 영상, 게임과 경쟁하는 웹소설은 다음 화를 누를 이유를 짧은 간격마다 제공해야 했고, 그것이 바로 즉각적인 감정적 보상이다.
AI 캐릭터 채팅도 마찬가지다. 제타의 추천순 상위권 캐릭터 대부분은 이용자와의 로맨스를 위해 제공된다. 두 콘텐츠는 같은 욕망과 같은 여가 시간을 두고 경쟁하는 것이다.
그런데 AI 캐릭터 채팅 앱에 웹소설에 없는 강력한 이점이 있다. '개인화'와 '당사자성'이다.
웹소설 독자는 취향에 맞는 이야기를 찾아다녀야 한다. 수만 편 사이에서 검색하고, 미리보기를 읽고, 골랐다가도 전개가 어긋나면 하차하고 다시 찾아 나선다. 채팅에서는 그 방향이 뒤집힌다. 이용자가 캐릭터의 성격과 말투, 나와의 관계를 직접 설정하고, 마음에 들지 않는 대답은 지우고 다시 생성하면 그만이다. 독자가 이야기를 찾아가는 것이 아니라, 이야기가 독자에게 맞춰지는 것이다.
당사자성은 더 강력하다. 앞서 나는 독자가 주인공의 연애를 자신의 연애인 것처럼 느낀다고 썼다. 채팅 앱에서는 그 '처럼'이 사라진다. 화면 속 캐릭터가 애틋하게 부르는 이름은 주인공의 이름이 아니라 이용자가 입력한 내 이름이다. 내가 바로 관계의 당사자인 것이다.
한 채팅 앱 업체 관계자는 자사 이용자 다수가 서비스를 쓰기 전 웹소설과 웹툰, 숏폼으로 시간을 보내던 사람들이었다고 밝혔다. 제타 이용자의 약 87%는 10대와 20대다. 웹소설이 다음 십 년의 독자로 삼아야 할 세대가, 지금 저 건너편에서 자기만의 이야기를 만들고 있는 것이다.
이쯤 되면 엔터테인먼트로서 웹소설은 AI 캐릭터 채팅의 상대도 되지 않을 것으로 보인다.
'자기만의 이야기'가 약점이 될 수 있다?
그런데 이 장점은, 뒤집어보면 그대로 약점이기도 하다. '자기만의 이야기'라는 말은, 그 이야기를 만드는 일이 나에게 달려 있다는 뜻이기도 하다. AI는 한 장면 안에서는 능숙하지만, 이야기를 어디로 끌고 갈지 스스로 정하지는 못한다. 방향을 잡고, 갈등을 만들고, 다음 장면을 여는 것은 결국 이용자의 몫이다. 앞서 나는 텍스트를 읽는 것부터가 노력이라고 썼다. 그런데 채팅 앱은 읽는 노력에 더해 쓰는 노력까지 요구하는 매체인 것이다. 그 노동을 기꺼이 즐기는 이용자가 있는 만큼, 타인이 만든 완성품 이야기를 즐기고자 하는 수요도 사라지진 않는다.
개인화에도 사각지대가 있다. AI는 다수의 데이터가 쌓인 방향으로 향한다. 직접 실험해본 결과, 남성 캐릭터와 관계를 맺다 보면 상대는 원래의 설정이 CEO든, 경호원이든, 모범생 반장이든 반드시 집착적이고 강압적인 태도를 보였고, 어떤 관계든 로맨스로 흘러갔다. 다수가 좋아하는 전형이니 다수에게는 문제가 되지 않는다. 그러나 그 전형이 취향에 맞지 않는 이용자에게 개인화는 약속을 지키지 못한다. 나만을 위한 이야기일 것 같아 보였던 '개인화'란, 실제로는 '평균화'로 수렴하는 것이다.
잘 만든 소설에서 초반의 사소한 장면은 수백 화 뒤의 결말을 위해 놓인 것이고, 주인공은 실패와 지연을 거쳐 변해가며, 독자가 당장 원하지 않는 전개조차 나중의 감정적 폭발을 위해 계산되어 있다. 이용자의 말에 실시간으로 반응해야 하는 채팅의 구조는 이런 설계와 근본적으로 충돌한다. 방금 입력된 말에 맞춰주는 이야기는, 정의상 끝에서부터 역산될 수 없기 때문이다. AI가 서사를 못 만든다는 말은 이제 사실이 아니다. 그러나 끝없이 이어지는 대화와, 시작과 끝이 설계된 하나의 작품은 서로 다른 종류의 서사다. 그리고 채팅은 설계상 후자의 수요를 채우기 어렵다.
평균 바깥의 취향도 마찬가지다. 전형으로 수렴하는 AI가 있다면, 전형에서 벗어난 이야기는 인간이 쓸 수밖에 없다. 작가의 개성이란 아름다운 문체 같은 것만이 아니다. 한 인간의 세계관, 가치관, 취향의 치우침이고, 독자의 어떤 욕망은 채워주되 어떤 기대는 배반하겠다는 고집이다. 개인화가 내가 좋아할 만한 것을 계속 공급하는 기술이라면, 소설을 읽는 것은 나 아닌 타인이 만든 세계에 들어가는 경험이다. 그래서 좋은 소설은 때때로 나를 내가 원한 적 없는 곳으로 데려간다. 그리고 독자는 바로 거기서, 자신에게 있는 줄도 몰랐던 취향과 만난다.
나는 오늘도 웹소설을 쓴다. 달라진 것이 있다면, 이제 내가 어디를 향해 써야 하는지 안다는 것이다. 다수의 취향은 평균을 학습한 AI가 갈수록 더 잘 맞춰줄 것이다. 즉각적이고 단기적인 즐거움으로는 AI와 대결해봤자 불리할 뿐이다. 그렇다면 내가 써야 하는 것은 AI도, 다른 작가도 아닌 나만이 쓸 수 있는 것이다. 나만의 치우친 시각, 수치스러운 욕망, 긴 호흡의 아집.
AI가 이것마저 해내는 날이 올까. 모르겠다. 장담하지 않는 법은 배웠다. 3년 전에 장담했다가 회수당한 사람이 나다. 다만 확실한 것 하나는, 이 이야기의 결말이 아직 쓰이지 않았다는 것이다. 그리고 다음 화를 쓰는 것은, 오늘까지는, 내 일이다.
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